Gaming ein Trend nicht nur für junge Menschen

Vorurteile über Gaming und Gamer gibt es viele, aber das wohl hartnäckigste Vorurteil ist wohl, dass Gamer nur junge Menschen sind und mit zunehmendem Alter weniger gezockt wird.

Wussten Sie zum Beispiel, dass die Generation, die am meisten Zeit vor dem Bildschirm verbringt, nicht die Gen Z ist, sondern Millennials (20-40 Jahre) die Zockerkrone tragen?

Aber auch noch ältere Generationen spielen nicht wenig: So spielen fast 24% der 46- bis 55-Jährigen mindestens 1-2 Stunden pro Woche.

Warum entdecken immer mehr Erwachsene das Gaming für sich?

Es gibt viele Gründe, warum Gaming nicht mehr nur bei jüngeren Menschen beliebt ist. Einer der Hauptgründe ist, dass das Zocken mittlerweile wesentlich akzeptierter als früher ist und schon ein paar Generationen mit der Normalität von Videospielen aufgewachsen sind. So sind Gen Z, Gen Y und die Millennials quasi schon „Gaming Natives“.

Dazu kommen noch einige andere gute Gründe:

Videospiele sind eine willkommene Abwechslung und eine weitere Möglichkeit dem Alltagsstress zu entfliehen. Gaming ist interaktiv und ermöglicht es, Entertainment nicht mehr nur „passiv“ zu konsumieren, sondern aktiv zu sein. Gaming ist sozialer geworden und nicht mehr ausschließlich ein Hobby, das man alleine im dunklen Keller pflegt. Mit dem Aufkommen von Online-Multiplayer-Spielen, ist Gaming sozialer denn je. Mobile Gaming hat Gaming zugänglicher als je zuvor gemacht. Man braucht nicht mehr unbedingt einen PC oder eine Konsole zum Zocken. Smartphones reichen vollkommen aus.

Was liegt aktuell im Trend?

Wenn wir uns anschauen, was bei Gamern im Trend liegt, dann sind es vor allem Shooter-Spiele, wie Call of Duty, die die Beliebtheitsskala anführen aber auch Sport-, Rollen- und Retrospiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Besonders Super Mario, Tetris und The Legend of Zelda sind vielen Gamern im Kopf geblieben, wenn es um Retro-Games geht.

Vom Genre abgesehen, gibt es aber noch andere interessante Trends in der Gaming-Welt, die zeigen, wo die Reise in Zukunft eventuell hingehen könnte.

Cloud-Gaming

Durch die sich immer weiterentwickelnde Technik und die zunehmende Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen wird das Spielen von Videospielen über das Internet immer machbarer. Cloud-Gaming ermöglicht es den Spielern auch mit weniger starker Computerhardware neueste Spiele spielen zu können, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen.

Mobile Gaming

Mobile Gaming ist einer der wichtigsten Trends in der Gaming-Branche, da immer mehr Menschen ihr Smartphone oder Tablet als primäres Gaming-Gerät nutzen. Die einfache Zugänglichkeit ist ein großer Faktor für das schnelle Wachstum auch unter älteren Gamern.

E-Sports

Der E-Sport ist einer der am schnellsten wachsenden Sektoren in der Gaming-Industrie. E-Sports-Events werden immer größer und professioneller, mit immer mehr Spielern und Zuschauern auf der ganzen Welt. Auch traditionelle Sportorganisationen und Sponsoren beginnen, in den Esports-Markt zu investieren. Einige Events sind sogar größer als große Sport-Events.

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR)

VR- und AR-Technologien haben das Potenzial, das Spielerlebnis zu revolutionieren, indem sie den Spielern ein immersives Erlebnis bieten. Diese Technologien werden immer erschwinglicher und zugänglicher für Verbraucher.

Wie geht die Entwicklung weiter?

Es wird erwartet, dass die Gaming-Branche in den nächsten Jahren weiterhin stark wachsen wird. Bis 2026 wird der Markt voraussichtlich um bis zu 50 Milliarden Euro wachsen. Es wird erwartet, dass besonders der E-Sports-Markt stark boomen wird, da immer mehr Spieler und Zuschauer auf der ganzen Welt Interesse an professionellen Videospielturnieren zeigen.