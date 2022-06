Wie Technologien das Gaming-Paradigma verändern

Nach einem halben Jahrhundert ihrer Geschichte werden Computerspiele nicht mehr als oberflächliche Unterhaltung und unseriöse Beschäftigung angesehen. Die heutigen High-Budget-Spiele der AAA-Kategorie mit riesigen Etats, großen Produktionsteams und entsprechend hohen Erwartungen an den Markterfolg haben einen enormen Einfluss auf Wirtschaft, Bildung und Kultur. Die Kultur der Zukunft ist vor allem eine digitale Kultur mit einem hohen Grad an Virtualisierung und intelligenten Technologien, bei denen dem Gaming eine wichtige Rolle zukommt.

Virtuelle Welten werden zu einem neuen Medium für Kommunikation und Interaktion. In Spielumgebungen kann man Besprechungen abhalten, studieren, Sport treiben, Geschäfte abwickeln, Konzerte veranstalten und das Metaverse bauen. Innovative Technologien beschleunigen nicht nur die Entwicklung der Glücksspielbranche. Sie verändern auch das Spielfeld und -erlebnis sowie die soziale Zusammensetzung und Erfahrung der Nutzer erheblich.



Technologietrends

Zu den wichtigsten Technologietrends und Bereichen, die die Entwicklung der Glücksspielindustrie und des Spielerlebnisses beeinflussen, gehören:

Künstliche Intelligenz (KI) und neuronale Netze Virtuelle (VR), erweiterte (AR) und gemischte (MR) Realität Übertragung von Spielen in das Metaversum und in die Cloud Mobile 5G-Spiele Gamifizierung von Nicht-Gaming-Aktivitäten Soziale Spielerfahrung

Spielen ist Lernen

Online-Multiplayer-Spiele fördern kritisches und reflexives Denken, Kreativität, Reaktions- und Teamfähigkeit. Spieleuniversen wie Fortnite sind vielseitig und funktionsreich. Sie verfügen über eine Vielzahl von Instrumenten zur Personalisierung und ermöglichen es, ein großes Publikum anzusprechen. In Zukunft werden die Spiele auch das Bildungssystem verändern. Natürlich können sie den Unterricht nicht vollständig ersetzen, sondern bieten eine virtualisierte Ergänzung dazu.



Gamifizierung

Die Anwendung von Spielkonzepten in anderen Bereichen als dem des Glücksspiels führt zu erstaunlichen Ergebnissen. Gamifizierung ermöglicht es, Spielelemente in alltägliche Aktivitäten einzubauen, um Menschen zu motivieren und zu ermutigen, etwas zu tun. Eltern nutzen Gamifizierungsprinzipien, um ihre Kinder beispielsweise zur Erledigung von Pflichten zu bewegen, und Unternehmen nutzen Gamifizierung für ihre Produkte und Arbeitsplätze, um Kunden zu binden, kreative Mitarbeiter zu gewinnen und die Produktivität zu steigern.



Neues Modell des Inhaltskonsums

Die Trennung zwischen Spielen und anderen Unterhaltungsformen, wie beispielsweise Filmen, wird zunehmend verwischt. Die neue Unreal Engine 5 liefert bereits visuelle Ergebnisse, die nicht mehr von Hollywood-Produktionen zu unterscheiden sind. Virtuelle Avatare berühmter Persönlichkeiten werden zu Helden von Cyberpunk 2077 oder Death Stranding, aber auch des ABBA-Konzerts 2022, 40 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt. Spiele sind eine interaktive Form des Geschichtenerzählens und verändern die Dramaturgie und die Beziehung zwischen dem Publikum und dem Künstler.



Virtuelle Universen

Die Interaktivität virtueller Universen (Metaversen) wird die scheinbar unveränderlichen Grenzen der physischen vierdimensionalen Realität endgültig überwinden. Der Zuschauer bestimmt den Verlauf der Geschichte und steuert dank Streaming seine eigenen Produktionen innerhalb der Spielwelt. Auch die Definition von Sport an sich wird sich ändern, denn Millennials schauen sich bereits mehr Spielübertragungen an als übliche Sportwettkämpfe. Mit zunehmender Reife des Publikums wird E-Sport zu einer vertrauten Wettkampfform und kann sogar in die olympischen Disziplinen aufgenommen werden.

Metawelten entwickeln sich zum bedeutendsten und lukrativsten Spieltrend. Diese Technologien ermöglichen es Spieleentwicklern, atemberaubend realistische virtuelle Welten zu schaffen. Spieler und Unternehmer werden auch weiterhin interessante Wege im Metaversum finden, Spiele und Hobbys in reales Einkommen zu verwandeln.



Entkopplung der Spiele von der Plattform

Die Cloud-Technologie wird einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von Spielen und deren Konsum haben. Technologieunternehmen investieren zunehmend in Cloud-Streaming-Spiele, weil sie die Zukunft sind und den Nutzern erleichtern, jederzeit und von jedem Gerät aus auf das Spiel und die virtuelle Welt zuzugreifen. Die Nutzer werden nicht für die Installation jedes neuen Spiels auf ihrem Computer bezahlen, sondern für den Spielinhalt und die sozial relevanten Services wie den Zugang zur Gaming-Community.



Sinnesspiel

Virtuelle Technologien werden es ermöglichen, in Spielen nicht nur das Seh- und Hörvermögen, sondern alle Sinne zu nutzen. Auf diese Weise bewegt sich der Mensch vom Internet der Dinge zum Internet der Sinne. Smarte Sensoren, die KI, VR und AR nutzen, werden es ermöglichen, das Spieluniversum zu riechen (digitaler Geruch) und zu schmecken (digitaler Geschmack). Dadurch werden virtuelle Spiele noch realistischer, facettenreicher und faszinierender.



Fazit

Die Zukunft der Spiele ist eine verblüffende Kombination aus Unterhaltung, Alltagserfahrung und der spielerischen Lösung komplexer Aufgaben. Spielkonzepte und -technologien sind auch der natürlichste Weg, um vom üblichen Kunstkonsum zur aktiven Interaktion mit der Kunst überzugehen. Die Technologie entwickelt und verändert nicht nur die umgebende Welt, sondern auch den Menschen selbst, seine Gewohnheiten und Erfahrungen sowie die Art und Weise, wie er mit der Welt und anderen Menschen interagiert.

In naher Zukunft werden virtuelle Technologien mit einer Reihe von aufstrebenden Branchen konvergieren. Die Spieleindustrie wird ebenso wichtig und erfolgreich werden wie die IT-Branche. Spiele verändern die Welt und werden zur dominierenden Technologieplattform. Die Zukunft der Unterhaltung sind Spiele, und die Zukunft des Spielens besteht darin, intelligente digitale Technologien mit sozialen Erfahrungen und einer neuen Dimension der Interaktion zu verbinden.