eCarsTrade - Online Plattform für den Internethandel mit Autos

Bis vor wenigen Jahren hat der Kauf oder Verkauf eines PKW´s in der Regel im Autohaus stattgefunden. Gerade weil ein Autokauf mit vielen Fragen verbunden ist, war der erste Weg meist zu dem entsprechenden Markenhändler.

In einem ersten Gespräch bekam der Interessent in der Regel einige Prospekte und Preislisten, die er dann einige Tage zu Hause in Ruhe studieren konnte, um sich anschließend wieder mit dem Verkäufer zu einem weiteren Gespräch zu vereinbaren. Hat man sich für einen gebrauchten PKW entschieden, so war die Auswahl oft auf den Fahrzeugbestand vor Ort oder den Zweigstellen begrenzt.

Wie funktioniert der Kauf von gebrauchten Autos aus Europa über das Internet heute?

In Europa gibt es verschiedene Autoauktionsplattformen, um Autos aus Europa zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Plattform eCarsTrade hat sich dabei auf die Vermittlung von gebrauchten Leasing-Fahrzeugen spezialisiert. Es handelt sich bei eCarsTrade um eine internationale B2B online Auktions Plattform mit Sitz in Belgien. Man kann dort sowohl gebrauchte Fahrzeuge aus Europa erwerben als auch aus nichteuropäischen Ländern.

Im Angebot sind Van´s, LCV´s (Light Commercial Vehicle) und Autos. Bei den angebotenen Fahrzeugen handelt es sich um Leasingrückläufer von Banken und Händlern aus ganz Europa. Hierbei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge sich in unterschiedlichem Zustand befinden.

Welche 3 Arten des Kaufs von Autos bei eCarsTrade gibt es?

Als erstes muss man sich bei eCarsTrade registrieren, um als Käufer bzw. Verkäufer in Aktion zu treten. Anschließend hat man als Käufer 3 verschiedene Möglichkeiten, um ein Fahrzeug zu erwerben.

Schritt 1: Ein Fahrzeug als Höchstbietender erwerben

Dieses geschieht im Rahmen einer Auktion, wo man auf sein Wunschfahrzeug ein Angebot abgeben kann. Wird man überboten, so kann man sein Angebot erhöhen. Der Meistbietende erhält dabei den Zuschlag für das Fahrzeug.

Schritt 2: Kauf des Fahrzeugs zum ausgewiesenen Preis

Hat man ein Fahrzeug ausgesucht, dass man gerne erwerben möchte, so kann man dieses zum ausgewiesenen Festpreis kaufen. Man muss also nicht an einer Auktion teilnehmen. Bei einer Auktion könnte man zwar das Fahrzeug eventuell zu einem günstigeren Preis bekommen, allerdings ist die Gefahr auch gegeben, dass ein Mitbieter ebenfalls dieses kaufen möchte. Es kann so zu einem mehrfach gegenseiteigen Überbieten kommen und das Fahrzeug ist am Ende teurer, als wie wenn man es direkt gekauft hätte. Bei dieser Variante ist es so, dass der Plattformbetreiber das Fahrzeug zuerst einmal beschaffen muss. Er tritt also als Vermittler zwischen Anbieter und Käufer auf.

Schritt 3: Kauf eines Lagerfahrzeugs

Hierbei handelt es sich um den Kauf von Fahrzeugen, die bei eCarsTrade auf Lager sind. Diese gebrauchten Fahrzeuge aus Leasingrückläufern sind sofort verfügbar und die Übergabe kann meist recht kurzfristig erfolgen.

Die eCarsTrade Plattform – Auto Auktionen in Europa

eCarsTrade ist eine Internationale B2B online Auktions Platform mit Hauptsitz in Belgien, die sich auf Leasingrückläufer spezialisiert hat. In der Regel werden dort mehr als 2.000 Fahrzeuge täglich angeboten. Neben Fahrzeugen in tadellosem Zustand, kann man auch beschädigte Fahrzeuge erwerben, die wesentlich günstiger sind. Bisher wurden laut Anbieter mehr als 10.000 Fahrzeuge bereits über diese Onlineplattform verkauft. Als Anbieter von Auto Auktionen in Europa gehört eCars Trade zu den großen Anbietern.

Die Registrierung ist recht einfach und es entstehen durch die Anmeldung keine zusätzlichen Gebühren. Es gibt keine Mitgliedsgebühr. Die Firma eCars Trade ist europaweit tätig und die Fahrzeuge sind zuverlässig dokumentiert. Es erscheinen regelmäßig neue interessante Angebote.

Die Auswahlmöglichkeiten

Die Autos können standardmäßig nach Ausführung, Modell, Erstzulassung, Kilometerstand, Treibstoffart und Preis gefiltert werden. Im erweiterten Modus können weitere Kriterien bei der Suche eingegeben werden, wie z. B. „Fahrzeuge aus Auktionen“, „Angebote zu Fixpreisen“, „Lagerfahrzeuge“, „Land“, „Getriebe“, „PS“, „Hubraum“, „Emissionsklasse“, „CO2-Ausstoß“ und anderes mehr.

Nach der Sucheingabe wird eine entsprechende Auswahl zur Verfügung gestellt und die Angebote werden mit zahlreichen Fotos dargestellt. Die Ausstattungsmerkmale sind übersichtlich angeordnet und das Fahrzeugprofil ist professionell dargestellt.

Im oberen Teil des Bildschirms erscheint bei Auktionsangeboten ein Count-Down, der die verbleibende Auktionszeit darstellt.

Gebühren/Provisionen

Für die Vermittlung fällt eine Provision an, die recht einfach zu ermitteln ist und vom Angebot des Fahrzeugs abhängig ist.

Die Kommission von eCarsTrade berechnet sich wie folgt:

Angebot des Fahrzeugs:

Bis 5.000 € 150 €

Von 5.001€ bis 10.000 € 200 €

Von 10.0001 bis 20.000 € 250 €

Ab 20.001 € werden für jeden weiteren Betrag von 10.000 € zusätzlich 50 € Provision fällig.

An Verwaltungskosten fallen 50 € für Autos aus Belgien an und für übrige 100 €.

Es können weitere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, wie Transitkennzeichen, Ausstellung von Exportdokumenten und Transport. Hierfür fallen zusätzliche Kosten an.

Fazit

Die Bestellung bzw. der Erwerb von Fahrzeugen geschieht inzwischen in großen Maße über das Internet. Plattformen wie eCarsTrade bieten dabei eine große Auswahl von Fahrzeugen an, die meist kurzfristig verfügbar sind. Gerade bei Leasingrückläufern sind die Fahrzeuge oft in gutem Zustand, auch weil die Leasingzeiten meist kurz gewesen sind.