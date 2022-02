Heiraten ohne Stress: So wird die Hochzeit deutlich entspannter

Leider produziert eine entsprechende Erwartungshaltung in Bezug auf die Hochzeit nicht selten auch eine Menge Stress und Anspannung. Fällt es einem schwer, sich einfach locker zu machen und die Erwartungen zu senken, hilft nur eine gute Planung und eine Art Entspannungsstrategie. Mit einigen konkreten Maßnahmen lässt sich der große Tag möglichst stressfrei genießen.

Die Planung

Checklisten anlegen

Es gibt wahre Checklisten-Fanatiker:innen und solche Menschen, die die gesamte Planung bestimmter Feste oder Veranstaltungen im Kopf durchgehen und planen. Für den täglichen Einkauf müssen nicht unbedingt Listen geschrieben werden. Für eine Hochzeit stehen dagegen in der Regel so viele Details an, die es miteinzuplanen und zu durchdenken gilt, dass man um Checklisten eigentlich kaum herumkommt.

Wir empfehlen, verschiedene Checklisten für verschiedene Planungspunkte anzulegen. Am besten werden diese bereits mehrere Wochen oder gar Monate vor der Hochzeit erstellt und gut sichtbar an einem Ort aufgehängt, an dem man immer wieder einen Blick auf sie wirft. Der Kühlschrank in der Küche, das schwarze Brett im Flur oder das Magnetboard hinter dem Esszimmertisch sind beispielsweise solche Orte.

Eine Checkliste kann sich beispielsweise lohnen für:

Grober Ablauf des Hochzeitstags

Die Wahl der Gäste

Die Budgetplanung

Geschenkwünsche

Die Buchung verschiedener Dienstleister

Diverse Einkäufe (Kleidung, Deko, usw.)

Auch ist es sinnvoll, eine Liste mit wichtigen Telefonnummern anzulegen. Das können zum Beispiel Nummern der wichtigsten Dienstleister, wie Fotograf:innen, DJs, Caterer und anderen sein. Zusätzlich finden die Nummern der Trauzeug:innen und bestimmter Gäste hier ihren Platz. Sollte irgendjemand Verspätung haben oder sollten sich kurzfristig vor der Hochzeit noch Fragen ergeben, kann dann einfach ein Blick auf die Liste geworfen werden, um die Nummer schnell zur Hand zu haben.

Vergleiche mit anderen Hochzeiten vermeiden

Wer den Freund:innen, sowie dem Familien- und Bekanntenkreis von den Hochzeitsplänen erzählt, wird von allen Seiten mit Informationen überhäuft. Das lässt sich nur selten vermeiden. Erfahrungen, Ratschläge, Bedenken, Tipps und Ideen sowie erste Sonderwünsche werden gleich auf einen einprasseln.

Hier gilt eindeutig: Alle diese Dinge können sich in Ruhe angehört werden. Beherzigen allerdings muss man nichts davon. Denn die Hochzeit ist eine Sache zwischen Braut und Bräutigam. Niemand sonst hat hierbei zu bestimmen, was warum und wie ablaufen muss oder sollte.

Natürlich können Tipps hilfreich sein und wer darum bittet, kann diese annehmen und versuchen, bestmöglich umzusetzen. Wer hingegen aber genaue Vorstellungen davon hat, wie er seine Hochzeit gestalten möchte, hat keine Verpflichtung irgendjemandem gegenüber, die Hochzeit aufgrund bestimmter Wünsche oder Sorgen anders anzugehen.

Es ist daher auch davon abzuraten, sich bei der Planung der eigenen Hochzeit an anderen Hochzeiten zu orientieren oder Vergleiche mit ebenjenen anzustellen. Wenn dem Brautpaar auf einer Hochzeit von Freunden bestimmte „Elemente“ gefallen haben, können diese natürlich als Inspiration dienen. Doch erneut: Es besteht keine Verpflichtung, die eigene Hochzeit auf bestimmte Weise zu planen und umzusetzen. Jede Hochzeit ist einzigartig und keine sollte an einer anderen gemessen werden!

