In Zeiten hoher Inflation haben immer mehr Menschen weniger Geld im Portemonnaie. Sie träumen von einem passiven Einkommen, um ihren Lebensstandard zu halten oder zu verbessern. Oder sie möchten in die Vermögensbildung investieren, um ihre Altersversorgung besser aufzustellen. Andere Zeitgenossen wiederum sind auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung, weil der jetzige Beruf nicht mehr ihren Anforderungen entspricht.

Um diese Ziele zu erreichen, bietet es sich an, online am Börsengeschäft teilzuhaben. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung hat man heute in Echtzeit Zugang zum virtuellen Börsenparkett. Vom heimischen Sofa aus kann man Gewinne generieren – dabei ist Daytrading, also der tägliche Handel über eine Online-Plattform, die Form des Börsenhandels, welcher sich am besten für Anfänger eignet.

Bevor man jedoch in Erwägung zieht, der Trading-Community beizutreten, sollte man sich umfassend mit der Funktionsweise des virtuellen Börsenhandels auseinandersetzen und bestenfalls eine gute Trading-Ausbildungen finden. Eine fundierte Daytrader-Ausbildung mit einem professionellen Coaching ist die Basis dafür, um sich eine erfolgversprechende Strategie anzueignen.

Professionelles Daytrading – so wirst Du profitabel

Beim Daytrading ist es wichtig, sich vor dem ersten Trade mit den Grundlagen der Börse und der Entstehung der Kurse zu befassen. Es gibt dabei keine eigentliche Ausbildung im Sinne eines Lehrberufs. Auch an den deutschen Hochschulen und Universitäten wird Daytrading nicht gelehrt. So hat man die Chance, sich über Webinare oder Tutorials gewisse Basiskenntnisse anzueignen. Auch ein Vertiefen in Bücher und Fachliteratur verschafft einen Überblick. Das macht einen aber noch nicht zum professionellen Trader!

Laut Börsenguru André Witzel ist eine fundierte Daytrading-Ausbildung der beste Weg, um sich auf das Trading-Geschäft sorgfältig vorzubereiten. Er und sein Team bringen mehr als 15 Jahre Erfahrung im Handel mit Aktien, CFDs (Contract for Difference), Forex (Foreign Exchange) und Futures mit sich und kennen die Märkte in- und auswendig. In speziellen Kursen, deren Seminare auf den einschlägigen Erfahrungen der Coaches beruhen, werden Regeln und Strategien vermittelt, die dem Anfänger den Start ins Online-Trading erleichtern.

Trading.de – Was ist Daytrading?

Unter Daytrading wird der An- und Verkauf bestimmter Vermögenswerte innerhalb eines Tages verstanden. Es wird versucht, von den Schwankungen der Kurse von besonders liquiden Indizes, Aktien oder Währungen zu profitieren und einen Gewinn zu erzielen.

Damit man als Daytrader Erfolg hat, ist es von besonderer Wichtigkeit, dass man die Märkte, auf denen man tätig ist, wie die eigene Westentasche kennt. Das allein ist aber noch nicht ausreichend. Da sich die Gewinnchancen mit steigender Volatilität der Kurse erhöhen, werden von Daytradern bevorzugt die Werte gehandelt, die sich durch überdurchschnittlich ausgeprägte Auf- und Ab-Bewegungen auszeichnen.

Darum muss man als zukünftiger Händler nicht nur die Märkte selbst, sondern auch deren Verhaltensweisen verinnerlichen. Daher wird nur demjenigen Erfolg beschieden sein, der eine qualitativ hochwertige Daytrading-Ausbildung durchläuft.

Wie sieht Trading aus?

Daytrading ist alles andere als eine Möglichkeit, die Privatpersonen innerhalb kürzester Zeit reich macht, ohne ins Schwitzen zu kommen. Es handelt sich dabei um eine Arbeit, die mit einigem Stress verbunden ist. Das tägliche Geschäft vor zwei oder mehr Bildschirmen bedeutet, dass man fähig sein muss, über mehrere Stunden konzentriert zu arbeiten, um alle Marktbewegungen nachzuvollziehen, mit denen man Geld verdienen möchte. Drei Aspekte sind dabei wichtig:

· Strenge Disziplin: Ohne eine gewisse Disziplin ist es beim Daytrading unmöglich, sich vor den eigenen impulsiven Entscheidungen zu schützen. Solche führen in der Regel zu Verlusten.

· Gute Marktkenntnisse: Es ist angebracht, wiederholt auf die Wichtigkeit einer fundierten Marktkenntnis hinzuweisen. Es hilft ungemein, wenn man die grundlegenden Strategien kennt, die andere Marktteilnehmer zum Erfolg oder gegebenenfalls zum Misserfolg geführt haben. Dann kann man im Laufe der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, wie man auf bestimmte Marktereignisse reagieren muss, um ins Geld zu kommen.

