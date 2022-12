Der THG-Quoten Handel (2023)

Die THG-Quote, also die Treibhausgasminderungsquote, ist ein marktbasiertes Klimaschutz-Instrument. Ziel ist es, die klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, indem erneuerbare Energien in den Verkehrssektor eingebracht werden. Das bedeutet, dass CO2-Emissionen bezahlt werden müssen.

Wer jedoch beispielsweise auf ein E-Auto umsteigt und dadurch CO2 einspart, kann diese Einsparungen verkaufen. Was das für Unternehmen und den Endverbraucher heißt und wie man die THG-Quote verkaufen kann, wird in diesem Ratgeber erläutert.

Wieso gibt es die THG-Quote?

Die immer weiter steigenden CO2-Emissionen im Verkehr müssen dringend gesenkt werden, um den Klimaschutz voranzubringen. Aus diesem Grund gibt es neben der Besteuerung von Diesel und Benzin die THG-Quote. Diese soll Unternehmen und Privatpersonen dazu animieren, auf klimafreundlichere Varianten wie zum Beispiel E-Autos umzusteigen. Da Diesel- und Benzinnutzer aufgrund der CO2-Besteuerung draufzahlen müssen, ist es attraktiver, Geld zurückzubekommen, wenn man CO2 einspart.

Große Firmen, wie Mineralölunternehmen, die Treibhausgase verursachen, sind dazu verpflichtet, diese Emissionsrechte zu kaufen. Die THG-Quote verkaufen Halter von E-Autos, da diese den Klimaschutz unterstützen und dafür belohnt werden sollen.

Welche Relevanz hat die THG-Quote?

Der Handel mit der THG-Quote wird im Jahr 2023 immer wichtiger werden, da Unternehmen ihre CO2-Emissionen reduzieren müssen, um ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Eine Möglichkeit für diese Firmen und Privatpersonen, ihre THG-Quote zu verkaufen, ist der Handel mit THG-Quoten über dafür vorgesehene Plattformen.

Um erfolgreich eine THG-Quote verkaufen zu können, ist es wichtig, sich über die aktuellen Marktbedingungen und Preise zu informieren. Unternehmen sollten ihre eigenen THG-Emissionen genau verfolgen und prüfen, ob sie in der Lage sind, ihre Emissionen auf lange Sicht zu reduzieren. Auf diese Weise können sie ihre THG-Quote verkaufen, ohne ihre Geschäftstätigkeit einschränken zu müssen.

Was wird 2023 erwartet?

Ein weiterer wichtiger Faktor beim Verkauf von THG-Emissionsrechten ist die Regulierung. Im Jahr 2023 werden die Regeln für den Handel mit THG-Quoten möglicherweise angepasst, um die Nachhaltigkeit von Unternehmen zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen. Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass sie sich über die aktuellen Regeln und Vorschriften im Klaren sind, bevor sie ihre THG-Quote verkaufen.

Insgesamt bietet der Verkauf von THG-Emissionsrechten im Jahr 2023 eine Möglichkeit für Unternehmen und Privatpersonen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Gewinne zu erzielen. Um ihre THG-Quote verkaufen zu können, sollten Unternehmen, neben der Verfolgung ihrer eigenen Emissionen auch die aktuellen Marktbedingungen und Regulierungen im Blick behalten.

Was bedeutet das für den Endverbraucher?

Halter von voll elektrischen Fahrzeugen, also solche, welche nur eine Batterie nutzen, sind dazu berechtigt, ihre THG-Quote zu verkaufen. Es ist dabei völlig egal, ob es sich um einen E-PKW, -Bus oder -Transporter handelt und ob das Fahrzeug auf eine Privatperson oder ein Unternehmen zugelassen ist. Selbst Halter eines Leasingfahrzeugs können ihre THG-Quote verkaufen, solange sie im Kfz-Schein eingetragen sind. Nutzer von Hybrid-Fahrzeugen sind jedoch im Nachteil, da diese nicht berechtigt sind.

Wer also im Besitz eines E-Autos ist, hat 2023 die Möglichkeit, neben seinem Beitrag zum Klimaschutz auch jährliche Erlöse von etwa 300 Euro zu erhalten. Und diese ist für Privatpersonen sogar steuerfrei.

Wer im Internet sucht, findet schnell Unternehmen, an welche man seine THG-Quote verkaufen kann. Mit wenigen Klicks und der Angabe einiger persönlicher Daten ist man registriert. Nach der erfolgreichen Anmeldung und Überprüfung der Daten erfolgt in der Regel innerhalb weniger Tage die Auszahlung. So kann jeder seine THG-Quote verkaufen, etwas Gutes Tun und seinen ökologischen Fußabdruck gewinnbringend verbessern.