Gesundes Essen in der kalten Jahreszeit: Dem Winterspeck vorbeugen

Der Winter steht vor der Tür und die ersten Festtage sind nicht mehr weit entfernt. Viele freuen sich auf herzhafte Hausmannskost, schmackhafte Plätzchen und etwas Besinnlichkeit. Diese Jahreszeit hat jedoch so ihre Tücken: Manch einer fürchtet dann den unliebsamen Winterspeck. Ein, zwei Kilo mehr auf den Rippen sind besonders nach Weihnachten keine Seltenheit. Doch muss es überhaupt so weit kommen? Der folgende Ratgeber klärt auf und gibt wertvolle Tipps für eine gesunde Ernährung während der kalten Jahreszeit.

Einige Gründe warum wir im Winter zunehmen oder doch nicht?



Wenig Sonnenstunden, lange Nächte und kühle Temperaturen. Dieser Zustand wirkt sich auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden aus. Wenn die Tage kürzer werden, produziert unser Körper weniger Vitamin D und Serotonin. Der ein oder andere greift dann vermehrt zu Süßem und ungesunden, zuckerhaltigen Lebensmitteln. Allerdings trifft dies nicht auf alle Menschen gleichermaßen zu. Ähnlich verhält es sich mit dem individuellen Sportprogramm. Wenn die Tage kürzer werden, verzichtet der ein oder andere auf die tägliche Joggingrunde. Der Griff zur Weihnachtsplätzchen-Box ist dann auch nicht mehr weit. Aufgrund der erhöhten Kalorienaufnahme steigen die Pfunde und der Winterspeck entsteht womöglich.

Das Kaloriendefizit ist ein entscheidender Faktor gegen den Winterspeck



Vor allem nach den Weihnachtsfeiertagen stellen viele Menschen eine Gewichtszunahme fest. Verzichten Sie deshalb nicht grundsätzlich auf den Festtagsbraten, Blaukraut, Knödel und Co. Erlauben Sie sich Schummel-Tage. Leckere Rezepte für ein traditionelles, deftiges Weihnachtsessen finden Sie beispielsweise hier.

Wer langfristig Erfolg haben möchte, nimmt über den Tag verteilt weniger Kalorien auf, als er verbraucht. Grundsätzlich empfehlenswert: Verzichten Sie wenn möglich auf deftiges und kohlenhydratreiches Essen. Gönnen Sie sich aber auch mal Ausnahmen. Denn eine überwiegend gesunde Ernährung ist das ganze Jahr über wichtig. Wer bereits vor den kalten Wintermonaten und der besinnlichen Weihnachtszeit seine Essgewohnheiten verändert, beugt den Winterspeck vor.



Eine Gewichtszunahme im Winter ist nicht notwendig



Fettpolster waren vor allem für unsere Vorfahren sehr wichtig und nehmen im Tierreich eine überlebenswichtige Funktion ein.

Durch Eis und Schnee ist die Nahrungsaufnahme im Winter für Tiere nach wie vor erschwert. Aufgrund dessen fressen sich einige Tierarten vor dem Winterschlaf einen Speckmantel an. Durch diese Vorgehensweise überwintern beispielsweise der Igel oder Fledermäuse. Wir Menschen waren in der Vergangenheit ebenfalls aufgrund des Nahrungsangebots stark von den Jahreszeiten abhängig. Heutzutage ist es wichtiger, dass Sie das ganze Jahr über bei Ihren Essgewohnheiten auf folgende Punkte achten:

- Essen Sie regelmäßig! Kauen Sie dabei langsam und bewusst.



- Verzichten Sie möglichst auf Diäten. So entkommen Sie dem lästigen Jo-Jo-Effekt.



- Genießen Sie ausdrücklich Ihre Mahlzeiten.



- Verzehren Sie saisonales Gemüse und achten Sie auf eine ausreichende Vitaminzufuhr.



Mit diesen Tipps beugen Sie einer Gewichtszunahme vor. Sie schützen sich so vor dem lästigen Weihnachtsspeck nach den Feiertagen. Kurbeln Sie zudem noch Ihren Leistungsumsatz durch Bewegung an, um Gewicht schnell zu verlieren.