· Ausreichendes Startkapital: Letztlich sollte man als Daytrader über ein ausreichend bemessenes Eigenkapital verfügen, damit man bei den ersten Verlusten nicht den Mut verliert. Es empfiehlt sich dabei, nicht auf geliehenes Geld zurückzugreifen, weil das in der Regel mit dem ersten Schritt in die Schuldenspirale gleichzusetzen ist. Mit einem rigorosen Risikomanagement vermeidet man es, bei Trades unnötig hohe Verluste einzufahren.

Die Trading Academy ist DER Ort, um das Trading ganzheitlich zu erlernen!

Als qualitativ hochwertige Daytrader-Ausbildung hat sich die Trading Academy von Trading.de erwiesen. Sie gibt eine solide Struktur vor und ermöglicht die notwendige Unabhängigkeit, um als Daytrader erfolgreich zu handeln. So ist es möglich, dass man das Trading in einer Art und Weise lernt, die dazu befähigt, mit zwei bis drei Stunden täglichem Trading den Lebensunterhalt und den der Familie zu erwirtschaften.

Mit welchen Vermögenswerten handeln Daytrader?

Nach Aussage von André Witzel handeln Daytrader bevorzugt Werte mit hohen, kurzfristigen Kursschwankungen:

· Devisen und Währungen

· Optionen

· CFDs

· Futures

In den Kursen der Trading Academy wird ausführlich auf diese Instrumente eingegangen.

Trading.de – Trading-Erfolg im Fokus

Trading bringt nicht nur Gewinnchancen mit sich. Man muss auch mit Verlusten rechnen. Die Online-Kurse der Trading Academy konzentrieren sich in 7 Modulen darauf, Anfängern mit einfachen und leicht verständlichen Beispielen die Welt des Daytradings in Theorie und Praxis zu vermitteln. Damit lassen sich Anfangsverluste minimieren und die Gewinne merklich steigern.

Ausbilder

André Witzel ist seit mehr als zehn Jahren im Geschäft und kennt alle Licht- und Schattenseiten des Daytradings. Auch er hatte anfangs enorme Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen. Inzwischen hat er sich als Trader konsolidiert und entschlossen, seine Erfahrungen an Dritte weiterzugeben.

Trading.de – das benötigt man für das Daytrading

Um Daytrading zu lernen und zu praktizieren, sind einige Voraussetzungen notwendig, damit der erste Trade nicht der letzte bleibt.

Daytrading-Software

Eine sichere und geschützte Software ermöglicht es, Kursschwankungen in Echtzeit zu verfolgen. Sie ist mit dem Broker oder der Bank verbunden und erlaubt es, direkt am Börsenhandel teilzuhaben. Für den Anfänger sind diese Tools unüberschaubar, sodass ein Schwerpunkt der Ausbildung der Trading Academy sich darauf konzentriert, die Handhabung zu automatisieren.

Hardware – der Trading-PC

Ein Trading-PC unterscheidet sich von einem herkömmlichen Computer dadurch, dass er mit mehreren Monitoren ausgestattet ist. Ist anfangs ein einfaches Notebook ausreichend, hat der professionelle Daytrader eine Workstation zur Verfügung. In der Daytrading-Ausbildung lernt man, wie man die Hardware individuell zusammenstellt, damit sie den Anforderungen des Trading-Profils entspricht.

Kostenloses Trading-Seminar mit einer einsteigerfreundlichen Strategie

Hierbei lernt man, Verständnis für die Sprache des Marktes zu entwickeln. Mit diesem Wissen bildet sich Schritt für Schritt eine individuelle Strategie heraus, nach der man sein Handeln als Daytrader ausrichtet.

Das Daytrading-Startkapital

Börsenprofi André Witzel empfiehlt, mit einem Startkapital von etwa 5.000 bis 10.000 Euro zu beginnen, um eventuelle Anfangsverluste zu überbrücken und ausreichend Gewinne zu generieren.

Weiterbildung für Fortgeschrittene

Die Trading Academy gilt als Top-Börsenschule und vermittelt eine sehr gute Ausbildung im Bereich Daytrading. Auch nach Abschluss der Lehrgänge bleibt das Lehrmaterial auf unbegrenzte Zeit zugänglich, sodass auch Fortgeschrittene immer darauf zurückgreifen können.

Was ist eine Trading-Ausbildung?

Eine gute Daytrader-Ausbildung ist in mehreren Modulen aufgebaut. Dabei geht jedes einzelne Kapitel auf ein bestimmtes Thema des Tradings ein. Die Kurse von André Witzel und dessen Team richten sich dabei nach den folgenden Aspekten:

· Die Bereitstellung von Coaches und Mentoren, die ihr Wissen und ihre Erfahrung in den Dienst der Schüler stellen und alle Fragen gewissenhaft beantworten.

