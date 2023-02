Tipps für Autofahrer zu Karneval

Der Weg von Alaaf und Helau zu Autsch kann kurz sein. Damit es auch an den närrischen Tagen im Straßenverkehr sicher bleibt, sollten sich Närrinnen und Narren konsequent an die Regeln halten.

Kein anderer Dino zwischen München und Mainz-Gonsenheim sieht origineller in seinem Gummikostüm aus als Sie? Ganz vortrefflich. Damit stehen Sie bei den Partys beim Fasching, Karneval oder in der Fastnacht bestimmt im Mittelpunkt.

Doch wer auf dem Weg dorthin oder zurück nach Hause nicht ins Abseits geraten und schwerwiegende Konsequenzen verantworten will, hält sich auch und gerade bei allem Spaß an die Regeln im Straßenverkehr. ACE, ADAC, AvD sowie die Deutsche Verkehrswacht geben Hinweise und Tipps.

Auch für Clowns und Echsen gilt: Übersicht behalten

Das fängt schon bei der Anfahrt zur Feier an. Kostüme wie das opulente Echsenoutfit oder Clownschuhe taugen nicht zum Autofahren.

Die Kostüme dürfen weder Sicht, Gehör noch die Bewegungsfreiheit einschränken. Wird die Sicht behindert, ist ein Bußgeld von 10 Euro möglich. Kommt es zu einer Behinderung oder Gefährdung, kann zusätzlich ein Verstoß gegen allgemeine Sorgfaltspflichten vorliegen und zwischen 20 und 35 Euro Bußgeld nach sich ziehen.

Kostüm darf Gesicht nicht unkenntlich machen

Auch darf das Gesicht am Steuer weder verdeckt noch verhüllt sein. Hintergrund ist, dass man für die Verkehrsüberwachung identifizierbar bleiben muss. Ansonsten wird ein Bußgeld von 60 Euro fällig.

Aber: «Nicht jede Kostümierung ist verboten», sagt Felix Müller-Baumgarten. Solange die Accessoires wesentliche Gesichtszüge erkennen lassen, sind sie erlaubt. «Das ist in der Regel bei einer Gesichtsbemalung oder Clownsnase noch der Fall», erklärt der ACE-Rechtsexperte.

Doch sperrige Kostüme und umfangreiche Masken packt man vor dem Fest besser in den Kofferraum und wird so erst vor Ort zum Jecken. Alternativen sind etwa der öffentliche Nahverkehr oder ein Taxi. Auch können verlässlich nüchtern bleibende Abholer aus dem Freundes- oder Familienkreis im Vorfeld organisiert werden.

Alkohol am Steuer wird teuer und ist gefährlich

Nahverkehr oder Taxen sind auch sichere Verkehrsmittel der Wahl beim Thema Alkohol. Wer selbst mit 0,5 bis 1,09 Promille Alkohol im Blut am Steuer erwischt wird, muss tief in die Tasche greifen. Ohne weitere Auffälligkeiten werden solchen Trunkenbolden dann 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg als auch ein Monat Fahrverbot aufgebrummt.

Zudem gefährdet man sich und andere dabei, schlimmstenfalls mit tödlichen Folgen. Für Fahranfänger in der Probezeit sowie für alle unter 21 Jahren gilt ein absolutes Alkoholverbot. Ansonsten werden 250 Euro Geldbuße und ein Punkt fällig. Zudem wird ein Aufbauseminar Pflicht und die Probezeit verlängert sich von zwei auf vier Jahre.

Schon mit relativ wenig Promille kann eine Straftat vorliegen

Strafrechtliche Konsequenzen können schon vorher folgen. So gilt eine Alkoholfahrt zwischen 0,3 Promille und 1,09 Promille in Verbindung mit sogenannten alkoholtypischen Ausfallerscheinungen als Straftat.

Das ist der Fall, wenn es zu einem Unfall kommt oder bei auffälliger Fahrweise wie etwa Schlangenlinien. Dieser relativen Fahruntüchtigkeit folgen Geldstrafen, mehrmonatiger Führerscheinentzug und drei Punkte. Sogar Freiheitsstrafen mit oder auch ohne Bewährung können laut ADAC bei Wiederholungstätern oder bei alkoholbedingten Unfällen mit Personenschäden drohen.

Absolute Fahruntüchtigkeit mit mindestens 1,1 Promille

Die absolute Fahruntüchtigkeit ist mit 1,1 Promille erreicht und sie ist automatisch eine Straftat. Ohne dass zusätzliche Beweise erforderlich sind, folgen Strafen und ein mehrmonatiger Führerscheinentzug sowie drei Punkte. Zudem kann eine MPU angeordnet werden. Ab 1,6 Promille ist die MPU automatisch vorgeschrieben, auch bei Radlern.

Die genannten Werte gelten übrigens auch für Motorradfahrer und die Nutzerinnen und Nutzer elektrischer Tretroller. Für Wiederholungstäterinnen und -täter erhöhen sich die verhängten Sanktionen stark.

