Urlaub mit dem eigenen Auto – Darauf gilt es zu achten

Mit der jahrzehntelangen Tradition des Caravaning-Urlaubs sind viele Länder Europas wahre Könner auf dem Gebiet Einrichtungen zu organisieren, die ein Rucksacktourist auf einem Campingplatz benötigt. In Deutschland, den Niederlanden und vielen weiteren europäischen Ländern finden sich zahlreiche gut ausgestattete Campingplätze mit sehr günstigen Eintrittspreisen.

Von einem Erlebnis, direkt in der Natur bis hin zum Campen wie im Fünf-Sterne-Hotel finden Sie für jeden Urlaubswunsch den richtigen Ort. Doch bevor Sie sich mit Ihrem PKW und dem angehängten Wohnwagen auf den Weg machen, gilt es, einige Aspekte zu überprüfen.

Die Anhängerkupplung prüfen

Der erste Schritt, noch bevor die Fahrt beginnen kann, ist das Überprüfen der Anhängerkupplung. Schließlich ist sie das Bindeglied zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Wohnwagen. Suchen Sie nach Roststellen, welche bei stärkerer Belastung zu Bruchstellen werden könnten. Fahren Sie über Schlaglöcher oder Bodenwellen wirken enorme Stoßkräfte auf die Anhängerkupplung. Bereits geschwächtes Material kann dann brechen. Des Weiteren sollten Sie genau wissen, wie viel Last Ihre Anhängerkupplung tragen kann. Diese Maximallast darf der Anhänger unter keinen Umständen überschreiten. Berücksichtigen Sie dies beim Beladen des Anhängers mit Ihrem Gepäck.



Sollten Sie noch keine Anhängerkupplung besitzen oder das verrostetet Modell austauschen wollen, beachten Sie einige wichtige Kriterien. Zunächst sollten Sie sich bewusst machen, dass es diverse Anhängerkupplungstypen gibt. Ein starres Modell eignet sich sehr gut für den Dauereinsatz- Sie zeichnet sich durch ihre feste Anbringung an dem Montage-Querträger aus. Hingegen sind abnehmbare Anhängerkupplungen praktisch, wenn sie die Anhängerkupplung nach dem Urlaub wieder vom Fahrzeug entfernen möchten. Somit können Sie eine cleane Optik des Fahrzeuges gewährleisten. Des Weiteren gibt es schwenkbare Anhängerkupplungen. Sie wird unterhalb der Stoßstange angebracht und eignet sich besonders gut zur Nachrüstung.

Ausstattungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen für Wohnmobile

Wohnwagen, die das Gewicht des Zugfahrzeugs um weniger als 30 % überschreiten, dürfen nicht schneller als 65 km/h fahren und müssen mit einem speziellen Schild auf der Rückseite des Wohnwagens gekennzeichnet sein. Ansonsten gelten die gleichen Geschwindigkeitsbegrenzungen wie für nicht gezogene Autos, sofern das maximale Bruttogewicht des Wohnwagens das Bremsgewicht des Zugfahrzeugs nicht übersteigt.

Jedes Fahrzeug mit Anhänger, in diesem Fall ein Wohnwagen, muss mit speziellen Spiegeln ausgestattet sein. Diese werden mit Clips an beiden Kotflügeln des Fahrzeugs befestigt werden, um die Sicht während der Fahrt zu verbessern. Die maximal zulässigen Abmessungen sind 2,5 Meter Breite und 11 Meter Länge für den gesamten Wohnwagen.

Sollten Familienmitglieder müde sein sollten Sie wissen, dass es verboten ist, Personen in einem gezogenen Wohnwagen zu befördern. Außerhalb der sonst vorgesehenen Bereiche ist der Fahrer eines Pkw, der einen Wohnwagen zieht, verpflichtet, einen Abstand von mindestens 50 Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

Planen Sie die Anfahrt „Wohnwagen gerecht“

In vielen europäischen Städten ist die Zufahrt für Fahrzeuge, die einen Wohnwagen ziehen, im Zentrum verboten. Auf engen Straßen sind Sie gezwungen, langsamer zu fahren, damit andere Fahrzeuge Sie überholen können. Auch wenn Ihr Wohnwagen mit Warnschildern ausgestattet ist, sind Sie verpflichtet, im Falle einer Panne und eines Stopps mindestens 30 Meter vor dem Anhalten ein rotes Warndreieck aufzustellen. Wenn Sie den Wohnwagen ausgeliehen haben, müssen Sie immer eine schriftliche und unterschriebene Genehmigung des Eigentümers mit sich führen.