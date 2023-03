Lexus: Der RZ 450e steht ab April unter Strom

Auch Lexus biegt nun auf die Electric Avenue ein. Nachdem die noble Toyota-Tochter bislang nur einen umgebauten Verbrenner an die Ladesäule gebracht hat, startet im April der RZ 450e als erstes dezidiertes Elektroauto.

Das rund 4,90 Meter lange SUV kostet dem Hersteller zufolge mindestens 68 000 Euro und fährt gegen Konkurrenten wie Audi Q8 e-tron, BMW iX und Mercedes EQE.

Reichweite bis zu 440 Kilometern

Technisch basiert der RZ auf dem Toyota bZ4X und übernimmt von diesem Akku und Antrieb. So gibt es je einen E-Motor an den Achsen und dazwischen einen Akku mit 71,4 kWh. Die Systemleistung gibt Toyota mit 230 kW/313 PS an und die Reichweite mit bis zu 440 Kilometern.

Geladen wird eher langsam mit 11 kW am Wechselstrom oder bis zu 150 kW an der Gleichstromsäule. Und auch beim Fahren ist der RZ kein Rennwagen. Denn schon bei 160 km/h zieht die Elektronik den Stecker.

Steuern wie im Flugzeug - gegen Aufpreis ab 2025

Dafür will Lexus in einer anderen Disziplin neue Maßstäbe setzen: Ab 2025 soll es den Fünfsitzer gegen Aufpreis mit einer neuen Lenkung geben. An einem so genannten Yoke-Lenkrad zu erkennen, das an ein Flugzeugsteuer erinnert, arbeitet sie ohne mechanische Verbindung und dafür mit variabler Übersetzung.

Deshalb muss man auch in engen Kurven nicht mehr kurbeln oder gar umgreifen, sondern erreicht mit maximal 150 Grad Drehung den vollen Lenkeinschlag, erläutert Toyota.