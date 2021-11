Neues Handy gekauft? Daran sollten Sie nun denken

Ein Smartphone ist für die meisten Menschen ein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. So kommt es vor, dass das alte Modell von Zeit zu Zeit gegen ein neues ausgetauscht werden muss. Dabei gibt es allerdings ein paar Dinge zu beachten, damit alles reibungslos funktioniert.

Häufig wird das Handy nicht nur genutzt, um damit zu telefonieren und Nachrichten zu verschicken. Stattdessen nimmt es eine Vielzahl von Funktionen ein – unter anderem die einer Kamera. Kein Wunder: Vor allem für Hobbyfotografen ist es unkomplizierter, ein Smartphone in der Hosentasche zu transportieren, als umfangreiches Kamera-Equipment mit in den Urlaub zu nehmen. Doch je mehr kostbare Erinnerungen in Form von Fotografien auf dem Telefon gespeichert sind, umso wichtiger wird es, diese beim Smartphone-Wechsel mit zu übertragen. Mit ein paar Tipps ist es allerdings nicht schwer, Fotos und andere Daten zu überführen.

Wenn Sie Ihr neues Telefon ausgepackt haben, werden Sie vermutlich zunächst einige Zeit brauchen, um sich in die Benutzeroberfläche einzuarbeiten. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es ein anderes Betriebssystem hat als ihr bisheriges Modell. Oft ist es glücklicherweise so, dass bekannte Apps auch Ableger für verschiedene Betriebssysteme haben. Das bedeutet, dass Sie vermutlich die Apps, die Sie schon kennen, weiterhin nutzen können. Dafür sollten Sie allerdings die Zugangsdaten kennen, mit denen Sie App-Käufe getätigt haben. Auf diese Weise ist es besonders einfach, sich wieder neu einzuloggen und die gekauften Apps zu installieren. Wenn Sie stattdessen einen neuen Account anlegen, müssen Sie die bereits bezahlten Apps wahrscheinlich noch einmal kaufen.

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Sicherheit Ihres Smartphones gefährden. Zum einen die Gefahr durch äußere Einflüsse wie Witterung und Stürze. Eine stabile Handyhülle und eine Bildschirmfolie sind einfache Möglichkeiten, an dieser Stelle vorzusorgen. Gleichsam ist es wichtig, auch Ihre Daten zu schützen, und zwar vor schädlichen Viren. Ein gutes Anti-Virus-Programm sollte also eine der ersten Apps sein, die Sie installieren. Zuletzt können Sie die Akkuleistung Ihres Telefons schonen, indem Sie darauf achten, es stets akkuschonend zu laden. Eine weitere Möglichkeit, den Akku zu schützen, besteht darin, das Telefon weder allzu hohen noch allzu niedrigen Temperaturen auszusetzen.

Ein Umzug – egal ob es sich um Wohnungen oder um Smartphones handelt – kann immer auch ein Neuanfang sein. Und genau wie Sie beim Wohnungswechsel gründlich ausmisten, sollten Sie das Gleiche machen, wenn Sie Ihr Telefon wechseln. Das bedeutet, dass Sie sich sämtliche Apps einmal durchschauen und entscheiden, welche Sie noch nutzen und welche nicht. Bei kostenpflichtigen Apps ist es sinnvoll, genau zu überlegen, ob Sie nicht bestehende Verträge kündigen können. Vielleicht benötigen Sie auch nicht mehr alle Accounts auf den Sozialen Medien, die Sie nutzen. Ab und zu offline zu sein, ist ohnehin eine der besten Möglichkeiten, gegen vom Bildschirm müde Augen vorzugehen. Sortieren Sie außerdem alte Fotos und Videodateien. Nicht jede Datei muss mit auf das neue Telefon. Zuletzt können Sie die Gelegenheit nutzen, um auch Ihr Telefonbuch einmal gründlich durchzuschauen. Meist sammeln sich mit der Zeit einige Nummern von Menschen an, die man ohnehin nicht mehr kontaktieren wird. Das kann das letzte Tinder-Date sein oder eine flüchtige Bekanntschaft, die man vermutlich nie wiedersehen wird.