Stellt man die Gästeliste richtig zusammen, vergnügen sich die Eingeladenen während der Hochzeit meist ganz von selbst, Foto: stock.adobe.com

Die optimale Zusammenstellung der Gäste

Die Gästeliste und damit die „optimale Zusammenstellung der Eingeladenen“ ist ein Punkt, der während der Planung durchaus für hitzige Gemüter zwischen Braut und Bräutigam sorgen kann. Ganz wichtig ist dennoch, dass das Brautpaar die Erstellung der Gästeliste selbst übernimmt. Sie in die Hand von Familie oder Freundeskreis zu geben, ist gar keine gute Idee.

Schließlich ist zu bedenken, dass in der Regel der gesamte Hochzeitstag mit all den Gästen zusammen verbracht wird. Sind hier Personen dabei, die ihr eigentlich nicht unbedingt über so lange Zeit hinweg um euch herum haben möchtet oder die ihr eigentlich gar nicht unbedingt an diesem Tag dabei haben möchtet, wäre es mehr als ärgerlich, wenn sie dennoch eingeladen sind. Mitunter versaut euch die falsche Zusammenstellung der Gäste den ganzen Tag.

Zudem ist zu bedenken, dass vielleicht nicht alle Gäste untereinander gut miteinander können. Dies ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, den es zu bedenken gilt. Schließlich sollen sich alle wohlfühlen, um eine gute Stimmung den Tag über aufrechtzuerhalten.

Am Ende des Tages ist entscheidend, dass wirklich nur die Allerliebsten eingeladen werden. Wer nicht eingeladen ist und diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann oder sich im Nachhinein beklagt, zeigt damit nur umso mehr, dass er fehl am Platz gewesen wäre – so hart das auch klingen mag.

Die Outfits von Braut und Bräutigam

Um die Outfits von Braut und Bräutigam wird seit jeher ein Riesen-Aufriss gemacht. Auch von diesem Druck sollte man sich ein wenig befreien. Das Brautpaar wirft sich für sich und ausschließlich für sich in Schale und für niemanden sonst. Weder müssen Brautkleid und Anzug des Bräutigams besonders teuer noch besonders spektakulär sein. Jeder sollte das tragen, mit und in dem er sich wohlfühlt.

Doch in jedem Fall ist es wichtig, die Kleidung für Hochzeit, wie auch immer sie aussehen mag, einerseits früh genug, andererseits aber auch nicht zu früh zu kaufen. Denn zwar sollte man keinen Stress in letzter Sekunde haben, mitunter ändert sich der Geschmack bis zur Hochzeit aber noch einmal. Wer dann schon die Kleidung eingekauft hat, ärgert sich darüber, dass er vielleicht doch lieber andere Schuhe oder gar ein anderes Kleid tragen würde, nun aber vielleicht schon zu viel Geld ausgegeben hat, um noch einmal umzuplanen.

Anzug und Brautkleid sind nicht zu früh, aber bestenfalls auch nicht erst kurz vor der Hochzeit zu kaufen. Foto: stock.adobe.com

Dennoch sollte man in jedem Fall genügend Zeit bleiben, die Outfits ausgiebig zu testen und zu schauen, mit welcher Kombination aus Kleid, Anzug, Schuhen und Accessoires man sich wohlfühlt. Kommt es bei einer der Anproben nämlich beispielsweise zu einem Vorfall, der einen Fleck jeglicher Art etwa auf dem weißen Brautkleid hinterlässt, sollte ausreichend Zeit sein, diesen vollständig entfernen zu können. Es muss hier aber ebenfalls nicht in Panik verfallen werden. Brautkleider lassen sich gut reinigen. Zumindest, wenn man denn weiß, wie man dabei vorzugehen hat, um das Kleid nicht zu beschädigen oder gar den Fleck zu verschlimmern.

