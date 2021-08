So sollen sich Bußgelder für Autofahrer ändern

Ein Bußgeld zu kassieren, ist immer ärgerlich. Eigentlich hofft man, dass es nie dazu kommt. Aber kaum jemand schafft es durch seine Zeit als Führerscheinbesitzer durch, ohne zumindest mal gefährlich nah an eine Strafe zu kommen. Kein Wunder also, dass es viel Aufregung um die Überarbeitung des Bußgeldkatalogs gab, als dieser im Jahr 2020 vorgestellt und eingeführt wurde.

Das Problem: Der Bußgeldkatalog trat nur für einige Wochen in Kraft, bevor er wieder gekippt wurde. Die StVO-Novelle scheiterte unter anderem an einem Formfehler und sie sorgte für massive Diskussionen über erhöhte Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitung, einschließlich der Fahrverbote. Autofahrer wussten durch die Unsicherheiten nun gar nicht mehr, was eigentlich galt und was nicht. Jetzt soll bald Klarheit herrschen.

Die Novelle der Bußgelder: Was wird sich ändern?

Der neue Bußgeldkatalog soll (als Folge der StVO-Novelle) nun ab Mitte September gelten, sofern der Bundesrat zustimmt. Dann werden die neuen Regeln für Autofahrer auch wirklich gelten. Die Änderungen sind nicht gerade marginal – man könnte sogar sagen, dass sie sich massiv auf das Leben der autofahrenden Bevölkerung auswirken werden.

Zu den wichtigsten Folgen der StVO-Novelle gehören:

Falschparker zahlen mehr.

Tempoverstöße werden mit höheren Geldstrafen bedacht.

Nutzloses Hin- und Herfahren und unnötiger Lärm (sog. Auto-Posing) wird teurer.

Das unerlaubte Durchfahren einer Rettungsgasse wird als neuer Tatbestand in den Bußgeldkatalog eingeführt.

Der neue Bußgeldkatalog für 2021 bringt unter anderem folgende Detailänderungen mit sich:

Vor allem über die Strafen bei Überschreitung des Tempolimits wurde öffentlich viel diskutiert. Zunächst war nämlich vorgesehen, dass ein Fahrverbot schon bei einer Überschreitung von 21km/h innerorts geschehen würde. Diese Regel wurde wieder entfernt, es gilt weiterhin die Grenze von 31km/h (innerorts) und 41km/h (außerorts). Wiederholungstäter, die innerhalb eines Jahres ein zweites Mal mit mehr als 26km/h zu viel erwischt werden, müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Massive Verschärfung der Bußgelder bei Tempoüberschreitungen

Allerdings bedeutet die Novelle trotzdem eine massive Verschärfung der bisherigen Bußgelder gemäß Bußgeldkatalog. Überschreitungen bis 10km/h (innerorts) wurden bisher mit 15 Euro bedacht – der neue Katalog sieht 30 Euro vor. Auch für 11-15km/h und 16-29km/h wurden die Bußgelder verdoppelt (auf 50 beziehungsweise 70 Euro). Alle weiteren Bußgelder wurden zwar nicht verdoppelt, aber konsequent erhöht.

Auch Falschparker greifen ab Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs viel tiefer in die Tasche. Für das Parken auf Rad- und Gehwegen werden statt 35 Euro nun 110 Euro fällig. Auch in Park- und Halteverbotszonen gibt es kein Erbarmen mehr: Bis zu 55 Euro (statt 15) sind geplant.

Neuer Straftatbestand seit 1.1.2021: Fotografieren von Unfallopfern

Die zweite große Änderung (über die auch in den Medien viel diskutiert wurde), ist eine Umwandlung in einen Straftatbestand: Wer Unfallopfer fotografiert oder filmt, begeht eine Straftat. § 201a StGB schreibt bereits vor, dass es für dieses Vergehen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren geben kann. Diese Änderung wurde notwendig, nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder zahlreiche „Gaffer-Vorfälle“ speziell auf Autobahnen gegeben hatte.

Außerdem werden die Bußgelder für die Behinderung von Einsatzkräften erhöht. Das Befahren der Rettungsgasse kann mit 2 Punkten in Flensburg und bis zu 320 Euro sanktioniert werden. Weitere Überarbeitungen der StVO gab es in Bezug auf Radfahrersicherheit, Carsharing und Parken in Kreuzungsnähe.

Wie kam es zum Rechtsstreit um die Novelle?

Wie bereits erwähnt wurde, sollten die neuen Regeln und der neue Bußgeldkatalog eigentlich längst vollständig gelten. Denn das Gesetz trat bereits im April 2020 in Kraft. Doch einige Monate später wurde die Änderung wieder gekippt - Autofahrer waren nun gänzlich verwirrt.

Formalität als Stolperstein

Schuld war ein Verstoß gegen das Zitiergebot des Grundgesetzes. Das ist nichts weiter als die Angabe der Rechtsgrundlage für die Verordnung – diese wurde schlicht vergessen. Wer in der Zeit zwischen April und Juli unter dem neuen Bußgeldkatalog bestraft wurde, hat keine Hoffnung mehr auf Erstattung, da die Einspruchsfristen verstrichen sind.

Damit aber nicht genug. Verkehrsminister Scheuer bat nach dem Formfehler die Bundesländer darum, einfach die neuen Sanktionen auszusetzen. Einigen taten dies und handelten nach dem alten Gesetz – andere nicht. So stellte sich beispielsweise Thüringen quer und behielt höhere Strafen bei. Und da dank des Fehlers die Novelle noch einmal den gesamten Prozess einer Gesetzesänderung durchlaufen musste, herrscht nun weiterhin nur bedingt Klarheit.

Falls der Bundesrat das Gesetz am 17. September genehmigt, könnte es noch vor der Bundestagswahl am 26. September in Kraft treten. Dann hätte die Verwirrung für Autofahrer endlich ein Ende und es herrschten wieder klare Regeln.

Für Autofahrer wird es künftig definitiv teurer. Foto: Markus Spiske / Unsplash.com

Fazit: Im September steigen die Bußgelder vielleicht

Alle Verkehrsteilnehmer in Deutschland werden erleichtert sein, wenn die Posse um die StVO-Novelle endlich vorbei ist. Die Verschärfung bezüglich des Fahrverbots bei Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Diskussion enorm befeuert und es gab dazu verschiedene Meinungen dafür und dagegen. Andernfalls hätte der Formfehler einfach „repariert“ werden können.

Die nun dem Bundesrat vorliegende Novelle wird weitestgehend positiv aufgenommen und hat ganz eindeutig zum Ziel, den Straßenverkehr sicherer zu machen. Raser müssen künftig deutlich mehr zahlen und „schwächere“ Verkehrsteilnehmer sollen durch konsequentere Parkverbote geschützt werden. Die Arbeit von Rettungskräften wird vereinfacht, indem das Befahren der Rettungsgasse sowie alle Formen des Gaffens nun härter bestraft werden.