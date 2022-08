Weniger Unfälle durch Autofahren mit Mama und Papa

Foto:

Mit der Einführung des „Begleiteten Fahrens ab 17“ wurde das Mindestalter für den Erwerb des Autoführerscheins (Klassen B und BE) auf 17 Jahre gesenkt. Zugleich besteht jedoch die Auflage, bis zum 18. Geburtstag, das Auto nur in Begleitung einer in der Prüfbescheinigung namentlich eingetragenen Person zu führen. Das kann, muss aber nicht Mutter oder Vater sein. Die Begleitperson muss laut ADAC mindestens 30 Jahre alt sein, darf nicht mehr als einen Punkt „in Flensburg“ haben und muss seit mindestens fünf Jahren im Besitz des Führerscheins sein. Erste Modellversuche zum Fahren mit 17 gab es 2004 in Niedersachsen, später wurde die Möglichkeit bundesweit ausgerollt.