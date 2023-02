Der Traum von langen Haaren ist schnell realisiert

Abschreckend mag vielleicht die lange Übergangszeit während des Wachstums der Haare gelten. Bevor die lange Mähne am Strand einer heranrückenden Schar von Mädchen präsentiert werden kann, muss die Wachstumsphase überwunden werden.

Je nach Schnelligkeit muss dafür doch ein gutes Jahr eingerechnet werden. Dies gilt für Schulterlänge der Haare. Wenn der Wunsch nach noch längerem Haar prägend ist, dann müssen noch einige Monate angehängt werden. Wer den Traum vom langen Haar schneller leben möchte, der kann dies auch mittels Hilfsmittel erreichen. Mit sogenannten Haarverlängerungen lässt sich der Sprung von einer langen Mähne sehr rasch verwirklichen. Ob sich diese Entscheidung lohnt oder doch der natürliche Wachstumspfad der Haare zu bevorzugen ist, soll auch Teil dieses Artikels sein. Mit Hair Extensions lässt sich defacto über Nacht Haar mit mehr Volumen und Länge produzieren ohne die lange Wartezeit des Wachstums abwarten zu müssen. Interessenten können sich einen Clip in Extensions kaufen und damit schönes, langes Haar schaffen.

Mit Haarverlängerungen schnell ans Ziel gelangen

Es gibt aber unterschiedliche Beweggründe für ein solches Vorgehen. Mit Har Extensions können auch schlechte Haarschnitte kaschiert werden. An solche Gründe wird kaum gedacht, aber nicht wenige Menschen tun es genau aus diesem Grund. Außerdem kann mithilfe eines solchen Vorgehens auch ein kleiner Makel ausgebügelt werden. So lässt sich sehr schnell ein volles Haupthaar simulieren. Es muss also nicht immer die lange Mähne sein, vor der so viele Menschen ihr Leben lang träumen. Es gibt auch zahlreiche Gelegenheiten, wo Menschen einfach etwas anders aussehen möchten. Das kann der Besuch eines Maskenballs sein oder auch eine andere Festivität. Alternativ dazu kann der Wunsch gehängt werden, einfach mit der eigenen Haarpracht zu experimentieren. Ebenso kann eine neue Haarfarbe ausprobiert werden. Binnen Minuten lässt sich vor dem Spiegel feststellen, ob der neue Haarschnitt zur eigenen Façon passt oder nicht. Die Simulation beim Friseur durch einen neuen Schnitt ist daher nicht mehr gefragt. Ohne jeglichen Schaden lassen sich Wünsche erfüllen.

Zu vergessen ist auch nicht, dass Haarverlängerungen eine sehr günstige Investition sind. Die natürlichen Haare wachsen zwar völlig kostenlos, haben aber dennoch ihren Preis. Gerade während der Übergangszeit fühlen sich viele Menschen in Ihrem Haar nicht wohl und würden diese am liebsten abschneiden. Außerdem kann es vorkommen, dass die Haare nicht über einen bestimmten Punkt hinauswachsen. Die Mühe war dann völlig umsonst. Es ist ein frustrierendes Gefühl, wenn die Haare einfach nicht nach Wunsch wachsen möchten. So geduldig man auch ist, letztlich zählt eben nur das finale Resultat.

Haar-Stil mit Haarverlängerungen leicht und rasch veränderbar

Gerade bei der Farbauswahl fühlen sich viele Menschen unsicher. Passt die neue Farbe zum neuen Schnitt oder nicht? Sehr oft werden Stunden beim Friseur verbracht, um einen neuen Schnitt und die dazu gehörige Farbe auszuwählen. Am Ende wird dann festgestellt, dass das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Diese Vorgehensweise ist nicht nur zeitraubend, sondern kostet auch sehr viel Geld. Wenn Menschen also mit verschiedenen Haarfarben experimentieren möchten, dann können Haarverlängerungen die perfekte Lösung für diese Herausforderung sein. Ein weiterer Vorteil von Haarverlängerungen ist, dass nicht mit künstlicher Farbe das Eigenhaar zerstört wird. Es schadet also auch nicht und durch den Kauf von Haarverlängerungen kann dieses Problem leicht umgangen werden. Eine langfristige Bindung an den neu gewählten Stil ist nicht gegeben, weshalb Haarverlängerungen zum Zwecke des Ausprobierens eine gern gesehene Alternative sind.