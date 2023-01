So gelingt der stressfreie Hausbau!

Die nächste Mieterhöhung ist in Ihr Haus geflattert und Sie haben keine Lust, noch mehr Miete zu zahlen? Dann keimt in Ihnen vielleicht der Gedanke, ein Haus zu bauen. Vielleicht haben Sie Bekannte in Ihrem Freundeskreis, die schon einmal gebaut haben? Dann wissen Sie, dass es so ein Hausbau durchaus stressig sein kann. Wir erklären Ihnen, was Sie beim Hausbau beachten müssen, um möglichst stressfrei durch diese Phase zu kommen.

Tipp 1: Kalkulieren Sie Ihre Finanzen!

Ein Haus kostet Geld. Viel Geld. Und daher stellt die Finanzierung die Grundlage für den Hausbau dar. Überlegen Sie sich, wie hoch Ihr Budget ist, also mit wieviel Eigenkapital Sie aufwarten können und suchen Sie sich einen seriösen Finanzpartner. Dieser sollte Ihren finanziellen Background immer im Auge behalten. Denn, Sie werden sehen, dass Ihnen während des Hausbaus immer neue Ideen kommen, die Sie gerne umsetzen lassen wollen. Aber, jede Idee verlangsamt den Hausbau, wodurch die Kosten immer weiter steigen. Bevor Sie also jeden Hausbautrend 2023 mitmachen, denken Sie auch an die (finanziellen) Konsequenzen.

Tipp 2: Wählen Sie den Haustyp!

Einfamilienhaus? Mehrfamilienhaus? Oder doch der Bungalow? Es ist nicht ganz einfach, sich für den passenden Haustyp zu entscheiden. Sie müssen auch beachten, dass Ihr Haustyp vom Bauamt genehmigt werden muss. Sie sollten also im Kopf haben, was erlaubt ist, welche Wohnfläche Sie brauchen und natürlich auch, welche Vorstellungen Sie bereits in Ihrem Kopf haben.

Tipp 3: Suchen Sie sich einen Baupartner!

Ein Haus zu bauen, ist ein Vollzeitjob. Daher sollten Sie sich möglichst früh einen Baupartner suchen. Sie werden schnell merken, dass Sie Fachhilfe benötigen werden. Hören Sie sich in Ihrem Bekanntenkreis um, ob schon jemand Erfahrung mit diesem Bauträger gemacht haben. Erkundigen Sie sich im Internet über den potenziellen Bauträger, indem Sie Kundenrezensionen lesen. Wenn Sie sich für ein schlüsselfertiges Haus entscheiden, dann schauen Sie sich ein Musterhaus an. Dort können Sie sich ein persönliches Bild darüber machen, wie Ihr Eigenheim später aussehen könnte. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von Innen. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein werden dabei immer wichtiger. Viele Firmen haben sich darauf eingestellt. So punkten manche Firmen damit, dass sie beim Hausbau überwiegend Holz verwenden, das nur aus heimischen Wäldern stammt und nicht chemisch getrocknet wird. Und auch das Innenleben eines Hauses wird immer smarter und somit energiebewusster. So lassen sich heute beispielsweise Thermostate smart regeln und somit die Energiekosten senken. Aber auch Licht, Alarm, Multimedia, Beschattung lassen sich mittlerweile smart steuern. Das schenkt Ihnen vor allem Zeit. Zeit, die Sie nutzen können für die wirklich schönen Dinge im Leben.

Tipp 4: Behalten Sie beim Bauamt einen langen Atem!

Wer baut, kommt am Bauamt nicht vorbei. Hier braucht es oft einen langen Atem und Sie können sich mental schon einmal auf einen Papierkrieg einstellen, da Sie viele Dokumente einreichen werden müssen. Mit der richtigen Büroorganisation kein Problem, sehen Sie beispielsweise zu, dass Sie die Dokumente gut geordnet einheften und somit immer parat haben. Übrigens, Sie müssen nicht allein dem Bauamt begegnen. Ein guter Baupartner muss und wird Sie bei jedem Ihrer Schritte begleiten.