8k Video ist möglich Wie kann HitPaw Video Enhancer mit Hilfe von AI die Videoqualität verbessern

Sonderveröffentlichung

In der Vergangenheit waren die meisten Videos unscharf, während heutzutage sogar Mobiltelefone jederzeit HD-Videos aufnehmen können. Die meisten Haushalte verwenden heute HDTV, und selbst 1080P reicht nicht aus, um qualitativ hochwertige Videos auzusehen. Das Gleiche gilt für das Internet: 4K- und 8K-,HD-Videos werden zum Mainstream. Wenn Sie also die ehemaligen Videos wieder sehen, werden Sie immer wieder Videoqualität verbessern wollen und können sie in HD anschauen.

von Aschendorff Medien