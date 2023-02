SQL Server 2022 nun auf dem Markt - Macht ein Wechsel Sinn?

SQL Server 2022 - viele neue Funktionen und Verbesserungen

Der SQL Server hat sich im Laufe der Jahre als ein zuverlässiger und etablierter Spieler auf dem Markt positioniert. Als Nachfolger des SQL Server 2019 tritt der SQL Server 2022 auf den Plan und bringt eine Reihe von interessanten Neuerungen mit sich. Diese Innovationen beziehen sich sowohl auf die gesteigerte Leistung als auch auf eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, die für die meisten Anwender von großem Nutzen sein werden.

Verknüpfung mit anderen Datenbanken

Der SQL Server 2022 bietet eine beeindruckende Vielfalt an Konnektoren, die es ermöglichen, den Server mit einer Reihe anderer Datenbanken zu verbinden, wie zum Beispiel:

Oracle Terradata MongoDB

Diese Funktionalität macht den Server zu einem universellen Werkzeug, das für alle Benutzer von Bedeutung ist, die bereits mit verschiedenen Datenbanken arbeiten. Durch die Verfügbarkeit dieser Konnektoren können Anwendungen weiterhin in ihrer gewohnten Form genutzt werden.

Effiziente und performante Verwaltung von Datenbanken

Mit dem SQL Server 2022 kann man die Verwaltung von mehreren großen Datenbanken vereinfachen, die bis zu 100 Terabyte an Daten aufnehmen können. Diese beachtliche Kapazität macht ihn zu einem idealen Partner für Big Data Analysen und Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

Ein wichtiger Vorteil ist die einfache Bedienung des Servers, die durch eine übersichtliche und intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche noch weiter verbessert wurde. Die Nutzer früherer Versionen müssen sich an die Arbeit mit der neuen Benutzeroberfläche erst gewöhnen, aber insgesamt ist die Bedienung jetzt einfacher und selbsterklärend. Wer sich hingegen erstmals für einen SQL Server entscheidet, wird von der leichten Bedienbarkeit begeistert sein.

Verbesserte Cloud-Integration mit Azure

SQL Server 2022 unterstützt die Integration mit Cloud-Lösungen, was es Benutzern ermöglicht, Daten und Anwendungen auf einfache und flexible Weise zu verwalten. Dies kann dazu beitragen, Kosten zu reduzieren und eine bessere Skalierbarkeit zu erreichen. An dieser Stelle ist insbesondere die verbesserte Integration mit der Microsoft-Cloud Azure zu erwähnen. Mit der Installation des SQL Server 2022 auf dem Unternehmensserver wird das Gelingen von Integrationen mit Anwendungen wie Power BI ermöglicht. Zusätzlich kann jederzeit eine Verbindung in die Cloud und somit zu den Diensten von Azure hergestellt werden. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung, unabhängig vom Standort und ist ein großer Vorteil in Zeiten des wachsenden Cloud-Computings.

Fazit

Letztendlich hängt die Entscheidung für einen Wechsel zu SQL Server 2022 von den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen des Unternehmens ab. Wenn man auf der Suche nach einer modernen und leistungsstarken Datenbank-Lösung ist, kann ein Wechsel zu SQL Server 2022 durchaus sinnvoll sein. Andererseits, wenn man bereits gut funktionierende Systeme hat und nicht bereit ist, in neue Lizenzen und Anpassungskosten zu investieren (CapEx), kann es besser sein, bei dem bestehenden DBMS zu bleiben.