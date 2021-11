Motorola edge 20: Ein Premium-Smartphone für alle Bedürfnisse

Motorola setzt beim edge 20 auf eindrucksvolle Technik zum unerwartet günstigen Preis. Das steckt drin in dem Smartphone!

Mit dem motorola edge 20 bietet der US-Hersteller ein elegant-modernes Smartphone, das Nutzerinnen und Nutzern individuell in jeglicher Lage behilflich sein kann - ganz egal ob in Sachen Entertainment, im Job oder wenn es um künstlerischen Selbstausdruck geht. Das mit 6,99 Millimetern bisher flachste 5G-Smartphone von Motorola wiegt nur 163 Gramm und passt in jede Hosen- oder Handtasche.

Das schlanke motorola edge 20 in den Farben „Emeral Grün“ und „Frost Grau“ bietet neben dem ansprechenden Design im wahrsten Sinne des Wortes auch einen weiteren Blickfang – ein riesiges OLED-Display mit 6,7 Zoll und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Dank einer hohen Bildwiederholrate von 144 Hz, HDR10+-Unterstützung und einer Anzeige von mehr als einer Milliarde Farben brilliert das Display bei der Darstellung von Videos, Bildern und Games.

Kameras für jede Gelegenheit

Gleichzeitig sorgen acht Gigabyte Arbeitsspeicher und ein leistungsstarker Qualcomm© SnapdragonTM -778G-Prozessor dafür, dass User geradezu durch die Menüs fliegen, flüssig durchs Internet surfen und fabelhafte Fotos knipsen. Auch ein Multitasking mehrerer Aufgaben ist damit kein Problem.

Gelungene Landschaftsbilder und detailgetreue Nahaufnahmen gelingen mit der eingebauten 108-Megapixel-Hauptkamera, einem Ultraweitwinkel-Objektiv und einem Makro-Objektiv genauso wie Selfies mit einer 32-Megapixel-Frontkamera. Besonders spannend für kreative Köpfe sind Funktionen wie ein Porträtmodus und Super-Slow-Motion, mit der besondere Momente in Videoaufnahmen verlangsamt eingefangen werden können.

Für alles bereit mit „Ready For“

Die „Ready For“-Platform ermöglicht es, unter anderem angesagte Serien wie „Squid Game“, die neuesten Hollywood-Blockbuster, Games oder auch Videocalls ohne großen Aufwand kabellos auf Fernseher und Monitore zu bringen. Auch für die Arbeit kann das Feature, das es unter anderem ermöglicht, mit einem Tipper Präsentationen zu teilen oder gleichzeitig auf einem Bildschirm auf Smartphone-Apps und PC-Dateien zuzugreifen, nützlich sein.

128 Gigabyte integrierten Speichers bieten genügend Platz für Inhalte aller Art, die Nutzerinnen und Nutzer flott herunterladen können. Denn wie die Geschwister edge 20 pro und edge 20 lite unterstützt das edge 20 auch den neuen 5G-Standard.

Unterdessen müssen User sich keine Sorgen um den Akku machen. Eine Kapazität von 4.000 mAh sorgt dafür, dass das Smartphone Nutzer durch den Tag begleitet. Sollte es doch notwendig sein, das edge 20 aufzuladen, reichen dank 30W-TurboPowerTM-Technologie zehn Minuten am Ladegerät für bis zu acht Stunden Leistung.

Im Handel ist das motorola edge 20 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499,99 Euro erhältlich.

Advertorial – was ist das?