Tenorshare 4DDiG: Die beste Software für Reparatur und Wiederherstellung

In diesem Artikel werden wir sehen, wie man ein sehr häufiges Problem löst, nämlich den plötzlichen Verlust unserer Daten. Unsere elektronischen Geräte sind immer bei uns und wir verwenden sie, um jeden Moment des Glücks in Fotos und Videos festzuhalten. Aber was passiert, wenn Sie diese Erinnerungen aus irgendeinem Grund verlieren oder plötzlich die Fotos und Videos, die Sie behalten haben, beschädigt werden? Viele Benutzer geraten in Panik, aber das ist nicht der Fall, denn heute werden wir Ihnen von einer Software erzählen, mit der Sie verlorene Daten wiederherstellen und Fotos und Videos reparieren können, falls sie beschädigt sind.

Was sind die Funktionen von Tenorshare?

Tenorshare 4DDiG ist eine Software, mit der Sie Ihre verlorenen Daten wiederherstellen können. Bevor wir ins Detail gehen, hier ein Überblick über die beste Datenwiederherstellungslösung von Tenorshare. Diese als 4DDiG bekannte Datenwiederherstellungssoftware bietet erweiterte Funktionen. Das Produkt hilft bei der Wiederherstellung von Dateien, die versehentlich gelöscht wurden, durch einen Cyberangriff verloren gegangen sind oder eine beschädigte Festplatte haben. Es zeigt auch eine Vorschau gescannter Dateien und kann von Windows und Mac Benutzern verwendet werden. Neben der Wiederherstellung verlorener Daten können Sie beschädigte Fotos und Videos mit nur wenigen Klicks reparieren.

Reparatur von Videos und Fotos

Eines der Hauptmerkmale von Tenorshare 4DDiG ist die Fähigkeit, beschädigte oder unzugängliche Videos und Fotos zu reparieren. Es gibt verschiedene Gründe, warum auf Mediendateien nicht mehr zugegriffen werden kann. Es kann beispielsweise vorkommen, dass Sie versehentlich ein Speicherlaufwerk formatieren, Probleme mit dem Betriebssystem haben oder beim Konvertieren des Formats von Multimediadateien auf einen Fehler stoßen. Selbst ein Virus, der das Betriebssystem infiziert, kann jede Art von Datei beschädigen, die im Speicher gespeichert ist. Andere typische Situationen sind die Fehlfunktion des Betriebssystems oder die unerwartete Unterbrechung der Stromversorgung. Es handelt sich also nicht um einfaches menschliches Versagen, sondern es können unvorhersehbare Szenarien eintreten, die sich unserer Kontrolle entziehen und verheerende Folgen für alle unsere Dateien haben könnten.

Es ist jedoch notwendig, eine Lösung zu finden, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist, zuverlässig und vor allem effizient ist, da wir sonst riskieren, eine bereits sehr heikle Situation irreparabel zu verschlechtern. Sie können viele Software online finden, aber nicht alle Programme sind einfach zu bedienen und effektiv. Tenorshare 4DDiG, eine Videoreparatursoftware, die mit nur drei Klicks mehrere Bilder bearbeiten kann: Importieren Sie einfach die beschädigten Dateien, klicken Sie auf die Schaltfläche Reparieren, sehen Sie sich die Ergebnisse an und speichern Sie alles am gewünschten Ziel.

Tenorshare 4DDiG bietet Ihnen zwei Lösungen für zwei unterschiedliche Fälle. Sie können eschädigte Videos reparieren mit 4DDiG Video-Reparatur reparieren, oder Sie können beschädigte Fotos reparieren Bilder mit 4DDiG Foto-Reparatur reparieren. Sehen wir uns zuerst an, wie man beschädigte Videos mit 4DDiG Video-Reparatur repariert.

1. Zuerst müssen Sie die beschädigte Videoreparatur software von der offiziellen Website herunterladen. Nachdem Sie es heruntergeladen haben, installieren und starten Sie es auf Ihrem PC. Klicken Sie auf die Option „Video-Reparatur“, wenn Sie beschädigte Videos reparieren möchten, oder auf die Option „Foto-Reparatur“, wenn Sie beschädigte Fotos reparieren möchten. In beiden Fällen ist das Vorgehen ähnlich.

