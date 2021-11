Erfolgreich sparen - Tipps für Privatanleger

Während der vergangenen Monate ist die Sparquote vieler Deutscher regelrecht in die Höhe geschnellt. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass das verfügbare Einkommen plötzlich für weniger Dinge ausgegeben werden konnte. Doch worauf ist zu achten, wenn aus dem kurzfristigen Effekt ein langfristiger Erfolgskurs werden soll? Das sehen wir uns hier in diesem Artikel genauer an.

Sparen zur Routine machen

Sparen bedeutet Verzicht und das ständige Überwinden des inneren Schweinehundes. Dies ist nach wie vor die vorherrschende Konnotation. Um sich den Weg leichter zu machen, lohnt sich der Blick auf automatisierte Konzepte. Wer das Sparen zu einer Angelegenheit macht, über die nicht mehr länger nachgedacht werden muss, entledigt sich auf diese Weise des Drucks. So kann sich der persönliche Fokus wieder ganz und gar auf die eigentliche Arbeit richten.

Einige Experten schlagen deshalb vor, ein separates Sparkonto zu errichten. Dieses dient von nun an einzig und allein dem Zweck, einen Teil des monatlichen Einkommens auf die Seite zu legen. Dies kann per Dauerauftrag geschehen, sodass eine feste Sparrate etabliert wird. Wer sich nach diesem Prinzip selbst bezahlt, kann folglich genau ausrechnen, in welcher Weise das Sparvermögen im Laufe der Monate und Jahre anwachsen wird.

Die Altersvorsorge

Ein separater Punkt, der genau in Augenschein genommen werden sollte, ist die Altersvorsorge. Seit vielen Jahren wird in Deutschland darauf hingewiesen, dass der privaten Altersvorsorge eine große Bedeutung zukommt. Doch welches der unterschiedlichen Modelle für die eigene Person am besten geeignet ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Aus dem Grund lohnt es sich, die Dienste eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.

Auch hier gilt die Prämisse, dass betreffende Schritte möglichst frühzeitig mit dem Einstieg in das Berufsleben in die Wege geleitet werden. Je länger der Zeitraum ist, über den die jeweiligen Anlagen bespart werden können, desto höher fällt letztlich auch der Ertrag aus. Dies gilt ganz besonders dann, wenn es sich um eine auf dem Kapitaldeckungsverfahren basierende Alternative handelt.

Langfristig erfolgreich anlegen

Doch wie ist mit dem privaten Vermögen zu verfahren, das nicht primär für die Vorsorge im Alter gedacht ist? In dieser Zeit der niedrigen Zinsen ist es auch damit wichtig, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Wer das Gesparte über Jahre auf dem Sparbuch oder dem Girokonto stilllegt, wo derzeit keine Zinsen erhältlich sind, sorgt durch die Inflation für eine langsame Entwertung des Geldes. Ein negativer Nutzen als Entlohnung für die eigenen Mühen - das kann eigentlich nicht das Ziel sein.

Wer perspektivisch investieren möchte, kann zum Beispiel die Börse in den Blick nehmen. Zumindest einen Anteil von zehn Prozent des gesamten Vermögens können Privatanleger mit gutem Gewissen investieren, so die Meinung vieler Experten. Je länger der Anlagehorizont ist, desto leichter können auch die schwächeren Zeiten des Marktes ausgesessen werden, ohne unter Druck zu einem schlechten Preis verkaufen zu müssen.