So erhöhen Sie Ihre Reichweite bei Instagram!

Erstellen Sie ein aussagekräftiges Profil!

Zunächst sollten Sie etwas Zeit in Ihr eigenes Profil stecken. Wenn Sie einen Privataccount haben, laden Sie ein Bild hoch, was Sie von Ihrer Schokoladenseite zeigt. Ihr geschäftlicher Instagram Account sollte das Geschäftslogo als Profilbild verwenden. Ihr gewählter Name muss aussagekräftig sein und zum Beispiel Ihren Unternehmensnamen tragen. So können Sie bei der Suche von potenziellen Kunden direkt identifiziert werden. Auch in die Bio sollten Sie Zeit investieren. Hier können eventuelle Abonnenten auf einem Blick erkennen, was hinter Ihrem Namen steckt.

Treten Sie in Engagement-Gruppen bei!

In einer Engagement-Gruppe können Sie Likes und Followers bekommen von Nutzern, die mit Ihnen Interessen teilen. Dabei empfiehlt es sich, nicht in die größten Gruppen einzutreten, sondern eher kleinere Nischen aufzutun und dort einzutreten. Um zu zeigen, dass Sie es ernst meinen, folgen Sie ebenfalls anderen Neulingen in Ihrer Gruppe.

Benutzen Sie Hashtags!

Hashtags sind ein probates Mittel, um die Instagram Reichweite zu erhöhen. Sie können zum Beispiel ein eigenes kreieren und eine Challenge starten, um Ihren Account bekannter zu machen und Abonnenten zu gewinnen. Fordern Sie doch zum Beispiel Nutzer auf, ein Foto hochzuladen, Ihnen zu folgen und Ihre ausgesuchten Hashtags zu verwenden.

Kaufen Sie Instagram Abonnenten

Mehr Abonnenten bei Instagram bekommen Sie, wenn Sie bei einem Anbieter Follower kaufen. Das ist übrigens vollkommen legal. Wenn man Google bemüht, findet man tausende von Antworten auf die Frage „Wie komme ich an Instagram Follower?“. Mit dem Kauf von Abonnenten erreichen Sie Ihr Ziel eines bekannteren Instagram Accounts besonders einfach und schnell. Doch Achtung, im Netz tummeln sich viele schwarze Schafe. Ein seriöser Anbieter ist Abonnenten24, das erkennen Sie bereits an den Zahlungsmöglichkeiten. Der Anbieter hat Paypal im Programm. Paypal steht für höchste Sicherheitsanforderungen und bietet einen umfassenden Käuferschutz. Das Procedere eines Kaufes ist sehr simpel. Sie wählen Ihr Paket plus die Laufzeit. Nach der Bezahlung wird der Anbieter Sie schnell und diskret mit Followern versorgen. Also so, dass es nicht auffällt. Sie haben Angst um Ihre Daten? Seriöse Unternehmen werden dem Datenschutz oberste Priorität einräumen und Ihre Daten niemals weitergeben.

Bieten Sie Qualität!

Ihre geposteten Stories, Live Videos, Fotos und Beiträge sollten qualitativ hochwertig sein. Wer nur lieblose Fotos hochlädt, wird es schwer haben, Follower zu bekommen. Sie müssen sich vorstellen, dass Ihre geposteten Inhalte Ihre Visitenkarte sind. Bringen Sie Abwechslung in Ihren Account, indem Sie immer unterschiedliche Bilder hochladen. Diese sollten aber thematisch zu Ihrem Account passen.



Fazit: Das Internet kann schnell berühmt machen, wie der Fall des Mathelehrers Kai Schmidt zeigt, der mit Youtube Videos bekannt wurde. Vor allem durch weitergegeben Links seiner Schüler über Whatsapp. Auch bei Instagram können Sie durch Ihre Reichweite erhöhen, indem Sie zum Beispiel Abonnenten kaufen und ihn so interessanter für andere Nutzer machen.