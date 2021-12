8 Alternativen zum Geld Sparen auf dem Konto

Nur leider bringen diese Anlageformen dank der schon ewig andauernden Niedrigzinspolitik überhaupt keine Renditen mehr. Als wäre das nicht schon schlimm genug, so erheben die Banken sogar auch noch Strafzinsen auf das Ersparte. Die Problematik liegt natürlich auch noch in der ständig steigenden Inflation, die zusätzlich dafür sorgt, dass das gesparte Geld auf dem Sparbuch stetig an Wert verliert. Inzwischen wird der Gang zur Börse für viele Anleger zur erhofften Alternative. Statt des Sparbuches wird nun einfach ein Aktiendepot eröffnet und die Sparer haben eine echte Alternative zur Hand.

Alternative Nr. 1: Aktien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit

Bei der Investition in Aktien hat man, verglichen mit anderen Investitionsmöglichkeiten, ein besseres Chancen- und Risiko-Verhältnis. Bezogen auf die Gewinnperspektive der Sparbücher oder des Tages- und/oder Festgeldkontos ist der Aktienhandel erheblich lukrativer. Gewinne von bis zu 9 % pro Jahr können hier erreicht werden.

Alternative Nr. 2: Investmentfonds sind ebenfalls sehr beliebt

Investmentfonds sind immer ein sehr guter Bestandteil der Geldanlage. Weder die eigene Erfahrung am Aktienmarkt noch die persönliche Risikoneigung spielen hier eine wesentliche Rolle. Investmentfonds zählen zu den langfristigen Kapitalanlagen. Ein großer Vorteil der Investmentfonds liegt vor allem in der Tatsache, dass, anders als beim Handel mit Einzelaktien, hier von vornherein eine breite Streuung mit geringen Einlagen erreicht werden kann. In einem Investmentfonds sind immer verschiedene Aktien enthalten. Sollte hier einzelne Aktien Kursverluste erleiden, so gleichen die Gewinne der verbleibenden Aktien diese Verluste aus und man darf sich immer noch über Renditen freuen.

Alternative Nr. 3: Der Boom der ETFs

Exchange Traded Funds oder kurz ETFs sind die kostengünstige Alternative zu den aktiv gemanagten Investmentfonds. Während bei den Investmentfonds der Fondsmanager die Entscheidung trifft, welche Aktien gekauft werden, funktioniert das bei den ETFs sehr viel leichter. Hier kopiert man einfach die Zusammensetzung eines Indexes. Oftmals handelt es sich hier beispielsweise um den Deutschen Aktienindex (DAX). Ein erheblicher Vorteil von ETFs liegt vor allem darin, dass hier viele Kosten gar nicht erst anfallen, wie die für den Fondsmanager zum Beispiel. Damit sind die Verwaltungsgebühren bei den ETFs deutlich geringer als bei einem herkömmlichen Investmentfonds.

Alternative Nr.4: Kryptowährungen – eine Anlage voll im Trend

Sobald der Begriff Kryptowährung fällt, denken die meisten Menschen vollkommen automatisch an den Bitcoin. Allerdings tummeln sich inzwischen bereits mehr als 4000 verschiedene Kryptowährungen auf dem Markt. Dennoch erfreut sich der Bitcoin der größten Bekanntheit und es ist auch die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung. Außerdem ist der Bitcoin nicht nur eine Wertanlage, sondern er kann darüber hinaus auch als offizielles Zahlungsmittel eingesetzt werden.

Beim Handel mit dem Bitcoin bieten sich dem Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten. Eine wichtige Rolle spielen hier oftmals die Trading-Robots. Diese Robots sind mit einem Algorithmus ausgestattet, der sowohl die vergangenen Kursentwicklungen als auch das aktuelle Marktgeschehen nutzt. Aus diesen gesammelten Daten entwickelt der Robot dann eine Vorhersage bezüglich der Kursentwicklung. Entsprechend der Auswertung der Analyse verkauft oder kauft der Trading-Robot dann die Kryptowährung. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es zwar nicht, dennoch sind die erzielten Ergebnisse dieser Robots recht beeindruckend. Ein weiterer Vorteil der Robots liegt aber auch darin, dass sie im Gegensatz zum händischen Trading in der Lage sind, 24/7 ohne jede Ermüdungserscheinung zu handeln.