Tanzen üben

Traditionell eröffnet das Brautpaar an einer Hochzeit mit dem Hochzeitswalzer die Feier. Natürlich steht jedem Brautpaar frei, ob das auf diese Weise gehandhabt wird. Der gemeinsame Tanz jedoch ist für die meisten etwas schöner, weshalb diese Tradition zu den Programmpunkten gehört, die auf fast jeder Hochzeit ausgeführt werden.

Ob das Brautpaar mit einem langsamen Walzer oder Wiener Walzer die Feier eröffnen möchte, ist dabei völlig gleich – der Walzer an sich aber ist ein guter Einstieg in den Abend. Er zieht auch die älteren Gäste oft auf die Tanzfläche, was für ein schönes Bild sorgt. Spätestens hier werden Fotograf:innen diverse schöne Fotos schießen können, die später auf Dankeskarten, in Fotoalben oder in Bilderrahmen landen.

Um sich nicht unwohl zu fühlen oder (in den eigenen Augen) gar zu blamieren, ist es empfehlenswert, vor der Hochzeit ein wenig tanzen zu üben. Das senkt die Aufregung vor dem besonderen Moment und freut die meisten Gäste. Wer nicht schon halbwegs sicher tanzen kann, sollte sich überlegen, gemeinsam, etwa ein oder zwei Wochenenden vor der Hochzeit, einen Tanzkurs zu belegen. Die Bewegung tut gut, das Zusammensein vor dem Hochzeitstag ist sowieso schön und tanzen lernen macht Spaß und beflügelt. Außerdem ist es immer spannend, gemeinsam etwas völlig Neues auszuprobieren.

Wird der Eröffnungstanz für die Hochzeit ausreichend geübt, vermeiden Braut und Bräutigam psychischen Stress und Druck. Außerdem macht das Tanzen so mehr Spaß. Foto: stock.adobe.com

Ein Notfallplan für Wetterprobleme

Viele Hochzeiten fallen wortwörtlich ins Wasser, weil Braut und Bräutigam bei der Planung vergessen haben, dass das Wetter nicht immer so mitspielt, wie man gerne hätte. Selbst Hochzeiten im Sommer versprechen nicht immer sonnig und regenfrei zu bleiben – selbst, wenn es die Wettervorhersage vielleicht eigentlich vermuten ließ.

Deshalb empfehlen wir dringend, für einen Plan-B zu sorgen. Jener Plan-B kann etwa der schnelle Wechsel von einer Location unter freiem Himmel zu einer solchen sein, die überdacht ist und einfach erreicht werden kann.

Ist eine solche überdachte Location weiter weg, sollte dafür gesorgt sein, dass alle Gäste diese Location finden und gut erreichen können. Notfalls können hierfür Ausdrucke von Wegbeschreibungen vorbereitet sein oder Nummern von Sammeltaxistellen parat liegen. Hauptsache, der Ausweichplan ist unkompliziert und sicher umzusetzen.

Für Regen ist zudem mit Regenschirmen und Wechselkleidung vorzusorgen. Wird beispielsweise das schöne, weiße Brautkleid schmutzig, nur, weil kein sicheres Schuhwerk mitgenommen wurde und es deshalb zu unglücklichen Ausrutschern kam, ist der Ärger hinterher groß. Es gilt also, lieber vom Schlimmsten auszugehen und sich darauf vorzubereiten – selbst, wenn die Planung dadurch etwas aufwendiger wird.

Die Hochzeit selbst

Einen Ruhetag vor der Hochzeit auskosten

Die Flitterwochen nach der Hochzeit sind ein übliches „Ritual“, das dazu dient, die Tage nach dem gegenseitigen Ja-Wort ausschließlich zu Zweit zu verbringen. Auch als Hochzeitsreise bezeichnet dienen die Flitterwochen zudem als Auszeit und Erholungsurlaub nach den oftmals stressigen Tagen in Vorbereitung auf die Hochzeit und eine mitunter ebenfalls kraftraubende Hochzeitsfeier selbst.

