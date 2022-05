Die vielfältigen Möglichkeiten von Microsoft Office vorgestellt

Was ist Microsoft Office?

Bei Microsoft Office handelt es sich um ein Software Paket der Firma Microsoft, das je nach Edition und Variante verschiedene Programme enthält, die für die Textverarbeitung und Datenanalyse genutzt werden können. Dieses Paket ist von Microsoft lizensiert und damit in der Regel kostenpflichtig. Die aktuellste Version heißt Microsoft Office 2021. Eine Lizenz für Microsoft Office 2021 können Sie online käuflich erwerben. Eine Alternative dazu bietet das unter dem Namen Microsoft Office 365 bekannte Abonnement. Damit können Sie für die Dauer des Abos auf sämtliche Office Programme in der jeweils aktuellsten Version zugreifen und damit arbeiten. Mit Hilfe der Programme von Microsoft Office können Sie beispielsweise Texte schreiben, Tabellen erstellen oder Präsentationen gestalten.

Was ist der Unterschied zwischen Microsoft Office 2021 und den Vorgängerversionen?

Als Microsoft Office 2021 erstmals veröffentlicht wurde, waren viele User verwirrt. Ursprünglich hieß es nämlich, dass Ofiice 2016 die endgültige Microsoft Office Version darstellen sollte. Jedoch kamen im Anschluss in relativ kurzer Zeit gleich 3 neue Office Versionen auf den Markt: Microsoft Office 2019, das Abonnement Office 365, das damit warb, immer die aktuellste Version aller Anwendungen bereitzustellen und schließlich auch die neueste Edition Microsoft Office 2021.

Aber wodurch unterscheidet sich die aktuelle Version von ihren Vorgängermodellen?

Hier sind die wichtigsten Neuerungen für Sie übersichtlich zusammengefasst:

Neue Features für die gemeinsame Dokumentenerstellung: z. B. überarbeitete Kommentarfunktion, Anzeige, wer gerade das gemeinsame Dokument bearbeitet

Neue Funktionen: Datensätze in Excel und in Outlook können nun noch leichter und schneller nach spezifischen Inhalten durchsucht werden. Bei Power Point ist eine unabhängige Aufnahme der Tonspur möglich.

Neue Übersetzungs- und Bearbeitungstools: Die Übersetzungs- und Suchfunktion in Outlook wurde optimiert.

Neue Animationsgrafiken: Insbesondere bei Power Point können dadurch Präsentationen lebendiger gestaltet werden.

Neue benutzerfreundliche Features: Der Line Fokus in Word macht es Ihnen ab sofort noch leichter, sich auf die Textstelle zu fokussieren, die Sie gerade bearbeiten.

Welche Programme enthält Microsoft Office 2021

Im Laufe der letzten Jahre wurden die Softwareprogramme von Microsoft immer weiter verfeinert und perfektioniert. Einige Programme sind seit der ersten Office Version im Jahr 1989 hinzugekommen, andere wurden mittlerweile entfernt. Beim Kauf von Microsoft Office 2021 haben Sie außerdem die Wahl zwischen mehreren Versionen, die jeweils für Ihre persönliche Verwendung optimiert sind. Wir stellen Ihnen im folgenden die einzelnen Versionen sowie die darin enthaltenen Programme bei Microsoft Office 2021 genauer vor:

Microsoft Office Professional:

Dieses Software ist eine Einzellizenz, die sowohl privat als auch gewerblich genutzt werden kann. Diese Version von Microsoft Office 2021 ist besonders umfangreich. Sie enthält die folgenden Programme:

Microsoft Word: Zum Erstellen von Schriftstücken wie Briefen, Vorlagen oder sonstigen Textverarbeitungsdateien

Microsoft Excel: Für die Tabellenkalkulation und Auswertung von Daten und Statistiken

Microsoft Power Point: Damit lassen sich professionelle Präsentationen mit nur wenigen Klicks erstellen

Microsoft Outlook: E-Mails können mit diesem Programm effizient und schnell versendet, kategorisiert und bearbeitet werden

Microsoft Publisher: Für die Erstellung von hochwertigen Druckpublikationen auf dem eigenen Rechner oder Smartphone

Microsoft Access: Ein sicheres Datenbankprogramm für die Verwaltung und das Teilen von wichtigen Informationen

Diese Microsoft Office Version können Sie sehr vielfältig einsetzen und damit zahlreiche Aufgaben erfüllen. Daher ist sie vor allem für Nutzer, die all diese Programme häufig benötigen, besonders empfehlenswert. Eine zusätzliche Upgrade Variante bietet Microsoft Office 2021 Professional Plus, das neben den genannten Programmen auch noch die „Teams Software“ enthält, mit der Videokonferenzen durchgeführt oder Nachrichten an Teilnehmer versendet werden können. Alternativ ist dies natürlich auch mit Hilfe von anderen Videokommunikationsprogrammen oder Messengern wie Signal möglich. Für User, die alle ihre Programme gern übersichtlich an einem Ort haben, ist die Professional Plus Version aber sehr zu empfehlen.

Microsoft Office 2021 Standard

Diese Version ist als einzige sowohl als Einzel- als auch als Volumenlizenz erhältlich. Das bedeutet, dass Microsoft Office Standard mit derselben Lizenz auf mehreren verschiedenen Endgeräten verwendet werden kann. Vor allem für die Arbeit im Büro mit mehreren Mitarbeitern ist der Erwerb einer Volumenlizenz sinnvoll.

In der Standard Version von Microsoft Office 2021 sind folgende Produkte enthalten:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Microsoft Outlook

Microsoft Publisher

Microsoft Office Standard 2021 ist von seinen Inhalten und Funktionen mit der Professional Version vergleichbar. Es zeichnet sich besonders durch einen langen Support aus, den es in den vorherigen Varianten von Microsoft Office so nicht gab. Auch preislich liegt diese Version nur etwas unterhalb von Microsoft Office 2021 Professional.

Microsoft Office 2021 Home and Business

Diese Version eignet sich sowohl für die private als auch für die kommerzielle Nutzung der Microsoft Office Anwendungen. Sie enthält im Vergleich zur Professional und Standard Version weniger Programme, ist dafür aber auch wesentlich günstiger.

Mit Microsoft Office 2021 in der Home and Business Version können Sie die folgenden Software Anwendungen nutzen:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2021 Home and Student

Wenn Sie gelegentlich für private Zwecke Texte verfassen, Tabellen erstellen oder Präsentationen kreieren wollen, ist diese Microsoft Office Version für Sie besonders gut geeignet. Sie ist deutlich günstiger als die oben genannten Ausführungen und kann nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

Diese Programme sind in Microsoft Office 2021 Home and Student enthalten:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Fazit

Microsoft Office ist ein super Tool für die Anwendung im Büro oder Home Office. Die neueste Variante enthält viele nützliche und verbesserte Funktionen und userfreundliche Features. Auch wenn mittlerweile alle Microsoft Office Programme mit dem Abonnement von Windows 365 in der aktuellsten Version genutzt werden können, so empfiehlt sich in einigen Fällen dennoch der Kauf der Office 2021 Produkte, z. B. wenn nicht alle Programme regelmäßig genutzt oder ausschließlich für den privaten Gebrauch verwendet werden.