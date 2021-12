Diese 7 Fehler beim Frühstücken machen dick

Lange Zeit galt der Leitsatz, dass man auf jeden Fall am Morgen etwas essen sollte, da man ansonsten später am Tag mehr Kalorien zu sich nehmen würde.So sollte man beim Frühstück ruhig herzhaft zugreifen und Eier, Speck, Obst, Brot, Joghurt und vieles anderes zu sich nehmen. Und auch heute gilt das Frühstück in vielen Fällen immer noch als wichtigste Mahlzeit des Tages. Daher sollte man das Essen, was man früh am morgen zu sich nimmt, mit Bedacht wählen, denn das Frühstück kann den weiteren Verlauf des Tages in Sachen Kalorien Zunahme entscheidend beeinflussen. Es gibt auch Tabletten, um schneller und leichter abzunehmen.

So gibt es einige Fälle, in denen Menschen das Abnehmen von Gewicht schwer gefallen ist, weil sie Fehler beim Frühstück gemacht haben. Mit der ersten Mahlzeit am Tag bestimmt Man, wie der weitere Verlauf des Tages in Sachen Essensverhalten sein wird. Das Frühstück kann dabei helfen, den Stoffwechsel anzukurbeln und damit dafür zu sorgen, dass der Körper effektiver Fett verbrennen kann.Und das ist nicht der einzige Vorteil eines gesunden Frühstücks. Wer seinen Tag mit einem gesunden Frühstück beginnt, gibt seinen Körper mehr Energie, um sich den Tag über zu bewegen. Außerdem wird auch das allgemeine Wohlbefinden verbessert, wenn man gesunde Nahrungsmittel am morgen zu sich nimmt.Trotzdem gibt es auch eine Reihe von Fehlern, die man machen kann, wenn man sein eigenes Frühstück plant und gestaltet. Im Folgenden wollen wir die wichtigsten Fehler zeigen, die man unbedingt vermeiden sollte, wenn man sich gesund ernähren möchte.

1. Das Frühstück auslassen

Wer sich dafür entscheidet, gar nicht erst zu frühstücken, macht dabei einen großen Fehler.Das Frühstück soll dafür da sein, unserem Körper genug Energie für den Tag zu geben.Außerdem bringt das Frühstück den Stoffwechsel in Schwung und versorgt und somit Energie er am Morgen nichts ist, gibt dem Körper ein fatales Signal. Der Körper kann dann leicht.In einen Zustand geraten, in dem alle.Kalorien, die man über den Tag verteilt zu sich nimmt gespeichert werden. Deshalb klagen Menschen, die am Morgen nichts essen, häufig darüber, dass es ihnen schwerfällt, Gewicht zu verlieren. Das liegt einmal daran, dass sie ihren Körper nichts Gutes tun, wenn sie am morgen kein Essen zu sich nehmen. Der Körper wird dann die Kalorien, die man über den Tag verteilt, zum Beispiel am Mittag oder Abend zu sich nimmt, in Fett umwandeln und speichern.Dadurch fällt es den betroffenen Personen besonders schwer, wieder Gewicht zu verlieren.

2. Kein Wasser trinken

Auch Wasser ist besonders wichtig für einen gesunden Stoffwechsel.Wir müssen am Tag circa 2 -, 3 Liter zu uns nehmen, damit die wichtigsten Körperfunktionen ohne Probleme funktionieren. Wasser ist ein besonders wichtiger Bestandteil aller Abläufe im Körper. Der Körper transportiert zum Beispiel mit Wasser bestimmte Nährstoffe, durch den Körper.Wer nicht genug trinkt, riskiert, dass der Stoffwechsel des Körpers aus dem Gleichgewicht kommt. Daher ist auch die Zunahme von genug Wasser essentiell für einen gesunden Lebenswandel.

Wenn man über längere Zeit nicht genug trinkt, kann dies sogar lebensbedrohlich werden, da der Körper auf die Zugabe von Wasser angewiesen ist, um die lebenswichtigen Stoffwechselprozesse am Laufen zu halten.Wer am morgen nicht genug Wasser trinkt, riskiert so, dass auch über den Tag verteilt nicht genug Wasser in den Körper gelangt. Daher sollte man den Tag am besten mit einem kalten Glas Wasser beginnen. Das macht zudem auch wach und versorgt uns mit Energie. Zudem wird die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden mit genügend Wasser am Tag gesteigert.

3. Ungesundes Essen

Natürlich führt ungesundes Essen im Laufe der Zeit zu Übergewicht, vielen Menschen greifen schon am Morgen zu ungesundem essen, das ihnen zwar gut schmeckt, das aber ihrem Körper keine wichtigen Nährstoffe bietet.Wer jeden Morgen mit dem falschen Essen beginnt, wird auch die Tage danach mit dem falschen Essen fortsetzen. Daher ist es wichtig, dass man bereits am Anfang des Tages mit einem gesunden Essen in den Tag startet.Man sollte nicht zu Schokolade oder Gummibärchen sowie anderen ungesunden Lebensmitteln greifen.