Foto: Tenorshare.com

2. Klicken Sie auf den zentralen Bildschirm, um das beschädigte Video hochzuladen. Es öffnet sich eine Registerkarte, auf der Sie das zu reparierende Video auswählen können.

Foto: Tenorshare.com

3. Klicken Sie auf Reparieren, um den Reparaturvorgang zu starten. Warten Sie ein paar Minuten und 4DDiG wird Ihre beschädigte Datei wiederherstellen.

Was die Dateiformate betrifft, ist 4DDiG Video-Reparatur effektiv bei der Reparatur von MKV, AVI, MP4, MOV, MTS-Videodateien und JPG-Bildern. Darüber hinaus unterstützt es Reparaturen von allen Arten von Geräten (SD-Karten, USB Stick, Festplatten usw.).

Was die Bildreparatur betrifft, erlaubt 4DDiG die Reparatur der folgenden Formate: JPEG, JPG, CR3, CR2, NEF, NRW, RAF, DNG, ARW, GPR, TIF, TIFF, CRW.

H2: Wiederherstellen verlorener Dateien mit 4DDiG

Wie oft haben Sie versehentlich eine wichtige Datei, ein Erinnerungsfoto oder ein Video gelöscht, das von einer Zeit Ihres Lebens erzählt? Indem wir den gleichen Computer mit mehreren Personen teilen oder den ganzen Tag über mehrere Geräte verwenden, sehen wir uns oft mit unerwünschten Situationen konfrontiert, manchmal sogar unbewussten, wie z. Verlust und Beschädigung des Computers. Aber das Ergebnis ist immer dasselbe: Dokumente und Dateien gehen für immer verloren.

Es ist daher wichtig, diese Ereignisse zu verhindern und mit einem eigenen Backup bereit zu sein, um die wichtigsten Dateien immer sicher aufzubewahren und auf jedem Gerät darauf zuzugreifen. Wenn Sie jedoch kein Wiederherstellungs-Backup haben und versuchen möchten, gelöschte Dateien wiederherstellen, müssen Sie nach einer guten Software suchen, die Ihnen bei der Wiederherstellung der verlorenen Dateien hilft.

Tenorshare 4DDiG Data Recovery ist ein leichtes Programm, das in Sekundenschnelle startet, mit einer zweifarbigen Benutzeroberfläche (weiß / blau) und intuitiven Symbolen, die Sie ohne Hindernisse durch die Wiederherstellung gelöschter Dateien führen können. Sie können Dateien im Bildformat wie JPG / JPEG, TIFF / TIF, PNG, BMP, GIF oder Videos mit der Erweiterung AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, aber auch DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX wiederherstellen , CWK Dokument, HTML/HTM und so weiter.

Beim Start sehen Sie sofort die verschiedenen Festplatten, die Ihnen zur Verfügung stehen, mit ihren Partitionen: Die Anzeige ist sehr übersichtlich und es gibt keinen Spielraum für Fehler oder Unsicherheiten. Der Bildschirm bietet Ihnen drei Optionen:

• Geräte und Laufwerke: Damit können Sie alle gelöschten Dateien vom selben Laufwerk wiederherstellen. Es ist sicherlich der längste Prozess von allen, aber er hilft Ihnen, falls Sie versehentlich ein unersetzliches Dokument gelöscht haben.

• Speicherort: Damit können Sie die Datei in zwei verschiedenen Ordnern wiederherstellen: Desktop oder in einem bestimmten Pfad. Es ist ein ziemlich schneller Vorgang, da nicht das gesamte Laufwerk gescannt wird, sondern nur ein kleiner Teil, obwohl wir empfehlen, es zu verwenden, wenn Sie eine klare Vorstellung davon haben, wo Sie nach dem verlorenen Dokument suchen müssen.

