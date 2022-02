Bei Amazon verkaufen - Tipps für Anfänger

Versteht man die Funktionsweise und den Algorithmus von Amazon, ist das Onlineversandhaus eine wahre Goldgrube: Produktwahl, Amazon Prime, SEO und Co.

Das Durchschnittsgehalt der deutschen Arbeitnehmer liegt bei rund 4.000 Euro brutto im Monat. Ein beachtliches Einkommen im internationalen Vergleich. Führt man sich allerdings die steigenden Lebenshaltungskosten vor Augen, erscheint die Zahl plötzlich weitaus geringer. Durch die anhaltende weltweite Pandemie sagen Prognosen bereits heute voraus, dass die Inflationsrate in den nächsten Jahren durch die Decke schießen wird. In Verbindung mit der wachsenden Steuerlast, die auf die Schultern der arbeitenden Bevölkerung verteilt wird, bleibt von dem ursprünglichen Gehalt der Arbeitnehmer nicht mehr viel übrig.

Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass sich ein Großteil der Deutschen nach einem Nebenverdienst umschaut. Führt man sich die positive Entwicklung des E-Commerce vor Augen, liegt es nahe, Waren beim weltweit führenden Onlineversandhändler zu verkaufen. Doch um als Amazon Händler Fuß zu fassen, gibt es, einiges zu beachten. Wir klären Sie auf!

Amazon als der größte Online-Vertriebskanal

Die Gründung Amazons geht auf das Jahr 1994 zurück, als Jeff Bezos das Unternehmen von seiner Garage aus führte. Zunächst wurden auf der Plattform lediglich Bücher angeboten. Mit zunehmendem Erfolg weitete der Gründer sein Angebot allerdings aus und entwickelte sich schrittweise zum größten Online-Marktplatz der Welt.

Aktuell nutzen rund 300 Millionen Nutzer die Dienste des Online-Vertriebskanals. Diese hohe Anzahl an Usern lässt sich durch das einfache, aber geniale Geschäftskonzept von Amazon erklären: eine große Auswahl an Produkten und Händlern in Kombination mit einer schnellen und unkomplizierten Bezahlung und Lieferung.

Über die Hälfte am Gesamtumsatz des Online-Handels in Deutschland

Amazon ist ein Platzhirsch, der sich nicht so leicht seinen Rang ablaufen lässt. Die letzten Entwicklungen verdeutlichen dies: So fand das Institut für Handelsforschung Köln (IFH) heraus, dass Amazon im ersten Pandemiejahr einen neuen Rekord gebrochen hat: Der Vertriebskanal blick Ende 2020 stolz auf einen Anteil von 53 Prozent am Umsatz des deutschen Online-Handels. Amazon war es möglich, den Umsatz um 11,4 Milliarden Euro zu steigern. Zahlen, die wahrlich Lust machen, sich als Verkäufer auf Amazon zu verwirklichen.

So beginnt man den Verkauf auf Amazon

Im April 2019 verdeutlichten Messungen die unglaubliche Bandbreite und Vielfalt Amazons. Die Plattform führt 119.928.851 Produkte von unterschiedlichen Händlern, wodurch die Kunden eine riesige Auswahl zur Verfügung haben. Um als Einsteiger auf Amazon schnell erfolgreich zu werden und nicht in der Masse an Händlern unterzugehen, gilt es einige Tipps und Tricks zu beachten:

Produktwahl

Vor der Anmeldung auf Amazon sollte man bereits eine Vorstellung von den Produkten haben, die man den zukünftigen Kunden offeriert. Es bietet sich an, auf Artikel zu setzen, die sich langfristig großer Beliebtheit erfreuen. Hinweise kann die Amazon Bestenliste geben.

Anmeldung bei Amazon

Ist die Produktwahl getroffen, geht es an die Anmeldung. Neben persönlichen Daten und Produktinformationen muss auch eine Einschätzung der Anzahl der zu verkaufenden Produkte getroffen werden. Unter 40 Artikeln wählt man den Tarif Individuell. Wer mit höheren Verkaufsmengen rechnet, muss den Professionell-Tarif auswählen.

Amazon Prime

Weltweit nutzen rund 103 Millionen Menschen Amazon Prime. Der ausschlaggebende Faktor für die Wahl des Zusatzangebots ist der gratis Expressversand. Bieten Sie diese Dienstleistung für das eigene Sortiment an, wird die Beliebtheit Ihrer Produkte rasch zunehmen.

Die Amazon Produktseite

Jeder vertriebene Artikel auf Amazon benötigt eine SKU (Artikelnummer), eine EAN (Identifikationsnummer) sowie weiterführende Informationen. Dazu zählt die Produktbeschreibung und anschauliches Bildmaterial. Ein professionell erstellter Text mit integrierten Keywords steigert die Sichtbarkeit Ihres Produktes.

Amazon-SEO

Amazon besitzt einen ähnlichen Algorithmus wie Google. Wird ein Suchbegriff in die Suchleiste eingegeben, filtert die Plattform die Produkte nach Relevanz- und Performance-Rankingfaktoren. Die Relevanz-Rankingfaktoren drehen sich hauptsächlich um das Keyword, das sich an prominenten Positionen auf der Produktseite befinden sollte. Die Performance-Rankingfaktoren werfen einen Blick auf die Klickrate, Conversionrate, den Absatz und das Hauptbild des Produktes. Wurde die Produktseite nach diesen Kriterien optimiert, steigt der eigene Artikel im Amazon-Ranking auf und erreicht mehr Kunden. Die Online-Käufe nehmen zu.