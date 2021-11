Der Anfang einer großen Erfolgsgeschichte?

Der Boxspringbettenmarkt in Deutschland ist riesig und wächst weiter, insbesondere online. Das Start-Up hat also gute Chancen sich als großer Player zu etablieren - und das sei laut Gründern auch das Ziel

Das Start-Up Comfort One GmbH hat vor wenigen Wochen unter dem Brandnamen "Mozart Bett" einen Online-Shop (www.mozart-bett.de) samt nativen Konfigurator gelauncht, der hinsichtlich Usability einen neuen Maßstab am Markt setzt. Das erste Feedback sei laut Geschäftsführer Mathis Lübbers überragend: "Die Kunden lieben unseren Konfigurator. Er hilft Ihnen, sich bei der Auswahl eines Boxspringbetts auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren und insbesondere nach eigenen Vorlieben zu gestalten. Mit dem Konfigurator sowie unserer Komponentenauswahl wollten wir sicherstellen, dass jede Konfiguration am Ende höchsten Schlafkomfort bietet. Die Bewertungen der ersten Kunden bestätigen uns, dass wir das geschafft haben." Obwohl das Start-Up erst wenige Wochen am Markt ist, seien die ersten Anzeichen sehr gut. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer stark umkämpften Branche: Der Bettenmarkt wird seit einigen Jahren durch große Online-Player besetzt, Marktanteile sind nur schwierig zu gewinnen. Der Weg des deutschen Unternehmens also durchaus risikobehaftet. Warum man dennoch den Schritt gegangen ist, führt Geschäftsführer Mathis Lübbers weiter aus:

"Wir kommen ursprünglich aus dem eCommerce und fühlen uns dort Zuhause. Nun standen mehrere Leute unseres Teams vor einigen Monaten vor der Anschaffungs eines neuen Betts. Nach Online-Recherche und Beratungsterminen wurde die Verunsicherung, welches Bett und welche Matratzen nun richtig seien, nur größer. Wir hatten das Gefühl, dass sich die ganze Branche Mühe gibt, den Bettenverkauf möglichst komplex und intransparent zu gestalten. Die Preise schienen fast willkürlich festgelegt zu werden. Man hatte als Kunde nie das Gefühl, dass man die richtige Wahl trifft. Also haben wir aus reiner Kundensicht überlegt, wie das einfacher und besser gehen kann. Am Ende sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir nur mit einem eigenen Start-Up die gesamte Kundenerfahrung von A bis Z gestalten und verbessern können. Mit Experten der Branche haben wir dann viel Zeit darin investiert, ein Boxspringbett zu schaffen, dass sich auch durch unerfahrene Endkunden nach Belieben konfigurieren lässt und am Ende trotzdem garantiert, dass höchster Schlafkomfort gewährleistet wird. Das Resultat ist unser komplett konfigurierbares Mozart Bett und eine kundenzentrierte Lieferung samt kostenlosen Aufbauservice."

