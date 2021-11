Können wir uns auf «Corona-Weihnachten 2.0» freuen?

In der Werbung leuchtende Kinderaugen beim Blick unter den Weihnachtsbaum, in den Nachrichten volle Intensivstationen - Deutschland geht in eine weitere Adventszeit in der Pandemie.

Bei der Senioren-Hotline des Vereins Silbernetz häufensich derzeit die Anrufe einsamer Menschen. Viele machen sichGedanken, wie Weihnachten wird, erzählt Gründerin Elke Schilling.

«Sie wollen nicht noch ein Weihnachten allein feiern, haben noch dieErinnerung an letztes Weihnachten, an dem sie teils ihre Familienicht sehen konnten, ihre Enkel.» Anders als im letzten Jahr istDeutschland nicht in einem Winter-Lockdown, mittlerweile sind vieleMenschen geimpft - aber trotzdem erreichen die Corona-ZahlenRekordwerte. Zum Start der Adventszeit ist unklar, wie dasFamilienfest wird. Gibt es Gänseschmaus mit der erweiterten Familieoder einsame Spaziergänge?

Christina Jochim von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigungbeobachtet, dass sich die Stimmung gewandelt hat: «Letztes Jahr warendas vor allem Gefühle von Verunsicherung, Angst, Überraschung undTraurigkeit, dass eine liebgewonnene Tradition wegfällt. Jetzt - zuCorona-Weihnachten 2.0 - sind weniger Ängste und viel mehr Ärger undFrustration im Spiel. Wir sind ein Stück weit pandemieerfahren, abernicht pandemieverlaufserfahren, also was es wirklich bedeutet, diesesAuf und Ab.» Viele hätten trotz der Warnungen aus der Wissenschaftdurch die Lockerungssignale aus der Politik im Sommer die Hoffnunggehabt, dass Schutzmaßnahmen nicht mehr nötig seien. Jetzt sei dieEnttäuschung umso größer.

Weihnachten stiftet gemeinsame Identität

Das ist für die Psychotherapeutin nicht überraschend: «Weihnachtenist ein Fest, das eine Tradition ist, und Traditionen und Ritualedienen aus psychologischer Sicht dazu, gemeinsame Identität zustiften, Verbindung zu stiften, Orientierung zu geben. Diesewiederkehrenden Ereignisse sind auch Stabilität, Struktur,Ankerpunkte im Jahr.» Ritualforscherin Katrin Bauer nennt noch einenGrund, weshalb Rituale wichtig sind: «Rituale leiten uns und gebenuns Handlungssicherheit. Wir wissen automatisch, was wir zu tunhaben. Fällt das weg, entsteht eine Lücke.»

Die gute Nachricht: Menschen sind erfinderisch. In der Corona-Zeitgibt es jetzt mehr Aufmerksamkeit für Rituale, die man gut zu Hausemachen kann, hat Bauer vom LVR-Institut für Landeskunde undRegionalgeschichte beobachtet - zum Beispiel einen Adventskranzselbst zu binden oder für die Kinder eine Wichteltür aufzustellen.Statt mit den Kollegen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder imRestaurant zu feiern, treffen wir uns digital. Manche dieser neuenRituale werden die Pandemie überdauern, vermutet sie - auch wenn beivirtuellen Feiern das emotionale Erleben fehlt, die Gerüche, dasZusammenstehen.

Verlust oder Befreiung?

«Wir suchen uns Rituale, die in unser Leben passen», sagt Bauer.Trotzdem: «Gerade Advents- und Weihnachtsrituale werden sehr starkinnerhalb der Familie weitergegeben, da gibt es oft Grundgerüste -zum Beispiel gibt es bei uns an Heiligabend immer Würstchen undKartoffelsalat.» Besonders alten Menschen sind diese Traditionen sehrwichtig - und für sie ist die Vorstellung schlimm, Weihnachten nichtso feiern zu können wie sonst, sagt Schilling vom Verein Silbernetz.

Gleichzeitig gibt es oft auch Streit unter dem Weihnachtsbaum, wennman plötzlich Zeit mit der Familie hat. «Es gibt auch die, die fastein bisschen froh oder zumindest entlastet sind, dass sie das anWeihnachten dieses Jahr anders machen dürfen, ohne sich rechtfertigenzu müssen», sagt Psychotherapeutin Jochim.

«Es liegt an jedem von uns»

Im vergangenen Jahr wurde mantraartig wiederholt, wenn der Lockdownhelfe, könne es ein normales Weihnachten geben. Es kam bekanntlichanders. Nun heißt es wieder abwarten und abwägen - welches Risiko hatman selbst, haben die Verwandten und anderen Menschen in derUmgebung, sich anzustecken und heftig zu erkranken? Ist esvernünftig, sich zu treffen? Längst sind Kliniken in manchen Regionenüberlastet. Und was wird Ende Dezember überhaupt erlaubt sein? EinePrognose, wie Weihnachten wird, wollte auch der - noch -geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn Mitte November nichtgeben. «Es liegt an jedem von uns», sagte er.

Wie aber in den nächsten Wochen umgehen mit der Unsicherheit? Jochimrät, zu schauen, worauf man Einfluss hat und sich da Perspektiven zuschaffen. «Wo, mit wem, in welchem Rahmen wäre Weihnachten möglich,möglichst konkret. Und gleichzeitig ist es wichtig, alle Gefühleanzuerkennen, sich auch mal ordentlich ärgern zu können. Und nochwichtiger ist es, damit wieder aufhören zu können. Auf die Dauer istÄrger ein zusätzlicher Stressor.» Manche der Anrufenden bei derSenioren-Hotline arbeiten an einem Plan B - und wollen sich amliebsten schon für Heiligabend zum Telefonieren verabreden.