Alternative Nr. 5: Immobilien - das Betongold ist nach wie vor beliebt

Nach wie vor gilt die Investition in Immobilien als eine lukrative und auch sichere Geldanlage. Aus diesem Grund werden Immobilien auch als Betongold bezeichnet. Neben der Investition in eine echte Immobilie stehen dem Anlagewilligen noch einige Alternativen in Sachen Immobilieninvestition zur Auswahl. Wer kein eigenes Bauprojekt realisieren kann oder will, kann sich auch für die Investition in einen Immobilienfonds entscheiden. Investitionen in Immobilien gelten als eine Anlageform mit relativ hoher Sicherheit.

Hier steht letztlich immer der materielle Wert des Gebäudes zur Verfügung. In der Regel darf man bei einer Immobilie eher von steigenden Werten ausgehen, was der Immobilienmarkt gerade aktuell ja auch deutlich zeigt. Gleichzeitig geht mit der Investition in eine Immobilie auch eine recht hohe finanzielle Belastung einher. Dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis muss natürlich vor der Investition deutlich abgewogen werden.

Alternative Nr. 6: Crowdinvesting in Immobilien

Es gibt aber auch noch eine weitere Variante, um in Immobilien zu investieren. Diese Möglichkeit ist mit einem erheblich niedrigeren finanziellen Aufwand verbunden. Die Rede ist hier vom Crowdinvesting. Um an dieser Form des Investments teilzunehmen, gibt es spezielle Portale. Auf diesen Portalen suchen Unternehmen Kapitalgeber. In der Regel geht es aber weniger um einen Immobilienkauf als vielmehr um die Vergabe eines Darlehens für Bauprojekte.

Die Projektentwickler erhalten hier über das Crowdinvesting einen Eigenkapitalersatz. Auf diese Weise ist es ihnen möglich, eventuelle Finanzierungslücken in den jeweiligen Projekten zu schließen. Ebenso können dann aber auch zusätzliche Projekte umgesetzt werden. Allerdings muss man als Anleger hier sehr risikobereit sein, denn im schlimmsten Fall könnte das Unternehmen scheitern und es droht dann ein Totalausfall. Sind die Projekte hingegen erfolgreich, können auf kurze Laufzeiten von 12 bis 36 Monaten zwischen 5 und 7 % Zinsen p.a. erwirtschaftet werden.

Alternative Nr. 7: Crowdlending (P2P Lending) - Kredite mal anders

Beim Crowdlending handelt es sich um eine digitale Kreditvermittlung. Auf entsprechenden Anlageplattformen werden hier private Anleger mit den entsprechenden Kreditnehmern zusammengebracht. Jährlich können hier bis zu 10 % Zinsen erwirtschaftet werden. Doch auch diese Anlageform ist ausschließlich für risikofreudige Anleger geeignet, denn auch hier droht ein Totalausfall, falls der Kreditnehmer seinen Kredit nicht zurückzahlen kann.

Alternative Nr. 8: Crowdinvesting in Start-ups

Hier ist es Anlegern möglich, sich mit kleinen Beträgen an dem Risikokapital für junge Unternehmen zu beteiligen. Im Erfolgsfall der Jungunternehmer werden die Anleger am finanziellen Erfolg beteiligt. Es gibt Erfolgsbeispiele, die zeigen, dass Anleger nach 3-4 Jahren Rückkaufangebote mit Gesamtrenditen von 25 % - 300 % für das Investment erhielten. Nicht zu vergessen ist hier aber, dass es sich um eine Risikoanlage handelt, bei der es immer wieder zu Totalausfällen kommen kann.