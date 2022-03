iOS-Top-Apps: Ahnenforschung und Kleinanzeigen

Moderne Ahnenforschung beginnt häufig im Internet. iOS-User nutzen dafür gern «MobileFamilyTree 10». Gekauft und verkauft wird natürlich auch in dieser Woche - auf dem virtuellen Marktplatz «ebay Kleinanzeigen». Die Charts im Überblick:

Mit der App «MobileFamilyTree 10» lassen sich Familien-Daten in einem interaktiven Stammbaum zusammenfassen.

Wo kommen wir her? Von wem stammen wir ab? Menschliche Verwandtschaftsbeziehungen haben uns schon immer fasziniert. Manche möchten verlorene Familienmitglieder wiederfinden, andere erstellen einen eigenen Stammbaum, um den eigenen Vorfahren auf die Spur zu kommen. Dabei kann auch eine mobile Form der Ahnenforschung helfen.

Für iPhone und iPad gibt es die App «MobileFamilyTree 10». Mit ihr lassen sich die Familien-Daten erfassen und zu Diagrammen oder einem interaktiven Stammbaum zusammenfassen. Die Ahnenforschungs-App überzeugt User durch eine gute Funktionalität und Optik. Die aktuelle Version bietet zudem viel Neues. «MobileFamilyTree 10» landet in dieser Woche auf Rang neun.

Mit «ebay Kleinanzeigen: Marktplatz» trifft man einen alten Bekannten in den Top Ten - Rang zehn in dieser Woche. Die mobile Version des Online-Kleinanzeigen-Portals ermöglicht es, so gut wie alles auch unterwegs zu kaufen und zu verkaufen. Die App wurde aktualisiert, um Abstürze zu beheben und die Ladezeiten für Features zu verkürzen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,99 5 Pou Zakeh Limited 1,99 6 ADAC Camping Stellplatz 2022 ADAC Camping GmbH 4,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 8 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,99 9 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos 2 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 6 TikTok TikTok Ltd. kostenlos 7 YouTube Google LLC kostenlos 8 PayPal PayPal, Inc. kostenlos 9 Spotify New Music and Podcasts Spotify kostenlos 10 eBay Kleinanzeigen: Marktplatz Marktplaats BV kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Messenger für WhatsApp on iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd 0,99 5 MyScript Calculator MyScript 2,99 6 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 8 MobileFamilyTree 10 Synium Software GmbH 14,99 9 ADAC Camping Stellplatz 2022 ADAC Camping GmbH 4,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPad-Apps