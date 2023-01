ChatGPT ist gruselig und faszinierend zugleich. Nutzer müssen nicht mehr tun als eine Frage einzutippen und zuzusehen, wie der Rechner in wenigen Sekunden seine Antwort Wort für Wort schreibt, ohne dabei viele Tippfehler zu machen, aber dafür doch sachliche Schwächen offenbart. GPT steht für „generative pre-trained transformer“. Das Programm ist eine Art künstliches neuronales Netz, das sehr viel Text gelesen hat und den nutzt, sich mit Menschen auszutauschen – und das nicht nur in Englisch, wie der Name vermuten lässt, sondern auch in Deutsch.

Für das Programm ist ChatGPT Olaf Scholz immer noch Bundesfinanzminister und Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das liegt daran, dass der Wissensstand von ChatGPT auf die Zeit bis zu September 2021 beschränkt ist. Das Programm schreibt über sich selbst: „Es ist wichtig zu beachten, dass es immer möglich ist, dass meine Antworten nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, und es ist ratsam, diese Informationen zu überprüfen und zu verifizieren.“

Microsoft investiert Milliarden

Der Chatbot verfasst mit Künstlicher Intelligenz (KI) Aufsätze, Gedichte, Briefe und alle möglichen anderen Texte. Lehrenden an Hochschulen und Schulen gibt das zu denken. Die schriftliche Hausarbeit könnte bald Geschichte sein. Bei der Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD), steht der ChatGPT „ganz, ganz vorne“ im Fokus. Der Deutsche Hochschulverband verfolgt die Fortschritte bei ChatGPT und anderen KI-Anwendungen genau. Dessen Sprecher Matthias Jaroch fände es „lebensfremd, nicht davon auszugehen, dass Studierende ChatGPT nutzen oder nutzen werden.“

Microsoft hat schon angekündigt, kräftig in die Technik investieren zu wollen. Der Windows-Konzern gab am Montag ein neues mehrjähriges „Multimilliarden-Dollar“-Investment bekannt, ohne eine genaue Summe zu nennen.