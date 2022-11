Andrea Köhn: Hatern im Netz schlagfertig begegnen

Kritik kann und sollte konstruktiv sein. Allerdings driftet sie, insbesondere in den sozialen Medien, schnell in die sogenannte Hate Speech ab. In Zeiten von Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und Co. müssen sich sowohl private User als auch kommerzielle Nutzer immer wieder mit solchen Hasskommentaren auseinandersetzen. Wie zum Beispiel Business Coach Andrea Köhn damit umgeht und was der Schwertkampf damit zu tun hat, stellt der nachfolgende Beitrag dar.

Was genau ist eigentlich Hate Speech?

Der Begriff „Hate Speech“ hat im Zuge der immer stärkeren Präsenz von sozialen Medien an Bekanntheit zugenommen. Wörtlich übersetzt bedeutet er „Hassrede“. Auf Social-Media-Plattformen bezeichnet Hate Speech den gezielten Angriff und die Verunglimpfung von Personen mittels ehrabschneidenden Kommentaren und Beleidigungen. Auch der Aufruf zu Feindseligkeit und Gewalt fällt unter diesen Oberbegriff.

Ein Paradebeispiel im negativen Sinne in Bezug auf Hassrede und Mobbing stellt das Schicksal des ehemaligen YouTubers „Drachenlord“ dar. Der Groll gegen ihn ging so weit, dass die Gegenspieler vor seinem Haus aufliefen und im Netz zu diesen Versammlungen aufgerufen wurde. In aller Konsequenz wehrte sich der Drachenlord natürlich, wurde jedoch selbst juristisch belangt. Aktuell verfügt er über kein Obdach mehr, durch die Sperren auf YouTube und Co. ist zudem seine einzige Einnahmequelle weggebrochen

Welche User müssen sich häufiger mit Hate Speech auseinandersetzen?

Inzwischen ist es kaum mehr möglich, den Erhalt von Hasskommentaren bestimmten Personengruppen zuzuordnen. Überdies findet Hate Speech häufig in Form von rassistischen, homophoben oder frauenfeindlichen Anmerkungen statt. Grundsätzlich kann jeder User, der etwas postet – oder auf einen Kommentar antwortet - zum Opfer werden.

Warum kommt es überhaupt zu Hate Speech in sozialen Medien?

Mitunter reicht bereits ein unbedarfter, unter Umständen noch nicht einmal böse gemeinter Satz, um eine Welle an Beleidigungen und schlimmen Kommentaren nach sich zu ziehen. Ein gutes Beispiel sind Posts auf Unternehmensprofilen, mit welchen enttäuschte KundInnen ihrem Ärger Luft machen, etwa, wenn es um ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung geht, wobei der ursprüngliche Kommentar dabei tatsächlich konstruktiv-kritisch gewesen ist.

Natürlich gibt es aber auch vorsätzliche Beleidigungen, die im Schutze der Anonymität des Internets stattfinden. In vielen Fällen ergeben diese verbalen Entgleisungen keinen Sinn, da die „Täter“ in der Regel völlig Unbeteiligte sind, die mit der Thematik nichts zu tun haben. Dennoch gelingt den als „Trolle“ bezeichneten Usern oder Bots oft, sogenannte Trittbrettfahrer mit ins Boot zu holen, die parallel in den Hasskommentar-Reigen einstimmen.

Wie gehe ich mit Kritik im Internet um?

Diese Frage musste sich auch Business Coach Andrea Köhn stellen, als sie mit einer ihrer Strategien startete. „Ich habe mir gedacht: Wie kann jemand etwas haten, was ich bewerbe? Aber es gibt Leute, die haben immer etwas zu haten“, blickt sie zurück. „So bin ich auch selbst da einen Entwicklungsweg gegangen. Das Thema hat mich bewegt. Wie kann ich mich eigentlich gegen diese Angriffe auf Social Media wehren?“

Der Schlüssel liegt für Andrea Köhn dabei aber nicht nur in der reinen mentalen Arbeit. Vielmehr ist auch eine Verteidigung gegen die unsichtbaren Gegner im Netz auf körperliche Weise durchaus indiziert. Daher bietet sie in Zusammenarbeit mit dem Fechtlehrer Christian Bott einen Workshop an, der genau diese Fähigkeit schult. Der Workshop soll den TeilnehmerInnen im wörtlichen Sinne das Rüstzeug mitgeben, um sich mentale, verbale und auch körperliche Schlagfertigkeit gegen Angriffe anzueignen.