Immer noch viel zu wenig verbreitet aber ist ein ganz bewusster Ruhe- oder Wellnesstag direkt am Tag vor der Hochzeit. Doch genau ein solcher ist jedem Brautpaar wärmstens zu empfehlen. Denn die vorangehenden Tage wird in den meisten Fällen derartig viel Zeit und Kraft in die Hochzeitsvorbereitungen gesteckt, dass ein solcher Erholungstag wichtig ist, um die Hochzeit selbst auch in vollen Zügen erleben und genießen zu können.

Ein Ruhetag kann etwa in einem Wellnesshotel verbracht werden, in dem man sich um nichts sorgen muss und den ganzen Stress bewusst ablegen kann. Gutes Essen, viel Ruhe und vielleicht sogar eine Paarmassage sorgen für neue Kraft und Energie.

Wer eher sportlich unterwegs sein will, kann natürlich auch eine längere Tagestour – etwa mit dem Rad oder zu Fuß – unternehmen. Sich körperlich ordentlich auszupowern befreit oft zusätzlich den Geist und lässt einen weniger besorgt auf den Hochzeitstag zusteuern.

Gezielte Entspannung vor dem Hochzeitstag – Wichtig und richtig für die Nerven. Foto: stock.adobe.com

Keinen Anspruch auf Perfektion haben

Wie bereits erwähnt, sollten Brautpaare ihre Hochzeit für sich gestalten und sich dabei nicht mit anderen Hochzeiten vergleichen oder sich an diesen messen. In eine ähnliche Richtung geht dieser Tipp: Am Hochzeitstag selbst wird nicht alles so laufen, wie geplant. Irgendwelche Vorfälle gibt es immer und vielleicht geht auch etwas Grundlegendes schief.

So ist das nun einmal mit Plänen. Brautpaare sollten sich den gesamten Tag über sagen, dass nichts perfekt sein muss. Perfektionismus für den Hochzeitstag ist fehl am Platz und sorgt eigentlich nur für Unzufriedenheit und unnötig schlechte Stimmung. Außerdem versetzt einen Perfektionismus in einen dauergestressten Zustand, in dem das Genießen der Hochzeit umso schwerer fällt. Der Psychologe Tom Diesbrock sagte in einer Folge des SPIEGEL-Podcasts „Smarter leben“:

„Am Perfektionismus finde ich erst mal nichts Gutes. […] Wenn ich in meinem Perfektionismus-Film bin, dann gibt es nur eine Messlatte mit zwei Strichen: Der eine ist ›es reicht nicht‹ und der andere ›ja, perfekt!‹“

Viel schlauer ist es, spontan auf alles Unvorhergesehene zu reagieren, es mit Humor zu nehmen und einfach zu genießen, dass alle beisammen sind und eine gute Zeit miteinander verbringen. Selbst eine „gute Hochzeit“ kann man genießen – sie muss nicht „perfekt“ sein, was auch immer das heißen soll.

Die meisten Gäste haben – obwohl sie im Vorhinein vielleicht viel beigetragen und Erwartungen geäußert haben – sowieso viel unkonkretere Vorstellungen von der Hochzeit. Irgendwelche Fehler im Ablauf oder bestimmte Missgeschicke fallen ihnen vielleicht gar nicht auf. Und wenn doch, ist es für die meisten überhaupt nicht schlimm.

Es gilt daher, sich als Brautpaar locker zu machen. Niemand erwartet eine perfekte Hochzeit und wenn Braut und Bräutigam glücklich sind und Spaß haben, ist genau das für alle Anwesenden das Wichtigste und Schönste.

Die Trauung genießen

Für viele Paare ist die Trauung das wichtigste Element der gesamten Hochzeit. Die Hochzeitsfeier ist ein tolles Extra, aber die Trauung wiegt, tief im Inneren, oft doch noch mehr. Schließlich wird hier das Ja-Wort ausgesprochen und der Bund der Ehe wird „bis dass der Tod einen scheidet“ eingegangen. Wie viel Stress man also auch hat und wie viel Sorgen und Ängste einen am Hochzeitstag plagen mögen – zumindest die paar Minuten der Trauung sollte das Brautpaar in vollen Zügen genießen.

