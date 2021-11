Kennzeichen gestohlen: Was jetzt?

Jährlich kommt es in der Bundesrepublik zu circa 160.000 Kennzeichendiebstählen. Daneben kann das Kennzeichen jedoch auch durch ein Versehen verloren gehen, beispielsweise, wenn sich die Fahrbahn überdurchschnittlich holprig gestaltet.

Doch unabhängig davon, ob das Kennzeichen lediglich verloren geht oder wirklich gestohlen wurde – für den Besitzer des Fahrzeuges gehen mit dem Verlust seines Kennzeichens stets ein großer Ärger, ein enormer Aufwand und einige Gebühren einher. Soll beispielsweise ein neues Wunschkennzeichen als Ersatz des abhandengekommenen Kennzeichens dienen, ist es empfehlenswert, das Kennzeichen reservieren zu lassen.

Was außerdem getan werden muss, wenn das Kennzeichen gestohlen wurde, erklärt der folgende Beitrag.

Gestohlenes Kennzeichen – Schnelles Handeln erforderlich

Sobald bemerkt wird, dass sich das Kennzeichen des Fahrzeugs nicht mehr an seinem vorgesehenen Platz befindet, ist schnelles Handeln gefragt. Schließlich darf in Deutschland kein Fahrzeug ohne ein gültiges Nummernschild öffentlich bewegt werden. Es droht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Dabei wird nicht berücksichtigt, ob das Kennzeichen durch Diebe entwendet oder durch eine Unachtsamkeit verloren wurde.

Eventuell wird jedoch noch ein Auge zugedrückt, wenn glaubhaft versichert werden kann, dass sich der Verlust des Kennzeichens erst gerade ereignet hat und das Fahrzeug lediglich nach Hause gebracht wird. Oft nutzen Fahrzeugbesitzer als Übergangslösung ein Schild aus Pappe als Kennzeichenersatz, welches jedoch aus rechtlicher Perspektive nicht zulässig ist.

Daneben werden Kennzeichen besonders häufig gestohlen, um im Anschluss mit ihnen weitere Straftaten zu begehen. Sollte der Verlust des Kennzeichens so nicht umgehend gemeldet werden, kann dies schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.

Das ist bei einem Kennzeichenverlust zu tun

Wie bereits erwähnt, kommt es bei einem Kennzeichenverlust in hohem Maße auf ein schnelles Handeln an. In diesem Zusammenhang ist im ersten Schritt eine Anzeige des Diebstahls bei der lokalen Polizeiwache vorzunehmen. Daneben muss ebenfalls die Versicherung über den Verlust des Nummernschildes informiert werden.

Falls nur eines der beiden Kennzeichen gestohlen wurde, ist dieses im Übrigen bei der Zulassungsstelle einzureichen, um das neue Nummernschild zu beantragen. Daneben ist für die Beantragung neuer Kennzeichen ebenfalls die Anzeigenbestätigung über den Diebstahl von der Polizei nötig.

Beantragung neuer Kennzeichen: Diese Unterlagen werden benötigt

Um bei der zuständigen Zulassungsstelle neue Kennzeichen zu beantragen, werden einige Unterlagen und Dokumente benötigt.

Zu diesen gehört der Reisepass oder der Personalausweis, bei Firmenfahrzeugen ist außerdem die Gewerbeanmeldung oder der Handelsregisterauszug nötig. Falls die Zulassungsstelle von dem Halter des betroffenen Fahrzeuges nicht persönlich aufgesucht wird, kann ist außerdem auf den Personalausweis des Halters im Original und seine unterschriebene Vollmacht nicht verzichtet werden.

Daneben benötigt die Zulassungsstelle für den neuen Kennzeichenantrag die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II des betroffenen Fahrzeuges, sowie den Vermerk über eine gültige Hauptuntersuchung in Form des Prüfberichtes oder des Eintrags im Fahrzeugschein.

Die Kosten für neue Kennzeichen

Liegen alle benötigten Unterlagen vor, wird durch die Zulassungsbehörde ein neues Kennzeichen zugeteilt. Aus Gründen der Sicherheit unterliegt die Kombination des gestohlenen Kennzeichens für einige Jahre einer Sperre.

Natürlich fallen für die neuen Nummernschilder gewisse Kosten an. Ob diese durch die Kaskoversicherung übernommen werden, ist von den individuellen Versicherungsbedingungen abhängig. Für die neuen Kennzeichen beziehungsweise die Anpassung der Fahrzeugdokumente wird durch die Zulassungsstelle eine Gebühr von rund 60 Euro berechnet. Die neuen Kennzeichen selbst kosten circa 30 Euro.