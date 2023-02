Navi-App «Magic Earth»: Kartendienst und Fahrassistenz

Fahrassistenzsysteme können nicht nur direkt im Auto stecken. Es gibt auch Navigations-Apps, die solche Dienste anbieten. Dazu gehört etwa die Anwendung «Magic Earth», die kostenlos für iOS und Android zu haben ist.

Die Assistenzfunktionen von «Magic Earth» können aktiviert werden, wenn sich das Smartphone im Querformat in einer Halterung befindet und die Kamera freie Sicht auf die Straße hat. So warnt die App etwa, wenn man die Spur verlässt, der Abstand zum voraus fahrenden Auto zu gering wird oder Fußgänger die Straße queren. Und es gibt eine Dashcam-Funktion zum Aufzeichnen der Fahrt, damit man bei Unfällen einen Videobeweis hat.

3D-, Sat- und Live-Ansicht

Für die Darstellung und Routenplanung mit Verkehrsinformationen in Echtzeit nutzt die App ansonsten Kartenmaterial, das auf dem Open-Street-Map-Projekt basiert. Es sind aber auch 3D- und Satellitenansichten verfügbar. Bei kniffligen Spurwechseln oder Abbiege-Situationen kann die App auch das Live-Bild der Smartphone-Kamera aufs Display bringen und mit Pfeilen verdeutlichen, wo es lang geht.

Mithilfe von Offline-Karten ist man in 233 Ländern und Regionen im Zweifel auch unabhängig vom mobilen Internet. Die Turn-by-turn-Navigation ist nicht nur für Autos verfügbar, sie kann auch auf Radfahren, Fußgänger und Nahverkehr umgestellt werden.

Unterstützung für Carplay

«Magic Earth» unterstützt auch Apple Carplay, allerdings noch kein Android Auto. Wer die App im Carplay-Modus nutzt, sieht die Navi-Karte auf dem Display des Auto-Entertainmentsystems.

Das iPhone in der Windschutzscheibenhalterung dient dann als «Augen und Ohren» für die Assistenz-Features von «Magic Earth» und zeigt auf seinem Display nur Warnungen an, wenn man etwa die Spur verlässt oder ein Fußgänger auf die Straße läuft.

Kein Tracking, keine Werbung

Ein Vorteil für alle, die nicht gerne ihre Daten preisgeben: Magic Earth verspricht, trackingfrei zu sein, also die Nutzung nicht zu verfolgen, und auch keine persönlichen Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu speichern. Werbung gibt es in der App auch nicht.

Was es dagegen gibt, ist eine Fülle potenziell interessanter Orte (POI) samt zugehöriger Wikipedia-Einträge für weitergehende Informationen. Auch das Wetter fehlt nicht: «Magic Earth» zeigt die Temperatur an einem Ort an und wie das Wetter dort in den nächsten 14 Tagen werden soll. Und es lassen sich nicht zuletzt Parkplätze, Tankstellen und Ladesäulen oder Restaurants entlang der Strecke auswählen.