Kommentare verbergen oder humorvoll antworten

Doch was ist im ersten Moment erforderlich, wenn unverhältnismäßige Kritik oder Hate Speech kommuniziert wird? Eine Möglichkeit ist das Verbergen dieser Kommentare. Laut Andrea Köhn ist das auf jeden Fall besser, als die Kommentare einfach zu löschen. „Das sieht der Algorithmus nicht so gern.“

Foto: Andrea Köhn

Auch Humor kann sicherlich hilfreich sein. In vielen Fällen nehmen Betroffene den Hatern Wind aus den Segeln, indem auf deren Kommentare einfach mit einer Prise Humor repliziert wird. Damit sinkt die Angreifbarkeit und lässt die Gegenseite nicht selten schnell verstummen.

Betroffene sollten sich immer die Frage stellen, wie stark sie die Kommentare an sich heranlassen wollen. Im Kurs von Andrea Köhn und Christian Bott lernen sie, sich unter anderem mit folgender Frage zu beschäftigen: „Ist das dein Kampf? Wir gehen sehr oft in Kämpfe rein, die wir hätten vermeiden können. Manche Kämpfe sollten wir aber durchfechten.“ Ebenso wichtig ist die Überlegung zur Zielstellung dieses Kampfes.

Für den Umgang mit Hate Speech verfolgt Andrea Köhn diesen Ansatz: „Die Frage ist zum Beispiel, ob ich am Ende einer Diskussion/eines (verbalen) Kampfes überhaupt etwas davon habe, mich mit dem User auseinandergesetzt zu haben. Besteht vielleicht die Chance, ihn als Kunden zu gewinnen, von meiner Sache und mir zu überzeugen?“ Wer diese Frage nicht mit einem „Ja“ beantworten kann, lohnt sich die Mühe einer Diskussion nicht. Getreu nach dem Motto: „Haters gonna hate!“

Was unternehmen die Seitenbetreiber und Plattformen gegen Hate Speech?

Hate Speech im Netz ist nicht neu. Bevor die großen Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter und weitere an den Start gingen, wurde bereits in diversen Gruppen und Gästebüchern diskutiert. Der damalige Vorteil: Oft waren diese Foren nur einem begrenzten Publikum zugänglich. So fiel es leichter, User zu blockieren, die aus der Rolle fielen.

Bei Betrachtung der Nutzerzahlen und weiterer Daten der großen Plattformen liegt die Vermutung nahe, dass es kaum mehr möglich ist, Hasskommentare und Feindseligkeiten vollumfänglich zu bekämpfen. Zwar existieren automatisierte Prozesse, mit denen allerdings nicht alles eingefangen werden kann.

Ein Schritt in die richtige Richtung ist auf jeden Fall, dass Hate Speech inzwischen als eigenständiges Problem wahrgenommen und auch dagegen angegangen wird. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das bedeutet, dass Beleidigungen unter Strafe stehen und mit hohen Ordnungsgeldern geahndet werden können.

Fazit

Konstruktiv-kritische Beiträge sind auch im Netz durchaus erlaubt. Denn gerade das Internet mit all seinen Kommentarfunktionen lebt von der Diskussionskultur. Allerdings schlagen diese Debatten und Anmerkungen (zu) oft in Hassrede um. Die Hater beschränken sich dabei nicht nur auf bekannte Profile, sondern greifen auch User in fremden Foren an. Auf dem eigenen Profil haben Betroffene die Möglichkeit, die beleidigenden Kommentare auszublenden oder sogar humorvoll darauf zu antworten. Doch bevor Betroffene darauf eingehen, sollten sich die Frage stellen, ob es sich überhaupt lohnt und was das Ziel dieser Auseinandersetzung ist. Diese und andere Denkansätze vermittelt Business Coach Andrea Köhn in ihrer Zusammenarbeit: „Was wir vom Schwertkampf für die Schlagfertigkeit auf Social Media lernen können.“