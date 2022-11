Eine Unternehmenswebseite wird immer wichtiger – was ist zu beachten?

In der Vergangenheit haben viele kleinere Unternehmen keinen großen Augenmerk auf die eigene Webseite gelegt, aber im Zeitalter der Digitalisierung ist ein Unternehmen ohne eine ansprechende Webpräsenz quasi nicht vorhanden. Wird die eigene Firma nicht im Internet aufgefunden und ein Interessent kann sich nicht über Produkte oder Dienstleistungen informieren, so wird ein potenzieller Kunde einen Mitbewerber auswählen, der einen informativen Webauftritt vorweisen kann.

Für Unternehmen bedeutet dies, dass ohne eine Webseite Umsatzeinbußen und eine geringe Sichtbarkeit zu erwarten sind. Aus diesem Grund versuchen immer mehr Unternehmen eine erfolgreiche Webseite oder einen Onlineshop aufzubauen, um die Internetpräsenz als einen Umsatzmotor zu nutzen. Wichtig ist, dass man sich im Vorfeld bewusst ist, welche Ziele mit dem eigenen Webauftritt erreicht werden sollen und welche Kundenanforderungen erfüllt sein müssen.

Das Brainstorming

Eine Webseite oder ein Onlineshop soll einen Interessenten oder einen Kunden dazu bringen, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben. Aus diesem Grund muss sich ein Unternehmen Gedanken machen, welche Merkmale der Internetauftritt vorweisen muss, um ein Geschäft generieren zu können. Grundsätzlich sollten auch die Webseiten der Marktbegleiter studiert werden. Die Zielsetzung sollte sein, gegenüber die Konkurrenz ein Alleinstellungsmerkmal abzubilden und somit mehr Kunden auf die eigene Webseite zu locken. Besonders die gewünschte Zielgruppe muss angesprochen werden und es ist aus diesem Grund wichtig, die passenden Bilder und Texte auszuwählen und auf die Zielgruppe auszurichten.

Kundenbindung durch einen Live-Chat

Viele Internetnutzer möchten sich im Internet vollumfänglich informieren und auf Fragen schnelle Antworten erhalten. Bestehen Fragen zu einem Produkt, einer Dienstleistung oder dem Versand, so können viele Antworten bereits durch einen Live-Chat beantwortet werden. Ein Live-Chat auf der eigenen Homepage erspart dem Kunden lange Wartezeiten in einer Kundenhotline. Für den Kunden ergeben sich viele Vorteile, da ein Kontakt in Echtzeit ermöglicht wird und somit auch Zeit eingespart wird. Interessiert sich ein Unternehmen für ein Chat-Tool, welches auf Kunden- und auch auf Unternehmensseite einen enormen Effizienzgewinn bedeuten kann, so ist es ratsam, sich über verschiedene Chat-Tools zu informieren, um den passenden Live-Chat zu implementieren. Auch bei einem Chat-Tool ist es wichtig, dass man im Vorfeld überlegt, welchen Nutzen das Tool offerieren soll. Die Anwendungen können einen einfachen Live-Chat abbilden, aber auch komplexe Vertriebsprozesse darstellen. Um die richtige Live-Chat Software auszuwählen, ist es also notwendig genügend Informationen zu sammeln, um dann den Kunden mit einem überzeugenden Live-Chat zu überraschen.

Die Kundenanforderungen beachten

Ist ein potenzieller Neukunde auf der Suche nach Informationen im Internet, so werden in den meisten Fällen schnelle Lösungen gesucht. Eine gute Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung ist hierbei enorm wichtig. Die gewünschten Informationen sollten schnell abrufbar sein und wird ein Online-Handel betrieben, so sollte der Erwerb problemlos durchführbar sein – dies bedeutet, dass auch alle gängigen Zahloptionen angeboten werden sollten. Möchte eine Kunde beispielsweise einen Kühlschrank erwerben, so sind nur wenige Produktinformationen wirklich relevant – ein Kühlschrank muss kühlen und die richtige Größe vorweisen! Diese Punkte sollten herausgestellt werden. Der Kunde wird diese klaren Informationen bevorzugen und wird nach der Auswahl der Kauf optimal abgewickelt, hat sich das Unternehmen einen Bestandskunden gesichert. Um einen Erwerb so leicht wie möglich zu gestalten, sollte gleichzeitig eine schnelle Suchmaske implementiert werden.