Stattdessen sollte man zum Beispiel mit Obst, Gemüse, Vollkorn, Flocken oder einem Joghurt den Tag beginnen. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass man den Tag schon mit einem gesunden Essen beginnt leiten. Meistens führt man den Tag auf eine ähnliche Weise auch fort. Wie steht es außerdem, dass man dazu auch genügend Flüssigkeit zu sich nimmt? Dazu eignet sich zum Beispiel grüner Tee oder Kaffee. Allerdings sollte man nicht zu fetthaltigen Kaffee, Getränken wie Macchiato mit Sahne greifen.

4. Zu wenig Protein

Ein weiterer Fehler, den viele Menschen machen, ist der Verzicht auf Protein Protein ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, denn es hält und so lange sagt wer also wenig Protein zu sich nimmt, wird auch schnell wieder Hunger bekommen und mehr Kalorien zu sich nehmen. Daher macht es Sinn, bereits am Morgen.Eine gesunde Menge an Protein zu sich zu nehmen, damit man länger satt bleibt und nicht später erneut zu einem ungesunden Snack greift.Müssen mit viel Protein sind zum Beispiel hartgekochte Eier, die unter Bodybildern als ein guter Snack für zwischendurch gelten.

5. Zu viel Zucker

Was man beim Frühstück auf jeden Fall vermeiden sollte, sind Lebensmittel mit zu viel Zucker, er seinen Tag zum Beispiel mit Cornflakes beginnt die fast 40% Zucker enthalten, darf sich nicht wundern, wenn das Abnehmen von Gewicht schwer fällt.Auch Brotaufstriche wie Nutella oder Marmelade sind fatal, da diese Lebensmittel besonders viel Zucker enthalten und fast genauso ungesund sind wie ein Stück Torte. Was stattdessen sollte man Getränke mit Honig, süßen und vor allem zu Gemüse, hart gekochten Eiern oder Nüssen greifen. Lebensmittel dieser Art halten länger satt und beinhalten zudem weniger ungesunde Fette, Zucker oder Salz.

6. Zu viel Weizenprodukte

Für viele Menschen gehören Brot oder Brötchen zu einem ausgewogenen Frühstück. Das ist an und für sich auch in Ordnung. Allerdings gibt es auch hierbei eine Menge zu beachten. So sollte man weniger auf Brötchen setzen, die mit weißem Weizenmehl gebacken wurden. Außerdem gilt es zu vermeiden, dass in den Produkten stark verarbeitete Getreidesorten enthalten sind, die nicht mehr sehr natürlich sind. Stattdessen sollte man zu Vollkornprodukten greifen, da diese einen viel länger satt halten. Zudem sind Vollkornprodukte insgesamt viel gesünder als Produkte, die zum Beispiel nur Weizenmehl enthalten. Auch Gluten spielt hierbei eine Rolle. So sind in Produkten mit Weizenmehl viel größere Mengen an Gluten enthalten, die nicht für jeden Menschen gut sind.

7. Nicht genug Zeit nehmen

Ein weiterer Fehler, den viele Menschen machen, ist sich nicht genug Zeit für das Frühstück zu nehmen - gerade wenn man morgens etwas zu spät aufgestanden ist und sich beeilen muss, um noch rechtzeitig zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni zu kommen, kann man schnell dazu neigen, irgendetwas schnell in sich hineinzustopfen. Das ist allerdings das Gegenteil von gesund. Bei dem Frühstück sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, denn die Verdauung beginnt bereits im Mund. Dort zersetzen Enzyme bereits einige der Nährstoffe. Wer das Essen zu schnell in sich hineinstopft, riskiert, dass der Körper die Lebensmittel nicht richtig bearbeiten kann.Daher sollte man sich beim Frühstück genug Zeit nehmen und nicht durchs Leben hetzen.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass man die Bedeutung des Frühstücks als wichtiger Bestandteil des Tages nicht unterschätzen sollte. Am Morgen definiert man, wie der Tag verlaufen soll und bringt seinen Körper wichtige Nährstoffe, die über den Tag verteilt die notwendige Energie für den Alltag liefern. Daher sollte man beim Frühstück.Darauf achten, dass man sich genug Zeit nimmt. Außerdem ist es wichtig, dass man die richtigen Lebensmittel zu sich nimmt. Werd dann noch genug Flüssigkeit zu sich nimmt und sich ausreichend bewegt, sollte schon mal das wichtige Fundament für einen gesunden Lebenswandel gelegt haben.