· Ein klarer Leitfaden, der den Ablauf der Kurse Schritt für Schritt begleitet.

· Ein Beratungsgespräch mit dem Ziel, die Möglichkeiten des Daytradings darzulegen und die Fähigkeiten der Kursteilnehmer auszuloten.

· Die Grundlagen und angewandten Strategien werden anhand professionell aufgearbeiteter Inhalte vermittelt.

· Ein dauerhaft gestalteter Support, der die Fragen der Schüler beantwortet.

· Eine Community, mit der der angehende Trading-Profi auch nach Ablauf der Daytrader-Ausbildung Informationen austauschen kann.

Erwartungen vollkommen übertroffen!

Die von den Teilnehmern der Trading Academy erzielten Ergebnisse übertreffen bei Weitem die erwarteten Resultate. Dies liegt nach Meinung von Witzel auch daran, dass während der Trading-Ausbildung ausgiebig an einem Demokonto die Praxis geübt werden kann.

Im Einzelfall wurden innerhalb eines Monats 60 Prozent Gewinn gemacht! Ein anderer ehemaliger Schüler konnte mit dem erlernten Wissen innerhalb von drei Monaten mit kurzfristigen Trades an die 4.000 Euro verdienen!

Beispiel: Volume-Trader-Mentoring

Das Volumen-Trading ist eine besonders lukrative Form des Börsenhandels. Nimmt das Handelsvolumen zu, sind die Gewinnchancen besonders groß. Trading Academy bietet aufgrund ihrer ausgeprägten Expertise ein individuelles Mentoring, damit man die sich bietenden Chancen frühzeitig identifiziert.

LEVEL 2 Junior-Trader-Ausbildung

Der Abschluss einer Daytrading-Ausbildung ermöglicht es den Absolventen, eigenständig zu arbeiten oder sich bei einer Finanzinstitution als Junior-Trader zu bewerben.

Der Daytrading-Videokurs: der schnellste Weg für Einsteiger

Das Lehrangebot von André Witzel umfasst alle Faktoren des Daytradings in Theorie und Praxis. Zum besseren Verständnis werden die Seminare von themenspezifischen Videos begleitet, die die Lehrinhalte veranschaulichen.

Trading.de – die Kosten einer privaten Trading-Ausbildung

Ein Einsteigerkurs bei der Trading Academy schlägt einmalig mit 249 Euro zu Buche.

Wie lange dauert eine Trading-Ausbildung?

Die Dauer der Trading-Ausbildung hängt davon ab, wie viel Zeit man im Alltag für die Ausbildung zur Verfügung hat. Wenn man sich nur am Wochenende auf die Seminare konzentrieren kann, benötigt man entsprechend länger, als wenn man auch unter der Woche lernt. Ziel der Kurse ist es, Teilnehmer zum Berufstrader auszubilden.

Die Ausbildungslevel 1–4 im Überblick

Schon die ersten vier Module ermöglichen einen umfassenden Überblick über den Onlinebörsenhandel. Man erhält ein Gesamtbild über die notwendige Soft- und Hardware und es werden die Fehler veranschaulicht, die Anfänger beim Daytrading vermeiden sollten. Außerdem werden die erfolgreichsten Strategien vorgestellt, um auf dem virtuellen Börsenparkett zu bestehen.

Trading.de – in 6 Schritten erfolgreich Traden

Die Ausbildung an der von André Witzel ins Leben gerufenen Trading Academy bereitet Teilnehmer umfassend auf ein Leben als Trader vor. Sie vermittelt das notwendige Basiswissen, um die Trading-Karriere zu starten. Man sammelt Erfahrungen, die später dabei helfen, lukrative Trends zu erkennen und gefährliche Klippen zu umschiffen. Dabei wird in 6 Schritten vorgegangen:

· Einführung, die die Einrichtung der notwendigen Soft- und Hardware veranschaulicht.

· Vermittlung von Basiswissen und Börsenweisheiten, die grundsätzlich angewendet werden können.

· Vertiefung der Grundlagen.

· Veranschaulichung der erfolgreichsten Trading-Strategien.

· Analysen, mithilfe derer man das Tradingverhalten sukzessive optimieren kann.

· Die Führung eines Trading-Tagebuchs, in dem man Erfolge und Misserfolge penibel notiert, um die Trading-Entwicklung zu dokumentieren.

Die vielleicht größte Stärke des Angebots der Trading Academy ist die Tatsache, dass auch nach Beendigung der Ausbildung alle Lehrmaterialien online zur Verfügung stehen und man Zugang zu einer umfangreichen Trading-Community hat, um das Börsenwissen stetig auszuweiten.