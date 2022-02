iOS-Top-Apps: Babys verstehen und Online-Meetings führen

Online-Meetings sind spätestens seit Pandemiebeginn keine Neuigkeit mehr. Entsprechende Dienste erlebten in den vergangenen zwei Jahren einen nie dagewesenen Aufwind.

So überrascht es wenig, dass auch in diesem Winter Kommunikationstools weiter gefragt bleiben. Mit «Webex Meetings» haben die Entwickler Cisco ein weiterea Angebot für sichere Meetings auf dem Markt positioniert. Vor allem die vielen Möglichkeiten, Inhalte im Team zu teilen und zu besprechen - sei es eine 3D-Datei oder ein Videoclip - überzeugt in Sachen Professionalität. Zudem lässt sich die App auch mit Siri-Sprachbefehlen steuern und korrespondiert mit Face- und Touch-ID.

Ebenfalls unter den Top-Platzierungen dieser Woche die App «Oje, ich wachse!», die sich speziell an frische gebackene Eltern richtet. Sie hilft zu verstehen, warum und wann das Baby plötzlich mehr als sonst weint oder wann die ersten Milchzähne kommen. Diese Unterstützung nehmen Mütter und Väter gern an.

Was ist wichtiger als ein gesunder und ruhiger Schlaf? Richtig: nichts. Denn ausgeschlafen zu sein, ist die Basis für gute Leistungen und einen erfolgreichen Tag. Die App «AutoSleep Schlaftracker» analysiert mittels aufgezeichneter Daten während unterschiedlicher Ruhephasen die Schlafqualität. Der Zweck dahinter ist, die nächtliche Erholung zu optimieren.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,99 5 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,99 6 Pou Zakeh Limited 1,99 7 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 8 Five Nights at Freddy's Clickteam, LLC 2,99 9 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 3,99 10 food with love Food with love 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Corona-Warn-App Robert Koch-Institut kostenlos 2 CovPass Robert Koch-Institut kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google LLC kostenlos 6 TikTok TikTok Ltd. kostenlos 7 CovPass Check Robert Koch-Institut kostenlos 8 VR SecureGo plus Atruvia AG kostenlos 9 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 10 PayPal PayPal, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 7,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 9,99 3 Minecraft Mojang 6,99 4 Messenger für WhatsApp on iPad Beijing Free Calculator Technology Co., Ltd 0,99 5 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 7 AnkiMobile Flashcards Ankitects Pty Ltd 24,99 8 Affinity Photo Serif Labs 9,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Pou Zakeh Limited 1,99

Meistgeladene iPad-Apps