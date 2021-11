Mit Instagram Geld verdienen: So funktioniert es

Die Möglichkeiten auf Instagram Geld zu verdienen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf Instagram Geld zu verdienen, jedoch ist hierfür eine gewisse Reichweite nötig. Es ist also grundlegend wichtig, Follower zu haben, um beispielsweise bezahlte Kooperationen mit Firmen eingehen zu können. Anfangs kann es hilfreich sein, Instagram Follower zu kaufen, damit die Reichweite wächst und erste Werbedeals abgeschlossen werden können.



Mit Werbung Geld verdienen

Auf Instagram besteht die Möglichkeit, als Affiliate tätig zu werden. In diesem Fall wird das zu bewerbende Produkt in einem Post verlinkt. Wenn Nutzer auf den im Post hinterlegten Link klicken und einen Kauf tätigen, erhält der Werbende eine Provision. Insbesondere für Fashion-Blogger eignet sich Affiliate Marketing. Aber auch in vielen anderen Branchen ist diese Art der bezahlten Werbung weit verbreitet.

Ebenfalls denkbar ist das sogenannte Product Placement. Hier erhält der Werbende lediglich für das Präsentieren des Produkts eine finanzielle Entlohnung.

So vielseitig die Möglichkeiten zu werben sein mögen, sollte man nicht jede Kooperation annehmen. Es ist wichtig, dass das zu bewerbende Produkt zu den Followern passt, um als authentisch empfunden zu werden. In der Regel merken es die Leute, wenn Produkte beworben werden, die der Werbende in Wahrheit gar nicht als gut empfindet und nur dafür wirbt, um einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Daher ist es ratsam, sich genau zu überlegen, welche Werbung man übernehmen möchte und welche eher nicht.



Der Verkauf von eigenen Produkten

Wer einen Online-Shop besitzt, sollte diesen auf Instagram auf jeden Fall bewerben. Über die Shop-Funktion, welche User mit einem Business-Profil bei Instagram besitzen, gelangen Interessierte über Instagram direkt zu den Produkten des Online-Shops. Es ist kostenlos, ein Business-Profil auf Instagram einzurichten und zudem sinnvoll, wenn man auf der Plattform Geld verdienen möchte, da man über die Statistiken Aufschlüsse darüber bekommt, welche Art von Posting bei der Zielgruppe gut ankommt und welche Dinge man in Zukunft eher vermeiden sollte.



Auch Micro-Influencer haben eine Chance!

Auch wenn man noch nicht allzu viele Follower hat, besteht die Möglichkeit, Werbepartner zu werden. Viele Unternehmen suchen gezielt nach authentischen Micro-Influencern, die zwar noch keine allzu hohe Reichweite haben, jedoch einen guten Draht zu ihrer Community pflegen.



Eine Strategie muss her!

Bevor man auf Instagram durchstartet, ist es ratsam, sich eine Strategie festzulegen. Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Welche Firmen kommen für eine Kooperation in Frage? Wer all dies im Hinterkopf behält, hat einen roten Faden, an dem er sich orientieren kann, was es erheblich vereinfacht, auf Instagram Geld zu verdienen.



Das Fazit

Um auf Instagram durchzustarten, muss man nicht unbedingt eine riesige Reichweite haben, auch wenn diese natürlich helfen kann. Instagram Follower zu kaufen ist zu Beginn eine gute Möglichkeit, Reichweite zu entwickeln. Jedoch sollte man darauf achten, dass der eigene Instagram-Account auch organisch wächst, das heißt, dass Leute einem automatisch folgen, weil sie die Inhalte, die man postet, interessant finden. Wichtig ist zudem, dass man Authentizität vermittelt, weswegen man sich Kooperationspartner genauer anschauen sollte, statt jeden möglichen Werbedeal anzunehmen.