Tipps zum Autoverkauf

Laut einer aktuellen Statistik wechseln in Deutschland über 7 Millionen Fahrzeuge im Jahr den Besitzer. Über 90% machen dabei private Autoverkäufe aus. Das alte Auto gewinnbringend an einen neuen Besitzer zu bringen ist also längst alltäglich geworden.

Dennoch beschäftigt sich niemand täglich mit diesem Thema. Deshalb lauern auch jede Menge Fallstricke, die es zu vermeiden gilt, um beim Autoverkauf bares Geld zu erzielen.

Das Auge kauft mit

Bevor sich der Verkäufer um den eigentlichen Verkauf, sprich um einen rechtsicheren Kaufvertrag oder um das entsprechende Inserat kümmert, sind einige Vorbereitungen zu treffen. Hier gilt, dass das Auge mit kauft, wie auch die Experten von Autoankauf.biz zu bedenken geben. Das Fahrzeug sollte auf seinen neuen Besitzer auch optisch einen guten Eindruck machen. Das Auto ist seinem neuen Eigentümer nicht nur in einem gründlich gewaschenen Zustand zu überlassen. Es lohnt sich unter Umständen auch, bestimmte Reparaturen vorzunehmen, um einen guten Preis zu erzielen. Erfahrungsgemäß steigt der Preis durch die Aufbereitung des Autos. Dies gilt vorwiegend für private Verkäufe, kann aber auch auf Autoankäufe an Händler angewendet werden. Der aktuelle Zustand des Fahrzeugs kann nicht nur anhand von Aufbereitungen eindrucksvoll nachgewiesen werden. Fotografien, die zu allen Tageszeiten und von allen Seiten, am besten aus der Hocke aufgenommen werden sollten, lassen das Auto in einem guten Licht erstrahlen.

Unterlagen zusammen suchen

Ein Beleg für den optischen Gesamtzustand eines Fahrzeugs ist zwar schön und gut, aber natürlich nicht alles. Auf der Checkliste für einen erfolgreichen Autoverkauf stehen auch noch andere Dinge. So gehen bestimmte Unterlagen mit dem Fahrzeug auf den neuen Besitzer über. Dazu zählen alle Rechnungen und Belege, die mit dem Verkaufsobjekt in Zusammenhang stehen. Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief sind dabei ebenso zu beachten, wie die amtlichen Kfz-Kennzeichen. Auch Belege über die Montage von Umbau- oder Ersatzteilen sind den Verkaufsunterlagen beizufügen. Aktuelle HU-Berichte gehören ebenso dazu.

Das Inserat

Der Verkauf eines Fahrzeugs gestaltet sich nur erfolgreich, wenn das aufgegebene Inserat den vermeintlichen Käufer auch anspricht. Daher ist es wichtig, den Verkaufstext so neutral wie möglich zu formulieren. Nicht die eigenen Interessen, etwa nach einem guten Preis, sondern die Merkmale und Charakteristika des Fahrzeugs sind in besonderem Maße hervorzuheben. Umso detaillierter das Auto beschrieben wird, desto ansprechender kann das Inserat auf den neuen Besitzer wirken.

Den richtigen Preis finden

Jeder, der seinen alten fahrbaren Untersatz verkaufen möchte, versucht einen möglichst guten Preis zu erzielen. Dennoch sollte dieser weniger mit Wunschvorstellungen zu tun haben, dafür aber realistisch sein. Hier empfiehlt es sich, vergleichbare Inserate zu suchen. Auf Plattformen im Internet, vielleicht aber auch im Anzeigenteil einer Tageszeitung werden täglich gebrauchte Fahrzeuge zum Verkauf angeboten. An diesen Preisen lässt sich gut orientieren. Dennoch sollte der Verkaufspreis nicht von vornherein in Stein gemeißelt sein. Auf Preisverhandlungen sollte sich der Verkäufer stets einlassen können. Jedoch sollten diese nicht im ersten Verkaufsgespräch am Telefon erfolgen. Seriöser wirkt ein potenzieller Käufer, der erst über den Verkaufspreis verhandelt, wenn er das Fahrzeug in Augenschein genommen hat.

