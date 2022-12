Guter Wein gehört ins Schlafzimmer

In einem Weinkühlschrank sind die Lagerbedingungen für gute Flaschen natürlich optimal. Es geht aber auch anders.

Wer Wein liebt, hat gerne ein paar Flaschen auf Vorrat zu Hause. Doch nicht jeder hat den Platz für ein Weinlager bei optimalen Temperaturen im Keller oder in der Küche für einen Weinkühlschrank. Doch es gibt einen guten Alternativplatz: Unterm Bett.

Dazu rät sogar das Deutsche Weininstitut. So biete das Schlafzimmer oft das, was Wein braucht: Einen kühlen Platz, an dem die Temperaturen nicht allzu sehr schwanken. Und das Lagern unter dem Bett erfüllt eine weitere Bedingung Die Flaschen sollten dunkel liegen.

Für lange Lagerzeiten am besten die Flaschen hinlegen

Ideal sei aber ein wirklich kühler Ort mit einer Durchschnittstemperatur von zehn bis zwölf Grad. Je höher die Temperaturen, desto schneller reift der Wein. Temperaturen über 20 Grad gelten laut Weininstitut als ungeeignet.

Übrigens: Wer Weinflaschen mit Korken mehr als ein, zwei Jahre aufbewahren möchte, sollte sie ablegen. Stehend könnte der Korken austrocknen und schrumpfen. Zusätzlich schützen kann man den Korken von edlen Tropfen mit einem speziellen Siegellack. Weine mit Kunststoff- oder Kronkorken, Schraub- und Glasverschluss können bedenkenlos stehend aufbewahrt werden.