• Erweiterte Wiederherstellung: Damit können Sie einen sehr tiefen Scan des Speichers Ihres Geräts durchführen. Diese Option dauert länger, kann aber in einigen Fällen erforderlich sein.

Schließlich können Sie beschädigte Daten wiederherstellen oder ein Foto oder Video reparieren, wie wir im vorherigen Absatz gesehen haben. Kurz gesagt, ein echter Service für die Rekonstruktion beschädigter Bilder, vielleicht während der Übertragung auf einen anderen Speicher.

Sehen wir uns also an, wie Sie gelöschte Dateien wiederherstellen mit Tenorshare 4DDiG mit wenigen Klicks wiederherstellen können.

1. Zunächst müssen Sie wie im vorherigen Absatz die Software von der offiziellen Website herunterladen und auf Ihrem PC installieren. Denken Sie daran, dass es sowohl für Windows 10 / 11 als auch für Mac verfügbar ist. Starten Sie es nach der Installation. Wenn Sie gelöschte dateien wiederherstellen von einem externen Speicher wie einem USB Stick oder einer Festplatte wiederherstellen möchten, verbinden Sie diesen externen Speicher mit Ihrem PC.

Foto: Tenorshare.com

2. Auf dem Hauptbildschirm können Sie den Speicherort auswählen, von dem gelöschte Daten wiederherstellen werden sollen. Sie können die Daten wiederherstellen, indem Sie den gesamten PC-Speicher scannen oder einen bestimmten Ordner oder den Papierkorb auswählen, wenn es sich um eine Datei handelt, die Sie versehentlich gelöscht haben. Nachdem Sie den Speicherort ausgewählt haben, von dem die Dateien wiederhergestellt werden sollen, fragt 4DDiG Sie, welche Dateitypen Sie wiederherstellen möchten. Wählen Sie dann die von Ihnen bevorzugten Formate aus oder klicken Sie auf „Alle Dateitypen scannen“ für einen Gesamtscan.

Foto: Tenorshare.com

3. Nach dem Starten des Dateiscans führt uns Tenorshare 4DDiG Data Recovery zu einem zweiten Bildschirm, auf dem Sie die Suchergebnisse mit „Baumansicht“ oder „Dateiansicht“ anzeigen können. Nachdem Sie den Speicher gescannt, die Datei gefunden und ausgewählt haben, müssen Sie sie wiederherstellen, indem Sie einfach auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ klicken. Diese Aktion ermöglicht es Ihnen, die verlorene / gelöschte Datei an ihren ursprünglichen Speicherort und ihre Integrität zurückzubringen.

Foto: Tenorshare.com

Tenorshare 4DDiG Data Recovery ist in mehreren Sprachen verfügbar, einschließlich Deutsch. Die Software ist gut gemacht und professionell, tatsächlich ermöglicht sie Ihnen, gelöschte Dateien wiederherstellen mit wenigen Klicks und mit einer Erfolgsquote von 100 % wiederherzustellen. Leider ist der Verlust wichtiger Daten wie Word Dokument, Videos, Fotos oder Excel-Dateien heute sehr häufig. Deshalb ist es wichtig, den Verlust dieser Daten zu verhindern. Aber was tun, wenn der Schaden bereits angerichtet ist? Wir verwenden Tenorshare 4DDiG Data Recovery. Es ist eine sehr einfache Lösung, aber auch sehr gut.

Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir die Hauptmerkmale einer der besten Datenwiederherstellungssoftware auf dem Markt gesehen. Tenorshare 4DDiG ist ein sehr leistungsfähiges Tool, mit dem Sie Probleme lösen können, die im Allgemeinen das Eingreifen eines Experten erfordern. Mit 4DDiG können Sie diese selbst und mit wenigen Klicks lösen. Wenn es uns gelungen ist, Sie zu faszinieren, laden Sie die kostenlose Version herunter, um zu erfahren, ob Tenorshare 4DDiG Data Recovery das Richtige für Sie ist, aber denken Sie daran, dass diese Version Einschränkungen hat und nur ein Test des unzähligen Potenzials dieser Software ist.