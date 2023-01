Einrichtung Microsoft Teams Telefonie: Wie funktioniert die Telefonanlage?

Microsoft Teams ist eine Software, die in erster Linie zur Kommunikation in Unternehmen entwickelt wurde. MS Teams wurde von Microsoft entwickelt und ist integrierter Bestandteil von Microsoft 365 und Office 365 mit Business Lizenz. Die Applikation stellt eine virtuelle Telefonanlage und digitale Plattform dar. Anwender sind über das Admin Center von Microsoft Teams miteinander verbunden. Im Vergleich zu einem klassischen Telefonsystem ist Microsoft Teams als Telefonanlage erstaunlich vielfältig. Es gestattet nicht nur, dass Teilnehmer Voice Calls tätigen, sondern ermöglicht auch die gemeinsame Arbeit (daher der Name Microsoft Teams) an Dokumenten und die Kommunikation per Chat, sowohl Video als auch Audio in hervorragender Sprachqualität. Anstelle einer Rufnummer stehen mehrere hundert zur Verfügung. Die in Microsoft Teams eingebundenen Teilnehmer können untereinander kostenlos telefonieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Das macht Microsoft Teams ideal für die Kommunikation und Zusammenarbeit in kleinen bis mittleren Unternehmen sowie im Homeoffice geeignet.

Hardware-Voraussetzungen für die Telefonie mit Microsoft Teams

In der Regel sind keine besonderen Voraussetzungen nötig. Die bestehenden Telefonanlagen (PBX) können weiter genutzt werden, sofern sie VoIP nutzen können. Natürlich können auch spezielle Geräte als neue Hardware benutzt werden, die für Teams zertifiziert sind, das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Teams bietet auch Hybridlösungen an. Diese eignen sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen.

Die Telefonanlage besteht zunächst aus den Endgeräten beim Kunden. Das sind klassische Tischtelefone, aber auch Desktop-PC mit Webcam und Mikrofon. Die Verbindung zum Internet wird durch einen SIP Trunk hergestellt. Auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets lässt sich ebenfalls die auf SIP basierende Telefonie einrichten. Sie nutzen eine Teams App. Eingehende und ausgehende Anrufe verwalten die Session Border Controller SBC. Anlagen von Sipcall sind Teil des Angebots. Der Kauf eigener Geräte entfällt. Vom Controller werden die Daten zum SIP-Proxy weitergeleitet.

Wie funktioniert die Einrichtung der Microsoft Teams Telefonie?

Wie man mit der Software Anrufe tätigt und in der Microsoft Cloud arbeitet, ist gar nicht so schwer. Das System ist einfach aufgebaut und erfordert keine speziellen IT-Kenntnisse. In der Mehrzahl der Fälle kann die bestehende Telefonanlage weiter verwendet werden.

Grundlagen für das Telefonieren mit Microsoft Teams

Zunächst einmal für MS Teams eine schnelle Breitband-Internetverbindung benötigt, weil alle Anwendungen nicht über das öffentliche Telefonnetz der Telekom oder anderer Anbieter läuft, sondern über das Internet. Jedes Teams Telefon im Büro ist per WLAN mit dem Teams Admin Center verbunden. Dort ist das normalerweise kein Thema, kann aber schwierig werden, wenn das eine oder andere Mobile Phone ins Netzwerk integriert wird. In vielen Gegenden Deutschlands ist laut TheSixtyOne mobiles Internet in ausreichend hoher Geschwindigkeit noch nicht verfügbar.

Die zweite Voraussetzung, um mit Microsoft Teams telefonieren zu können, ist der Abschluss eines entsprechenden Abos. Die Software ist darin enthalten. Dazu gehören zum Beispiel:

Microsoft 365 Business Basic, Standard & Premium

Microsoft E3 oder Microsoft 365 E5 bzw. F3 (Versionen sind für größere Unternehmen geeignet)

Office 365 A1, A3, A5 (für Bildungszwecke)

Grundsätzlich kann Teams genutzt werden, um Gruppen (im Bildungsbereich Lerngemeinschaften) einzurichten, um das Tool zur gemeinsamen Arbeit an Projekten zu nutzen. Die Gruppen können offen oder geschlossen sein. Letzteres bedeutet, dass die Teilnahme nur nach Einladung möglich ist. Welche Funktionen im Einzelnen möglich sind, hängt vom gewählten Abo ab. Einige Funktionen sind kostenlos, andere kostenpflichtig.

MS Teams Telefon einrichten

Will man das Intranet der Firma mit Teams verbinden, muss man zunächst eine Telefonlizenz kaufen. Sie dient der Verbindung zum PSTN (Public Switched Telephone Network – öffentliches Telefonnetz bzw. Festnetz und Mobilfunk). Dazu gibt es mehrere Optionen:

Anrufpläne

Direct Routing

Operator Connect

Teams Mobile

Für das Telefonsystem können verschiedene Rufnummern abgerufen werden. Jedem Teilnehmer können mehrere Telefonnummern zugeordnet werden. Es gibt beispielsweise Nummern für eingehende und andere für ausgehende Anrufe. Besonderen Diensten wie Voicemails oder eine automatische Telefonzentrale können ebenfalls Nummern zugeteilt werden. In der Software sind Optionen als Add-on erhältlich.

Microsoft Teams bietet Hilfe und Unterstützung bei der Einrichtung an.

Praktische Anwendung von Microsoft Teams

Für bestimmte Arten von Unternehmen oder Selbstständigen ist die Software Microsoft Teams wie geschaffen. Das trifft zum Beispiel auf Versicherungsmakler zu. Die Branche ist sehr beratungsintensiv. Die Berufsunfähigkeitsversicherung erfordert intensive Beratung der Kunden. Da kommen die Vorteile von Teams richtig zur Geltung. Nutzen Sie Microsoft Teams zusammen mit anderen Microsoft Tools können Sie von Festnetz- und Mobiltelefonen an einem Teams Meeting teilnehmen und dem Kunden optimalen Service bieten. Bei der Telefonie mit Teams kann der Kunde den Versicherungsmakler überall unter derselben Nummer erreichen, auch wenn er gerade unterwegs ist.

Zusammenfassung

Teams Telefonie nutzen hat viele Vorteile. Die Einrichtung des Systems ist relativ unkompliziert. Es wird langsam aber sicher zum Business Standard für die Kommunikation sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch mit den Kunden. Je nach Anbieter und Tarif bieten sich viele Möglichkeiten. Teams gibt die Möglichkeit, die virtuelle Telefonanlage an die Gegebenheiten des Unternehmens anzupassen. Die Grundlagen bilden Microsoft Office 365 und Microsoft Anrufpläne.