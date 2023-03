Keine Zeit? So kriegen Sie Kartoffeln schneller gar

Nach einem anstrengenden Tag hat nicht jeder Lust, 20 Minuten zu warten, bis erst die Kartoffeln im Kochtopf weichgekocht sind. Das Erzeuger-Portal «die-kartoffel.de» nennt zeitsparende Alternativen für schnellere Kartoffeln:

Kartoffeln in der Mikrowelle garen: 6 Minuten

Nach dem Schälen werden die Knollen halbiert oder geviertelt und in einer mikrowellengeeigneten Schüssel mit Deckel bei 600 Watt ungefähr sechs Minuten lang in der Mikrowelle erhitzt – fertig. Aber Vorsicht: Beim Abheben des Deckels entweicht heißer Dampf, warnen die Kartoffel-Experten.

Kartoffeln schnell garen ohne Mikrowelle: 4 Minuten

Aber auch ohne Mikrowelle lässt sich Zeit sparen. Es gibt einen Lifehack, der super für Aufläufe, Gratins, Salate und Kartoffelbrei funktioniert: Kartoffeln nach dem Schälen in dünne Scheiben schneiden und in kochendes Salzwasser oder Brühe geben. Schon nach vier Minuten sind die Kartoffelstücke gar und können weiterverarbeitet werden.

Kartoffeln im Schnellkochtopf: 10 Minuten

Durch den erhöhten Druck in einem Schnellkochtopf werden Gerichte bei über 100 Grad gegart. Das verkürzt die Kochzeit und spart Strom. Laut dem Bund der Energieverbraucher halbiert sich die Garzeit auf nur 10 Minuten.

Kartoffeln vom Vortag: Die clevere Variante

Wer gleich für mehrere Tage Kartoffeln auf Vorrat kocht, ist besonders schlau. Sie halten sich zwei bis drei Tage im Kühlschrank und sind eine gute Basis für schnellere Mahlzeiten.

Und sie haben noch einen Vorteil: Wenn Kartoffeln abkühlen, entsteht eine resistente Stärke. Die sorgt dafür, dass der Blutzucker nur langsam steigt und beugt Heißhungerattacken vor, sagt Dieter Tepel vom Kartoffel-Marketing. Er liefert auch gleich eine Idee für Kartoffeln vom Vortag, die zu einer knusprig-krossen Variante mit herrlicher Thymian-Note werden:

Smashed Potatoes mit Zitronen-Schmand

So geht's:

- 500 g gekochte Kartoffeln vom Vortag auf einem mit Backpapier belegten Backblech mit einem Kartoffelstampfer leicht platt drücken, mit 3 EL Olivenöl beträufeln, salzen und mit von drei Stielen gezupften Thymianblättern würzen. 20 bis 25 Minuten auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backofen (200 Grad Ober-Unterhitze oder 175 Grad Umluft) backen.

- In der Zeit 150 g Gurke in dünne Scheiben schneiden, das Innere einer Avocado würfeln und eine Schalotte in feine Streifen schneiden. Alles mit 4 EL Olivenöl, 2 EL Weißweinessig in einer Schüssel vermengen und mit Salz und Zucker abschmecken.

- 150 g Schmand mit dem Saft und dem feinen Schalenabrieb einer Bio-Zitrone verrühren, ebenfalls salzen und pfeffern und mit den Smashed Potatoes und dem Salat servieren.