Vor dem Verkauf kommt die Probefahrt

Niemand kauft gern die Katze im Sack, weshalb eine Probefahrt vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags angemessen ist. Jedoch sollte diese nur unter gewissen Vorzeichen geschehen. Der Verkäufer fährt bei der Probefahrt stets mit. Ein weiterer Zeuge, der bei eventuellen Unstimmigkeiten später aussagen kann, ist zudem eine Überlegung wert. Bevor der potenzielle Käufer in das Auto zur Probefahrt steigt, sollte der Verkäufer einen Blick auf den gültigen Führerschein werfen. Unter Umständen empfiehlt es sich auch, die Fahrerlaubnis zu fotografieren. Da der Probefahrer, also der spätere Käufer für alle Schäden haftet, die bei einer Probefahrt passieren können, ist eine Probefahrt-Vereinbarung aufzusetzen. Diese sollte Umfang und Länge der Fahrt vorab festhalten.

Bezahlung und Kaufvertrag

Damit ein rechtssicherer Kaufvertrag geschlossen werden kann, ist darauf zu achten, dass dieser alle notwendigen Informationen enthält. Entsprechende Muster gibt es unter anderem im Internet. Im Normalfall erfolgt die Bezahlung beim Autoverkauf in Bar, in manchen Fällen auch per Überweisung. Auf Ratenzahlungen sollte der Verkäufer nicht eingehen, da es hier in der Vergangenheit schon oft zu Problemen gekommen ist. Wurde das Auto erfolgreich an seinen neuen Besitzer gebracht, ist dies der zuständigen Zulassungsstelle umgehend zu melden. Dies gilt zumindest für Autoverkäufe, die innerhalb Deutschlands realisiert werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann das Fahrzeug auch vor dem Verkauf ordnungsgemäß bei der Zulassungsstelle abmelden. Dafür sind alle vorhandenen Fahrzeugpapiere mitzubringen. Am Ende bleibt die schwierige Entscheidung, ob das Auto nun an eine Privatperson oder an einen Händler verkauft werden soll. Wichtig ist hierbei, dass Händler bestimmte Pauschalen abgeben müssen, weshalb der Verkaufspreis in der Regel niedriger ausfällt. Vielleicht ist es dem Verkäufer jedoch viel wichtiger, dass sein neues Fahrzeug in guten Händen landet.

Wie verkaufe ich sicher einen Unfallwagen?

Deutschland gilt ja gemeinhin als das Mutterland des Autos. Ausländer zeigen sich begeistert wegen der Möglichkeit einmal ungehindert von Kilometerbeschränkungen aufs Gaspedal treten zu dürfen. Doch das hohe Verkehrsaufkommen und die Geschwindigkeiten führen zu hohen Unfallzahlen. Dabei steigen nicht unbedingt die Unfallzahlen aber die Unfallschäden werden teurer. Statistiken zufolge wird mit 9,1 Schäden pro 100 Autohalter kalkuliert. Stand Jahr 2019. Tendenz sinkend. Verantwortlich für die abnehmende Zahl an Unfällen ist vor allem die verbesserte Präventivtechnik. Damit werden gerade die kleinen Unfälle beim Einparken, leichte Auffahrunfälle und ähnliches vermieden. Erstaunlich ist, dass die meisten Unfälle nicht im Winter, sondern im Sommer passieren. Experten nehmen an, dass Autofahrer im Winter besonders vorsichtig fahren, im Sommer dagegen leichtsinnig werden.

Wann ist ein Fahrzeug ein Unfallwagen?

Im Grunde ist schon ein Auto mit dem geringsten Blechschaden oder Schäden an anderen Teilen, die durch äußere Einwirkungen hervorgerufen wurden, offiziell ein Unfallwagen. Im Fachjargon werden solche Fahrzeuge als „nicht unfallfrei“ eingestuft. Bagatellschäden sind allerdings davon ausgenommen. Die Frage stellt sich allerdings immer, bis wann es sich um einen Bagatellschaden handelt. Ein Lackschaden zum Beispiel kann, muss aber nicht unbedingt in jedem Fall ein Bagatellschaden sein. Nur ganz geringe Lackschäden sind Bagatellschäden. Übersteigt der Reparaturwert nicht die Marke von 200 Euro, kann noch von einem Bagatellschaden gesprochen werden. Sind diese ausgeschlossen, muss der Fahrzeughalter bei einem Wiederverkauf auf jeden Fall das Auto als Unfallfahrzeug deklarieren. Damit geht gleichzeitig eine Wertminderung des Fahrzeugs einher. Wer das nicht tut, macht sich unter Umständen strafbar. Auch wenn ein Autoankauf durch einen professionellen Händler in Betracht gezogen wird. Einschätzungen zufolge verliert ein Wagen nach einem Unfall je nach Schaden einen Wert von 10 Prozent. Letztendlich muss erwähnt werden, dass der Gesetzgeber keine genaue Angaben zu Unfallfahrzeugen macht. Es liegt daher im Ermessen der Beteiligten die Definition genauer zu klären.

