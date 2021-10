Mehr Sicherheit für den PC - Das sollten Sie wissen

Ein großer Teil des Lebens vieler Menschen spielt sich auf dem eigenen PC ab. Entsprechend viele sensible Daten müssen gut vor dem Zugriff Dritter geschützt werden. Schnell stellt sich die Frage, mit welchen Tipps die persönliche Sicherheit erhöht werden könnte. Darauf wollen wir hier in diesem Artikel einen Blick werfen.

Vorsicht bei Verdachtsfällen

In den vergangenen Jahren wurde bereits viel darüber aufgeklärt, wie sich PC-Nutzer vor Betrügern schützen können. In der Tat gibt es ein paar goldene Verhaltensregeln, die für diesen Zweck auf jeden Fall befolgt werden sollten. Dazu zählt zum einen der richtige Umgang mit verdächtigen E-Mails.



Seit vielen Jahren versuchen Betrüger mit falschen Anhängen Zugriff auf heimische Rechner zu bekommen. Nicht jede dieser Mails wird automatisch vom Spam-Ordner erkannt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie gefahrlos geöffnet werden sollte. Wer den Absender nicht kennt oder durch andere Signale ein ungutes Gefühl bekommt, sollte eine solche Mail niemals öffnen. Zu groß ist die Gefahr, dass dahinter tatsächlich ein Phishing-Versuch steckt. Gerne setzen die Betrüger zu diesem Zweck auf besonders weit verbreitete Seiten, wie zum Beispiel Amazon.

Günstige Antivirensoftware

Schon längst ist bekannt, dass eine gute Antivirensoftware vor den Gefahren des World Wide Webs schützen kann. Die Programme durchsuchen im Hintergrund alle möglichen Gefahrenquellen und schlagen bei Bedarf sehr schnell Alarm. Dennoch verzichten noch immer viele Menschen in der Region auf die Installation eines solchen Programms. Grund dafür ist oft die Sorge, dass damit höhere Kosten verbunden sein könnten.



In der Praxis zeichnet sich jedoch ein ganz anderes Bild. Denn gute Antivirensoftware ist zum Teil schon zum Nulltarif zu haben. Programme wie Free Antivirus sind seit vielen Jahren am Markt und bieten zuverlässigen Schutz. Wer sich für das kostenpflichtige Upgrade entscheidet, hat damit meist nur ein paar mehr Funktionen. So spricht per se nichts dagegen, sich für diese Art der Absicherung zu entscheiden. Weitere Infos rund um Free Antivirus sind hier auf dieser Seite zu finden.

Regelmäßige Updates sind wichtig

Im Alltag nehmen wir die Updates unseres Computers gerne als eine Last war. Schließlich kann es einige Zeit dauern, bis wir danach wieder wie gewohnt auf das System zugreifen können. An und für sich tragen die Updates aber einen wichtigen Teil zu unserer IT-Sicherheit bei. Dies liegt daran, dass die Entwickler auf diese Weise flexibel auf die sich dynamisch verändernden Gefahren reagieren können.



In dieser Hinsicht wäre es ein großer Fehler, all diese Verbesserungen einfach auszuschlagen. Dies gilt zum einen für das komplette Betriebssystem, das sich hin und wieder automatisch einem Update unterzieht. Auf der anderen Seite sind auch die verschiedenen Programme betroffen, wie wir sie auf unserem Gerät installiert haben. Wer sich in dieser Beschreibung selbst erkennt, der sollte nicht länger zögern und die ausstehenden Änderungen vollziehen.

Sichere Passwörter wählen

An einem Punkt haben wir es selbst in der Hand, wie gut wir unsere Accounts schützen - mit dem Passwort. Manchmal packt uns die Bequemlichkeit, und wir entscheiden uns wieder für das gleiche einfache Wort. Dabei ist uns längst bewusst, dass dies keine konkrete Absicherung für den Account bedeutet. Andererseits sehen wir die Gefahr, dass wir eine komplexe Kombination im Laufe der Zeit vergessen könnten.



Eine gute Lösung bieten inzwischen verschiedene Hersteller an. Für die Geräte von Apple gibt es zum Beispiel den Schlüsselbund, in dem all die wichtigen Passwörter direkt gespeichert werden können. Sie werden automatisch generiert und bestehen aus zufälligen Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen mit insgesamt 16 Stellen. Da sie aber ganz automatisch auf dem Rechner hinterlegt sind, ist es gar kein Problem, immer wieder auf diese sicheren Passwörter zuzugreifen.