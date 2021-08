Wondershare UniConverter Testbericht – Wie lässt sich damit ein Video konvertieren?

Die mobilen Geräte sind zu unseren alltäglichen Begleitern geworden. Sie stellen das Tor in die sozialen Medien dar, wo wir mit Freunden und Familie kommunizieren. Doch neben Textnachrichten, Anrufen und Bildern tauschen wir ebenso Videos miteinander aus. Je nachdem, welchen Messenger oder welches Netzwerk Sie verwenden, so kann ein anderes Dateiformat sinnvoll sein.

Mittlerweile gibt es jedoch so viele Formate, sodass sie kaum mehr beziffert werden können. Damit Sie also flexibel bleiben und zugleich immer das gewünschte Dateiformat für Videos bekommen, gibt es den Wondershare UniConverter. Dieses Tool bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter auch die Möglichkeit, Videos zu konvertieren/umzuwandeln. Wie das funktioniert und welche Möglichkeiten das Programm noch bietet, dass sehen wir uns in diesem Testbericht näher an.

Videos innerhalb von Sekunden konvertieren

Der Wondershare UniConverter 13 ist ein äußerst vielseitiges Tool. Die Funktion der Videokonvertierung sticht dabei besonders hervor. Sie ermöglicht es Ihnen, ein oder mehrere Clips binnen Sekunden in das gewünschte Dateiformat zu konvertieren. Das Programm bieten Ihnen dafür eine große Auswahl von mehr als 1.000 Video-/Audioformaten an. Neben den gängigsten Formaten, wie MP4, WMV und MOV sind auch unbekanntere Auswahlmöglichkeiten wie beispielsweise AVI mit dabei. Dieses ist das kleinste Dateiformat, das zugleich eine hohe Qualität bereithält. Weiterführend werden auch 3D und 4K sowie Web-Formate von YouTube, Vimeo und Co. unterstützt.

Videos mit UniConverter konvertieren – Schritt-für-Schritt

Im nun folgenden Abschnitt möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie ein Video in wenigen Schritten ins gewünschte Dateiformat umwandeln können. Wir gehen dafür Schritt-für-Schritt vor und zeigen Ihnen, wie Sie den Wondershare UniConverter konkret bedienen müssen.

Schritt 1: Download & Installation von UniConverter

Um mit der Videokonvertierung beginnen zu können, müssen Sie sich zunächst einmal den Wondershare UniConverter herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren. Erhältlich ist das Programm sowohl für Windows als auch für MacOS. Folgen Sie bei der Installation einfach den Anweisungen und in wenigen Minuten sind Sie einsatzbereit.

Schritt 2: Import einer Videodatei zum konvertieren

Nach erfolgreicher Installation können Sie den UniConverter öffnen. Sie sehen nun die Start-Oberfläche. In der ersten Zeile können Sie zwischen verschiedenen Funktionen auswählen, hier klicken Sie einfach auf „Konvertieren“. Dort angelangt, klicken Sie in der darunterliegenden Zeile auf „Hinzufügen“, um ein Video ins das Programm zu laden. Alternativ dazu können Sie aber auch per Drag-and-Drop eine Videodatei reinziehen. Je nachdem, wie viele Videos Sie konvertieren möchten, können Sie gleich mehrere auswählen, um den Prozess zu beschleunigen.

Schritt 3: Ausgabeformat wählen und Konvertierung starten

Am rechten Ende der zweiten Zeile befindet sich ein Dropdown-Menü. Beim Öffnen dieses werden Ihnen alle vom Wondershare UniConverter unterstützen Dateiformate angezeigt. Hier wählen Sie Ihr Wunschformat aus, dass Sie für Ihr Video wünschen. Ist dies erledigt, klicken Sie am rechten unteren Rand den Button „Alle Konvertieren“. Das Programm führt nun die Konvertierung durch. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie den Tab „Konvertiert“ aus, um die umgewandelten Videodateien herunterzuladen.

