Die Vorteile Deines eigenen Elektroautos

In einer Zeit, in der die Politik an Energieentlastungen arbeitet, die allerdings bislang nicht viel zu bringen scheinen, überlegst Du bestimmt, ob es nicht doch das Klügste wäre, Dich so früh wie möglich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden. Die Preise steigen und Energie wird immer mehr zu einem Politikum. Staaten üben Druck aufeinander aus und nicht nur so mancher Politiker realisiert, dass der Umstieg auf neue, erneuerbare Energien bislang nicht energisch genug vorangetrieben wurde.

Die Vorteile für den Einzelnen

Mittlerweile ist das E-Auto fest in der Gesellschaft angekommen. Die Kinderkrankheiten der ersten Fahrzeuge, die zudem nur eine geringe Reichweite hatten, sind ausgemerzt. Investierst Du heute in das E-Auto, so darfst Du sicher sein, dass es sich dabei um die Technik der Zukunft handelt. Anders sieht es etwa bei der Brennstoffzelle aus. Zwar wird diese noch immer als eine Säule der Energiewende betrachtet, allerdings scheint diese Technik bei Privatfahrzeugen kaum eine Chance gegen die Elektromotoren zu haben. Eine Ausnahme dazu bilden Lastwägen, die immer öfter mit einer innovativen Brennstoffzelle ausgestattet werden.

Sind die Kosten geringer?

Kannst Du mit einem Elektroauto tatsächlich Geld sparen? Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, die Du Dir stellst, solltest Du darüber nachdenken, ob es an der Zeit ist, endlich zum E-Antrieb zu wechseln. Für Kosteneinsparungen spricht auf jeden Fall, dass Strom trotz steigender Energiepreise weiterhin günstiger ist als Treibstoff. Weiterhin kannst Du als E-Auto-Besitzer die THG Quote verkaufen. Bei der Treibhausgasquote handelt es sich um eine Vorgabe der Regierung, die dazu beitragen soll, entstehende Emissionen zu reduzieren. Betroffen sind davon hauptsächlich große Unternehmen, die allerdings ihre Quote selbst nicht erfüllen können. Hier kommst Du als Besitzer eines E-Autos ins Spiel. Da Du mit Deinem Umstieg auf den Elektromotor etwas Gutes tust und damit in der Lage bist, die Quote für andere zu erfüllen, ist es möglich, Deinen positiven Beitrag zur Quote zu verkaufen. Das bringt Dir im Schnitt mehrere hundert Euro im Jahr und das Schöne dabei ist, dass Du die Quote Jahr für Jahr wieder verkaufen kannst. Das heißt, dass Du als E-Auto-Besitzer die gesamte Zeit über profitierst.

Mit klugen Vergleichen zum Profit

Natürlich stellst Du Dir die Frage, ob ein gebrauchtes E-Auto sinnvoll ist oder ob etwa in Zukunft die Kosten steigen, doch der immer größer werdende Gebrauchtmarkt zeigt, dass die Technik mittlerweile derart ausgereift ist, dass Du beruhigt zu einem Gebrauchten greifen kannst. Tatsächlich gibt es in vielen Fällen sogar für Gebrauchte Prämien und hierbei zeigt sich wieder einmal, dass es sich für Dich lohnt, frühzeitig einzelne Angebote und sämtliche Möglichkeiten zu vergleichen.



Angesichts steigender Energiepreise und der Diskussion um mögliche Sparmaßnahmen, solltest Du nicht untätig bleiben und Dich frühzeitig selbst darum kümmern, dass die eigene Zukunft, zumindest, was die Energie angeht, bezahlbar bleibt. Da Dein Auto immer ein deutlicher Kostenfaktor ist, solltest Du in diesem Punkt besonders genau planen, schließlich steckt in Deiner eigenen Mobilität die Möglichkeit, im großen Umfang zu sparen und dabei gleichzeitig Gutes zu tun.