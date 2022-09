HitPaw Photo Enhancer: Wie lässt sich damit Bildqualität verbessern? - so klappt's Es gibt viele alte Fotos, die immer sehr undeutlich oder unscharf sind, einige davon sind sogar Schwarz-Weiß-Fotos, die mit traditionellen kameras aufgenommen wurden. Die meisten von ihnen würden gerne ein Tool zur Wiederherstellung alter Fotos finden. Mit dem Aufschwung der Cloud und der Ära der künstlichen Intelligenz sind verschiedene Apps intelligenter geworden, vor allem heutzutage, wo man ein Smartphone in der Hand hält, um zu fotografieren.

Selbst die fortschrittlichsten Telefone können Fotos machen, die unscharf oder verschwomm sind. Ein Fotoverbesserer ist das, was Ihre Fotos wieder zum Leben erwecken kann.

Adobe Photoshop ist professionell genug, aber es ist teuer und kompliziert zu bedienen, so dass es für Anfänger nicht einfach ist, damit zu beginnen. In diesem Artikel empfehlen wir HitPaw Photo Enhancer, eine extrem leistungsstarke Software, Bildqualität zu verbessern. HitPaw Photo Enhancer ist ein AI-Fotorestaurierungswerkzeug, das AI-Bildalgorithmen verwendet. Sie können mit einem Klick unscharfe Bilder scharf machen, bildauflösung erhöhen und auch Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren, was es zum bequemsten Tool zur Verbesserung von Fotoqualität macht.

Was zeichnet HitPaw Photo Enhancer aus?

Das Hauptmerkmal von HitPaw Photo Enhancer ist ein verbessertes Porträt-Rekonstruktionsmodell, das auf die Wiederherstellung alter Fotos abzielt. Das Rauschen und die Pixel sind in alten Fotos vorhanden, weil sie mit alten Geräten aufgenommen oder durch soziale Apps wie Twitter, Facebook und WhatsApp komprimiert wurden. Mit dem Modell zur Porträtrekonstruktion lernt die KI zunächst, was auf dem alten Foto zu lesen ist, und rekonstruiert die Pixel so, dass das alte Foto klarer und schärfer aussieht.

Eines der wichtigsten Merkmale von AI Photo Enhancer ist auch, dass Sie die Parameter nicht manuell anpassen oder Details in Ihren Fotos manuell optimieren müssen. Sie können mit nur einem Klick Bildqualität verbessern, indem Sie das für Ihr Foto passende AI-Modell auswählen.

Wie funtioniert HitPaw Photo Enhancer?

Es stehen 4 AI Modelle für jede Art von Foto zur Verfügung. Das leistungsfähigste Modell ist das Gesichtsmodell, das speziell für die Verbesserung von Fotos wie Selfies entwickelt wurde. Das Denoise-Modell dient dazu, Bildrauchen zu entfernen, insbesondere aus Nachtaufnahmen. Allgemeines-Modell ist ideal für Landschaften, Architektur, Tiere und Blumen. Das Kolorierungsmodell wird hauptsächlich für die Kolorierung von Schwarz-Weiß-Fotos verwendet.

Schritt für Schritt Anleitung:Bildqualität verbessern

1. Originalfotos hochladen

Nachdem Sie die Software installiert haben, müssen Sie nun die Fotos, die Sie verbessern möchten, in HitPaw Photo Enhancer importieren. Sie können entweder auf „Datei auswählen“ klicken oder das Originalfoto per Drag & Drop in die Datei ziehen.

2. AI Modell auswählen und Effekte vorschauen

Sie müssen einen AI-Modell auswählen, der zu Ihrer Art von Foto passt, und dann auf Vorschau klicken.

3. Ein Format wählen und exportieren

HitPaw Photo Enhancer bietet 3 Ausgabeformate: PNG, JPG und WEBP. Wählen Sie das gewünschte Format und klicken Sie auf Exportieren, um das verbesserte Foto zu speichern.

HitPaw Photo Enhancer im Test

Unscharfe bilder scharf machen

Das Bild unten ist ein altes Foto, und wir können sehen, dass das Bild unscharf ist. Mit der Verarbeitung von HitPaw AI wurden die Pixel und die Auflösung deutlich verbessert.

Foto: hitpaw.de

Rauschen aus Bild entfernen

Auf einem Bild unten gibt es viel Rauschen. Es ist offensichtlich, dass der Rauschunterdrückungsmodus das Rauschen sehr sauber aus dem Bild entfernt hat.

Foto: hitpaw.de

Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren

Links ist das Originalbild und rechts das Ergebnis der HitPaw AI-Bearbeitung. Wir können sehen, dass das ursprüngliche Schwarz-Weiß-Foto fast automatisch einfärbt und in ein hochwertiges Foto verwandelt. Die Haut, die Kleidung und die Dekorationen hinter ihnen alle wiederhergestellt wurden, was erstaunlich ist!

Foto: hitpaw.de

Zusammenfassend ist HitPaw Photo Enhancer eine professionelle AI-Fotoreparatursoftware. Sie müssen nur das geeignete AI-Modell für Ihre Fotos auswählen, um die besten Ergebnisse zu erzielen! Andere AI Videoverbesserer also HitPaw Video Enhancer, die HitPaw noch umfangreicher machen.