Die Trauung – der vielleicht wichtigste Augneblick der Hochzeit schlechthin. Hier sollte das Brautpaar völlig den Moment auskosten. Foto: stock.adobe.com

Das bedeutet, dass Braut und Bräutigam hier voll im Moment sein und diesen speziellen Augenblick ohne Ablenkung und störende Gedanken auskosten sollten. Am besten funktioniert das, wenn der genaue Ablauf inklusive Uhrzeit und geplanter Zeit der Trauung abgeklärt ist. Mit dem Pastor im Falle einer kirchlichen Trauung oder dem Trauredner im Falle einer freien Trauung sind die genauen Inhalte der Trauung zu besprechen. Nur, wenn das Brautpaar genau weiß, was auf es zukommen wird, kann sich auf die Trauung gefreut und währenddessen halbwegs entspannt werden.

Aufgaben abgeben

Die meisten Brautpaare würden am liebsten selbst alle Aufgaben übernehmen, die nicht nur vor, sondern auch während einer Hochzeit zu erledigen sind. Das Anschneiden der Hochzeitstorte sollte selbstverständlich das Brautpaar in Angriff nehmen. Und auch der erwähnte erste Tanz ist von Braut und Bräutigam anzutreten. Doch damit die Hochzeit für das Brautpaar stressfreier wird, ist es empfehlenswert, einige der Aufgaben abzugeben.

Gerade die meisten Familienmitglieder werden sich in vielen Fällen sowieso anbieten, Braut und Bräutigam helfend unter die Arme zu greifen. Diese Angebote können bedenkenlos angenommen werden. Schließlich profitieren am Ende alle davon, dass die Feier erfolgreich abläuft und die meisten geplanten Dinge funktionieren.

So kann beispielsweise …

die Kommunikation mit diversen Dienstleistern in die Hände vertrauenswürdiger und organisatorisch begabter Personen gelegt werden.

das Eröffnen des Buffets von jemandem übernommen werden, der die Lieferung oder Zubereitung der Speisen im Blick hat.

die erste Begrüßung aller Gäste von zwei dafür Bestimmten übernommen werden.

der Ablauf inklusive genauer Zeitpunkte von einem Gast im Blick behalten werden.

das sichere Verstauen aller Gastgeschenke auf einem Gabentisch von zwei hierfür Beauftragten erledigt werden.

Sich fallen lassen

Den letzten Tipp könnte man sich dann sparen, wenn man davon ausgeht, dass alle vorherigen Ratschläge kompromisslos befolgt würden. Doch nicht alle Brautpaare werden dies tun oder schaffen, weshalb wir an dieser Stelle noch einmal klar formulieren möchten: Eine Hochzeit wird dann stressfrei und entspannt, wenn Braut und Bräutigam es schaffen, loszulassen.

Vorbereitungen für eine Hochzeit sind fast immer mit ein wenig Stress verbunden. Das ist ganz normal. Es gibt viel zu tun und allein die Terminfindung sowie Zusammenstellung der Gäste inklusive Sitzordnung nimmt eine Menge Zeit und Hirnschmalz in Kauf.

Wer sich während der Hochzeit fallen lassen kann, hat selbst bei Regenwetter noch Spaß und genießt den Tag, wie er eben kommt Foto: stock.adobe.com

Gerade der Hochzeitstag aber sollte von Stress befreit sein. Denn dieser schöne Tag, an dem alle zusammenkommen und glücklich feiern sollen, ist der Lohn für all den Stress im Voraus. Es gilt daher, alles zu unternehmen, um sich an diesem Tag fallen lassen zu können.

Ausreichend Zeit für die Vorbereitung, gute und überdachte Pläne und Checklisten sowie die Erstellung von Notfallplänen, ein Tag Ruhe vor der Hochzeit sowie das bewusste Abgeben von wichtigen Aufgaben und das Vertrauen in einen erfolgreichen Ablauf sind die vielleicht wichtigsten Maßnahmen, damit die Hochzeit stressfrei wird!