Senioren: Sicherheitsgefühl und Lebensfreude steigern

Doch gerade die älteren Menschen blicken der Zukunft mit Angst und Skepsis entgegen, da sie viele Herausforderungen mit sich bringen kann. Positive Erfahrungen sollten jedoch auch im hohen Alter noch gesammelt werden können. Dies ist möglich, wenn Senioren ein besonderes Augenmerk auf ihre Gesundheit legen und versuchen, die typischen Risiken im Alter zu vermeiden. Auf diese Weise kann jeder Mensch seinen Lebensabend genießen und mit Freude und schönen Erinnerungen verbringen.

Das erhöhte Sicherheitsbedürfnis erkennen

Viele ältere Menschen haben Sorge davor, älter zu werden. Aufgrund dessen steigt mit dem zunehmenden Alter die Angst und das Sicherheitsbedürfnis erhöht sich nahezu automatisch. Dieses erhöhte Bedürfnis nach Sicherheit ist in vielen Fällen sogar begründet, denn bei Senioren ist das Risiko weitaus höher einen Unfall in den eigenen vier Wänden zu erleiden als bei jüngeren Menschen. Kleinere Stürze können sehr schnell lebensgefährlich werden. Aufgrund dessen ist es sehr wichtig, dass bei einem erhöhten Sturzrisiko ein spezielles Notrufsystem für ältere Menschen zur Verfügung steht. Die klassischste Variante ist hierbei der Hausnotruf, der als Armband oder Halskette getragen werden kann. Dies hat den Vorteil, dass Senioren im Falle eines Unfalles unkompliziert den Knopf drücken und den zuständigen Rettungsdienst benachrichtigen können. Des Weiteren sollte bereits im Vorfeld ein großes Augenmerk auf die Sturzprophylaxe im Haushalt gelegt werden, damit das Risiko von Anfang an so gering wie möglich gehalten wird. Je weniger Gefahrenquellen im Haushalt lauern, desto mehr Sicherheit erhalten Senioren und ihre Angehörigen. Das gilt zudem nicht nur für die Sturzprophylaxe, auch Brandschutzmaßnahmen sind sehr wichtig und sollten frühzeitig in die Wege geleitet werden. Nehmen verschiedene Erkrankungen mit der Zeit zu, können diese zu Handlungen führen, die für Außenstehende oder uneingeschränkte Personen kaum nachvollziehbar sind. Die häufigste Gefahrenquelle stellt hierbei der Backofen dar, denn dieser wird angemacht und einige Senioren vergessen es einfach. Dies ist jedoch überhaupt nichts Schlimmes, sofern im Vorfeld daran gedacht wird und Sicherheitsvorkehrungen in die Wege geleitet wurden. Das gibt sowohl Senioren als ihren Angehörigen ein gutes Gefühl.

Gesund bis ins hohe Alter

Eine gute Gesundheit geht sowohl mit einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung als auch mit ausreichend Bewegung einher. Auf diese Weise können Menschen ihre Gesundheit bis hin ins hohe Alter bewahren und schützen. In der heutigen Zeit leiden jedoch viele Menschen, sowohl jüngere als auch ältere Menschen, unter einer Mangelernährung. Eine unausgewogene Ernährung führt jedoch nicht nur zu Mangelerscheinungen, sie kann auch langfristig zu Krankheiten führen. Ernähren sich Menschen über einen langen Zeitraum unausgewogen und einseitig, können irreparable Schäden entstehen. Diese werden insbesondere beim Älterwerden deutlich spürbar. Oftmals leiden viele Menschen unter einer Krebserkrankung, wenn sie über viele Jahre einen ungesunden und einseitigen Lebensstil geführt haben. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden, denn viele Menschen möchten auch im zunehmenden Alter noch gesund und körperlich fit sein. Eine gesunde Ernährung kann zudem den Alterungsprozess verlangsamen und die Organfunktionen unterstützen. Dies führt wiederum dazu, dass Menschen über eine erhöhte Widerstandsfähigkeit sowie Leitungskraft verfügen.



Doch nicht nur Krankheiten wie Krebs oder Diabetes können die Folge eines ungesunden Lebensstils sein, viele Menschen leiden zudem unter Arthrose in den Gelenken. Arthrose kann an unterschiedlichen Stellen auftreten, am häufigsten berichten Menschen von dieser Erkrankung in den Kniegelenken. Dies führt wiederum dazu, dass die Bewegungsfreiheit sowie die Mobilität immer weiter eingeschränkt wird. Wichtig ist jedoch, dass sich betroffene Menschen auch weiterhin versuchen ausreichend zu bewegen. Dies kann den Krankheitsverlauf verlangsamen und trägt nachweislich zu dem persönlichen Wohlbefinden bei. Neben körperlichen Beschwerden leiden auch viele ältere Menschen unter Erkrankungen, die sich auf die Psyche sowie den Geist auswirken. Eine sehr häufige Erkrankung ist hierbei die Demenz. Diese Krankheit kann sowohl für Betroffene als auch für Angehörige zu einer wahren Zerreißprobe werden. Eine Demenzerkrankung kann nicht aufgehalten werden, der Krankheitsverlauf kann jedoch verlangsamt werden. Hierfür ist es sehr wichtig, dass die Gehirnaktivität kontinuierlich gefördert und gestärkt wird. Der regelmäßige Kontakt zu den Nachbarn, zu Freunden oder zu losen Bekanntschaften ist sehr wichtig, um den Kopf auf Trab zu halten. Weitere Krankheiten können durch gezielte Therapien zumindest gemildert werden.

Alternativen zu den eigenen vier Wänden

Schreiten verschiedene Erkrankungen jedoch ungebremst voran und ist eine Unterbringung in den eigenen vier Wänden nicht mehr möglich oder zu riskant, können spezielle Angebote für Senioren in Anspruch genommen werden. Neben dem klassischen Pflegeheim gibt es zudem spezielle Senioren-Wohngruppen oder das betreute Wohnen. All diese Einrichtungen verfügen über geschultes Personal, welches die Pflege sowie Versorgung von pflegebedürftigen Menschen gewährleisten kann. Für Senioren ist ein solcher Umzug oftmals eine sehr große Veränderung, doch viele fühlen sich mit der Zeit in ihrem neuen Zuhause sehr wohl. Ein großer Vorteil liegt zudem darin, dass sie nicht alleine sind und jeden Tag den Kontakt zu anderen Menschen. Dies ist besonders wichtig, denn im zunehmenden Alter ist die Vereinsamung ein sehr großes Problem und sollte keinesfalls außer Acht gelassen werden.