Blau auf dem Fahrrad geht schnell ins Auge

Auf dem Fahrrad und Pedelec wird die absolute Fahruntüchtigkeit zwar erst mit 1,6 Promille erreicht und gilt sofort als Straftat mit laut ADAC zumeist 30 Tagessätzen Geldbuße. Aber auch hier ist ein etwaig vorhandener Führerschein wegen der MPU in Gefahr und es gibt zwei Punkte. Auch kann einem das Radfahren sogar ganz verboten werden.

Allerdings drohen wie beim Kfz bereits ab 0,3 Promille strafrechtliche Konsequenzen, wenn etwa Schlangenlinien gefahren werden. Der Strafrahmen werde aber geringer als beim Auto angesetzt, so Müller-Baumgarten.

An die Grenze herantrinken ist keine gute Idee

Alles schön und gut, aber Sie wollen nur ein, zwei Bierchen trinken? Gibt ja Alkoholtester. Auch keine gute Idee. Denn hinter dem Lenkrad sind viele Infos und Sinneseindrücke aufzunehmen und zu verarbeiten. Manchmal muss man in Sekundenbruchteilen reagieren.

Das erfordert laut ADAC schon nüchtern körperliche und geistige Höchstleistungen. Bereits kleine Mengen Alkohol können die Fahrtauglichkeit negativ beeinflussen, etwa hinsichtlich der Konzentration und der Wahrnehmung. Zudem steigt die Bereitschaft zum Risiko und das Tempo kann falsch eingeschätzt werden.

Bitte keine Alkoholtester als Gradmesser

Und wie will man Promillewerte auch verlässlich feststellen? Denn trügerisch ist etwa die Sicherheit, die Alkoholtester für den Privatgebrauch bieten sollen. «Ein preiswertes Alkoholmessgerät für wenige Euro liefert keinesfalls einen verlässlichen Atemalkoholwert», warnt die Verkehrspsychologin Marie-Christin Perlich vom Tüv Thüringen.

Sie könnten sogar ungewollte Alkoholfahrten begünstigen, weil sich Fahrer mit ihnen in falscher Sicherheit wiegen. Denn zum einen kann das Messergebnis wegen der Ungenauigkeit der Geräte stark vom tatsächlichen Alkoholspiegel im Blut abweichen.

Zum anderen bestehe die Gefahr, dass man versucht, sich an eine bestimmte Grenze «heranzutrinken». Doch direkt nach dem Konsum gemessene Werte können wegen des zeitversetzten Aufbaus des Alkoholspiegels im Blut stark verfälscht sein.

Gefahr droht auch am Morgen danach

Sinnvoll könnten solche Alkoholtestgeräte dennoch sein. Und zwar am Tag danach. Auch wenn diese nicht mit den Profigeräten der Polizei vergleichbar sind, können sie einen Anhaltspunkt liefern, aber nur im folgenden Sinn: Zeigt das Gerät noch mehr als null Promille an, sollte das Fahrzeug besser stehen bleiben.

Zwar mögen Schlafen, Kaffeetrinken oder Duschen das Wohlbefinden steigern, den Abbau des Restalkohols beschleunigen sie wie andere vermeintliche Wundermittel nicht. Als grober Richtwert gilt, dass der Körper nur rund 0,1 Promille pro Stunde abbaut. Menschen vertragen zudem Alkohol unterschiedlich gut.

Das hängt laut ADAC etwa ab von Geschlecht, Größe und Gewicht und nennt als grobes Beispiel: Ein 80 Kilo schwerer Mann trinkt vier halbe Liter Bier und hat um 1.00 Uhr theoretisch einen Wert von circa 1,4 Promille. So würde die 0,3-Promille-Grenze erst um den Mittag herum unterschritten. So weit die Theorie. Praktisch ist aber auch der Alkoholabbau sehr individuell und hängt von ganz vielen Faktoren ab.

Sicher ist: Wer bis tief in die Nacht mit Bier, Schnaps und Co auf den Putz haut, ist morgens ganz sicher noch nicht wieder fahrtauglich. Dann gehen auch die originellsten Dinos besser zu Fuß oder lassen sich fahren.

Alkohol am Steuer gefährdet Versicherungsschutz

Wer unter Alkoholeinfluss einen Unfall baut, muss nicht nur mit der Schuld leben und strafrechtliche Konsequenzen fürchten, sondern bekommt auch Ärger mit der Versicherung.

Zwar kommt die Kfz-Haftpflichtversicherung für die verursachten Fremdschäden auf. Allerdings kann der Versicherte in Regress genommen werden, in der Regel bis zu einer Höhe von 5000 Euro, so der ADAC.

Zudem kann eine etwaig vorhandene Kaskoversicherung die Begleichung eigener Schäden je nach Grad der Alkoholisierung kürzen oder gar ganz streichen.