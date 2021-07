Rucksack auf dem Motorrad mit Vorhängeschloss sichern

Bei manchem Motorradfahrer sind Rucksäcke beliebt. Doch dessen Reißverschluss widmet man vor dem Losfahren besser einen Moment, wenn man auch mit allen Siebensachen am Ziel ankommen will.

Auf geht's: Wer als Biker ein bisschen mehr mitnehmen will, achtet darauf, dass die Zipper des Rucksacks sich unterwegs nicht öffnen können.

Wer Motorrad fährt, kann den fehlenden Kofferraum auch mit einem Rucksack am Rücken ersetzen. Am besten sichert ein kleines Vorhängeschloss dabei die oben zusammengeführte Zipper des Hauptfachs. Oder man führt die Zipper unten an der Seite zusammen, um sie aus dem Wind zu nehmen, rät das Institut für Zweiradsicherheit.

Anderenfalls könnte sich der Reißverschluss durch den Fahrtwind, der hinter Helm und Schultern den Rücken entlanggeht, öffnen, warnt das Institut. Je nach Tempo und Sitzhaltung reiche dann schon eine kleine Öffnung, dass sich der Wind verfängt und diese weitet. Im schlimmsten Falls fliegt der Inhalt des Rucksacks auf die Straße - mit Ablenkung, Verlust von Wertsachen und Gefährdung anderer als möglichen Folgen.