Lohnt es sich einen Unfallwagen weiterzuverkaufen?

Wer nach einem Unfall vor einem kompletten Blechhaufen steht, der sollte eine Verschrottung seines Fahrzeuges ins Auge fassen. Für alle anderen Fahrzeughalter lohnt es sich genauer nachzurechnen, ob andere Schritte preiswerter sind. Denn Unfallautos lassen sich nicht nur nach einer fachmännischen Reparatur problemlos weiterfahren. Auch ein Wiederverkauf lokal in Mönchengladbach oder in anderen Städten ist möglich. Autohalter machen mitunter gegenüber dem Schrottpreis noch richtig gut Kasse beim Verkauf eines Unfallwagens. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach ein Fahrzeug mit einem Schaden an den Mann zu bringen. Glücklicherweise existiert mittlerweile ein großer Markt für Unfallautos, sodass das Unternehmen Unfallwagen verkaufen nicht ganz aussichtslos ist. Vor allem dann, wenn das Fahrzeug fachmännisch mit Originalteilen repariert werden konnte. In diesem Fall verliert das Auto weniger an Wert. Jedoch sollte die gesamte Reparatur anhand von Rechnungen dokumentiert sein. Ein Schadensgutachten hilft ebenfalls dabei Klarheit über die Lage zu schaffen und den Wert des Wagens nicht weiter einzuschränken. Transparenz hilft Vertrauen zu schaffen. Besonders, wenn das Auto privat weiterverkauft werden soll. Meist sind private Autokäufer sowieso schon kritisch gegenüber dem Angebot eingestellt und handeln mit Misstrauen. Klare Verhältnisse schaffen, bedeutet Barrieren einzureißen und letztendlich ein faires Geschäft abzuwickeln. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt tummeln sich außerdem spezielle Zeitgenossen, die gerade nach gut instandgesetzten Unfallfahrzeugen Ausschau halten. Versprechen sie sich doch ein Schnäppchen davon.

Wie schon erwähnt, muss in jedem Fall einen Unfall angeben werden, denn ansonsten kann der Fahrzeughalter auch nach dem Verkauf mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der neue Fahrzeughalter kann Schadensansprüche geltend machen. Wird der Wagen privat verkauft, verliert der Haftungsausschluss seine Gültigkeit. Das bedeutet laut der gesetzlichen Regelung, dass der ehemalige Fahrzeughalter für zwei Jahre in der Gewährleistung ist. Immer vorausgesetzt, ein Unfall wurde beim Verkauf arglistig verschwiegen. Allerdings kann eine Haftung im Kaufvertrag auch ausgeschlossen werden, sofern es sich um einen Privatverkauf handelt.

Was tun bei einem wirtschaftlichen und/oder technischen Totalschaden?

Es gibt Momente, in denen nichts mehr zu retten ist. Solche liegen bei einem wirtschaftlichen Totalschaden vor. Von diesem spricht man laut der Allianz-Versicherung, wenn „die veranschlagten Kosten für die Reparatur des Fahrzeugs höher als der Wiederbeschaffungsaufwand des Kfz (= Kosten für ein gleichartiges Auto in demselben Zustand und mit gleicher Ausstattung abzüglich Restwert)“ sind. Die Flinte muss man bei einem solchen Gutachten allerdings noch nicht ins Korn werfen, denn es gibt wie schon erwähnt einen Markt in Deutschland für beschädigte Autos. Auf Unfallfahrzeuge spezialisierte Händler lassen solche Wagen oft zu günstigen Konditionen im Ausland instand setzen oder sie verkaufen gleich den ganzen Wagen ins Ausland.

Handelt es sich hingegen um ein Fahrzeug mit einem technischen Totalschaden, dann darf der Fahrzeughalter nicht mehr allzuviel erwarten. Solche Gefährte werden als Schrottfahrzeuge eingestuft. Aber auch für diese gibt es einen Markt. Und es muss nicht immer die Autopresse sein. Es lohnt sich nach Bastlern und Ausschlachtern zu suchen, die mit Teilen des Schrottwagens noch etwas anfangen können.