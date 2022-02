Digital Signage im Außenbereich: Die Vorteile

Kaum jemand denkt daran, seit wann die Outdoor Stele wirklich eingesetzt wird und wie erfolgreich diese sein kann. Sind es zehn oder zwanzig Jahre? Viel mehr, denn deren Einsatz lässt sich bis ca. ins Jahr 960 zurückverfolgen. Der Stelenwald von Xi'an zeigt historische Abbildungen und zeitlose Weisheiten. Und war in der Tat auch so etwas wie eine Schablone, mit der Kopien angefertigt werden könnten. Diese traditionelle Steinvariante hat in der "digitalen Wegweisung" eine ganz neue Anwendungsform gefunden.

Die Outdoor Stele als Kundenstopper und Lotse

Insbesondere Einkaufscenter in Bahnhofsnähe können es durchaus schwer haben, Pendlerinnen und Pendler vom sofortigen weg nach Hause abzuhalten. Eine Idee mehr Passanten in ein Einkaufszentrum zu bringen ist beispielsweise ein direkter, unterirdischer und damit wettergeschützter Zugang zum Bahnhof. Die Outdoor Stele kann aber noch mehr!

Diese könnte Informationen über aktuelle Angebote oder einen Pfeil Richtung Einkaufszentrum mit den nächsten Abfahrten der Bahn verbinden. Sehen die Pendlerinnen und Pendler, dass die nächste oder übernächste S-Bahn auch pünktlich ankommen werden – so entscheiden sie sich eher für einen Besuch in der Einkaufswelt. Ähnliches gilt auf dem Land: Wenn ein Halbstundentakt angeboten wird und die Stele die nächste Abfahrt in 25 Minuten anzeigt, dann geht man doch lieber kurz dort spazieren als auf dem zügigen Bahnsteig zu warten. Die Outdoor Stele erfüllt damit eine im wahrsten Sinne des Wortes einladende Funktion und verschmelzt den Vorplatz vor dem Einkaufszentrum mit einer Informationsfunktion. Gerade in kleineren Städten könnte am frühen Abend noch die Zusatzinfo angezeigt werden, dass alle Geschäfte noch bis 20 Uhr geöffnet haben.

Der starre Plan ist out - es lebe die interaktive Karte

Große Freizeitparks und auch Einkaufs-Center mit mehreren 10.000 Quadratmetern Fläche ziehen die Menschen teilweise magisch an. Und bieten für unterschiedliche Nutzergruppen ein sehr breit gefächertes und gleichzeitig tiefes Sortiment oder Erlebnisangebot an. Dabei bewährt es sich einzelne Bereiche unterschiedlich zu gestalten und nicht einen Park-Plan oder Wegeaufteilung im Stil von New York zu verwenden. Statt gerader Fußweg-Achsen gibt es verschlungen, mäandernde Wege, die zum Verweilen und/oder Genießen einladen.

Um hier nicht die Orientierung zu verlieren, bieten sich liebevoll designte Pläne an. Interaktiv gestaltet können die Besucher sich beispielsweise den Weg zu einer Sehenswürdigkeit oder einem Laden darstellen lassen. Oder auch Service Einrichtungen wie Gastronomie, Bank-Automaten, Toiletten oder Gepäckaufbewahrung anzeigen lassen. Die Verwendung von Piktogrammen überwindet dabei Sprachbarrieren.

Die Outdoor Stele für Selbstbestätigung und Status

Wer schon einmal die großen Drehkreuze der Lufthansa-Gruppe oder anderer führender Airlines besucht hat, der wird sehen: Die Fluggäste werden durch die Farbgestaltung der digitalen Wegweisung in die entsprechenden Bereiche für das Basisprodukt (Economy) oder die Premium-Klassen (First und Business) geleitet. Die Grundfarben grün, blau und rot setzen starke Farbakzente, die nicht übersehen werden können. Diese Anzeigen müssen digital ausgeführt sein, da sich die Anteile der jeweiligen Passagiergruppen nach Uhrzeit und Wochentag ändern.

Im Bereich der Freizeitveranstaltungen kann beispielsweise bei Fußballarenen oder Konzertsälen dafür gesorgt werden, dass VIP- oder Logen-Kunden separate Eingangs Kontrollen passieren und dort weniger Gedränge und mehr Exklusivität herrscht. Die Outdoor Stele ist dann so etwas wie ein flexibler roter Teppich und Wegweiser in einem.