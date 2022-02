Konzepter der Reifenhersteller für den Autoreifen der Zukunft

Autofahren soll immer komfortabler werden und das Fahrzeug im Idealfall dem Fahrer viele Aufgaben abnehmen und durch eigene Systeme unterstützen. Der Fortschritt macht auch vor dem Autoreifen nicht halt. Unter anderem sind neu zugelassene Pkw seit 2012 verpflichtend mit einem Kontrollsystem für den Reifendruck ausgestattet. Was bislang allerdings unangetastet blieb, ist das Konzept des mit Luft gefüllten Autoreifens. Unter den Reifentrends von morgen finden sich neue Konzepte für Reifen, die keine Luft mehr benötigen, intelligentes Fahren ermöglichen oder sich selbst reparieren. Was sich hinter diesen 3 Ansätzen verbirgt und wie sie funktionieren sollen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Entwicklung luftloser Autoreifen mit spezieller Struktur

Glaubt man den Bemühungen der großen Reifenhersteller, könnten erste Autoreifen, die nicht mehr mit Luft gefüllt sein müssen, bereits 2024 auf den Markt kommen. Dabei soll das Modell so funktionieren, dass die Lauffläche des Autoreifens von einer Struktur gestützt bzw. getragen wird, die sich aus mehreren Werkstoffen zusammensetzt. Dabei sollen extrem flexible Speichen aus Kunststoff eingesetzt werden, die man bei der Herstellung mit der Lauffläche verbindet. Als Material für die Speichen sind vor allem sehr widerstandsfähige Materialien wie Glasfaser und Polyesterharz vorgesehen. Die luftlosen Reifen sollen im Vergleich zu herkömmlichen Modellen deutlich tragfähiger und somit auch für Großfahrzeuge wie SUV gut geeignet sein. Zudem wird die Konstruktion mit den Spezialspeichen in der Lage sein während der Fahrt entstehende Schwingungen bzw. Stöße besser zu dämpfen. Darüber hinaus sollen die Autoreifen der Zukunft, die ohne Luft auskommen, pannensicherer und daher zuverlässiger im Alltag auf den Straßen sein.

Tipp: Wenn Sie auf der Suche nach Autoreifen verschiedener Anbieter sind, finden Sie auf 1001reifen.de eine große Auswahl von Produkten für jeden Bedarf - egal, ob Winter-, Sommer- oder Ganzjahresreifen.

Smarte Autoreifen, die mit Sensoren ausgestattet sind

Der Autoreifen 2.0 könnte man auch sagen, denn die Smart-Technologie soll durch ein Upgrade am Reifen möglich gemacht werden. Die eingesetzte Technik soll soweit gehen, dass der Autoreifen durch spezielle Sensoren zukünftig in der Lage sein wird, unter anderem den Straßenzustand genau zu erfassen. Ein Beispiel hierfür wäre das sogenannte Aquaplaning. Durch sie Sensoren kann der Reifen unmittelbar registrieren, ob dieses Risiko besteht und Fahrzeuge könnten sich gegenseitig vor solchen Gefahrenquellen warnen. Dafür soll auf die Car-2-Car Kommunikation gesetzt werden, bei der Kraftfahrzeuge sich sowohl untereinander connecten als auch mit der Verkehrsinfrastruktur. Auf dem Weg zum smarten Autoreifen sind einzelne Faktoren relevant, die über die Sensorentechnologie erfasst und ausgewertet werden. Dazu zählen neben dem Zustand des Reifens auch dessen Temperatur sowie der Luftdruck und das Eigengewicht des Reifens. Zudem werden die exakten Straßenverhältnisse erkannt. Anhand der gemessenen Parameter soll es dann beispielsweise möglich sein, dass das fahrzeugeigene System erkennt, wenn sich der Grip des Autoreifens wegen Nässe oder Glätte verringert. Umgehend kann dann ein Signal zur Geschwindigkeitsreduzierung an die Motorsteuerung gesendet werden. Letztlich ist es das Ziel der Hersteller, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erzielt wird.

Kein Reifenwechsel bei kaputten Autoreifen dank Selfrepair-Konzept

Geht es nach den Marktführern unter den Reifenherstellern, die immer neue Modelle entwickeln, soll bei kaputten Autoreifen in Zukunft kein Wechsel mehr nötig sein. Dafür wird in den Entwicklerteams daran gearbeitet Reifen zu konstruieren, die sich nach einer Beschädigung quasi selbst reparieren können. Grundidee des Selfrepair-Konzeptes ist eine Kapsel, die man mit einer extra für diesen Zweck entwickelten Gummimischung befüllt. Bei Schäden an der Lauffläche soll die betroffene Stelle somit einfach aufgefüllt werden können. Für die Kapseln selbst ist ebenfalls vorgesehen, dass sie jederzeit wieder mit Gummimischung nachfüllbar sind.