Die große Funktionsvielfalt von Wondershare UniConverter

Der All-in-One-Medienkonverter von Wondershare ist mit einer großen Funktionsvielfalt ausgestattet worden, die allesamt zur Bearbeitung von Videos, Audios und Fotos verwendet werden können. Der UniConverter ist damit nicht nur ein einfacher Video Converter, sondern erleichtert Medienschaffenden die Arbeit noch an vielen anderen Stellen. Wenngleich Dateien in MP4 ohne Wasserzeichen konvertieren zu den besonderen Leistungen des Tools gehören.

Übersichtliches und leicht zu bedienendes Layout

Der UniConverter von Wondershare ist heute so umfangreich und praktisch wie nie zuvor. Die Entwickler haben sich bei diesem Tool nämlich nicht nur um jede Menge Funktionen gekümmert, sondern auch eine intuitive Benutzeroberfläche geschaffen. So lässt sich das Tool einfach und in kürzester Zeit bedienen. Neben der hellen Version gibt es den UniConverter auch mit einem dunklen Design, welches besonders stygisch aussieht.

Konvertieren, komprimieren und zusammenfügen von Medien

Sämtliche Arbeiten, die mit Bildern, Videos und Audios zu tun haben, können mit dem UniConverter ausgeführt werden. So lassen sich Medien konvertieren und komprimieren, um diese anschließend per E-Mail oder Messenger versenden zu können. Doch auch für einen Upload auf YouTube oder eine Website sind diese Funktionen sehr hilfreich. Kleine, kurze Clips oder Audiodateien können zusammenfügt werden, um beispielsweise eine Geschichte oder ähnliches zu erstellen. Der UniConverter ist damit als Zentrale gedacht, in der alle Arten von Medien für die weitere Verwendung vorbereitet und erstellt werden.

Flotter Video Download

Die großen Videoplattformen YouTube und Vimeo sind voll mit interessanten Inhalten. Neben Musikvideos, Tutorial und Filmen finden sich dort noch viele weitere Videos in den unterschiedlichsten Kategorien. Der Wondershare UniConverter gibt Ihnen die Möglichkeit, eben diese herunterzuladen. Dabei können Sie auswählen, welches Dateiformat Sie für das Video und die Audio wünschen. Gleiches gilt für die Auflösung und sogar die Untertitel.

CDs- und DVDs brennen

Heute werden Bücher, Musik und Filme vorrangig digital gekauft, gedownloadet oder gestreamt. Allerdings finden sich in den Schränken vieler Menschen noch unzählige Alben und Filme, die online nicht zu finden sind. Deshalb hat der Wondershare UniConverter auch die Funktion fürs Brennen erhalten. CDs als auch DVDs können einfach gebrannt werden, um die Inhalte mit Freunden und Familie teilen zu können.

Das Toolbox-Update: Untertitel Editor & Wasserzeichen Editor

Die neuste Version, der Wondershare UniConverter 13, ist natürlich wieder mit neuen Funktionen ausgestattet worden. Die Toolbox, welche unzählige weitere Funktionen bereithält, wie:

das Erstellen von GIFs

das Reparieren von Metadaten

das Übertragen von Audiodateien

sowie das Konvertieren von VR für VR-Geräte

wurde um die Funktionen Untertitel Editor und Wasserzeichen Editor erweitert. Für Sie bedeutet dieses Updates also, dass Sie Ihre Videos nun auch mit den passenden Untertiteln ausstatten können, sodass diese anschließend auch Hörbehinderte genießen dürfen. Doch auch auf Instagram und Facebook sind Videos mit Untertiteln deutlich beliebter. Der UniConverter lässt Ihnen hier freie Hand, sodass Sie sowohl Inhalt, Schriftart, Farbe und Schrittgröße selbst festlegen dürfen.

Darüber hinaus erwartet Sie der Wasserzeichen Editor, mit dem Sie schützende Wasserzeichen auf Bilder und Videos einspielen können. So schützen Sie Ihre Inhalte vor Diebstahl und können bei der Zusammenarbeit mit Kunden Ihre erstellten Medien sicherer machen. Gleichzeitig können Sie aber auch vorhandene Wasserzeichen aus Ihren Dateien entfernen. Zwei weitere attraktive Funktionen also, die den UniConverter noch umfangreicher machen.