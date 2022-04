Finanzberater in Münster finden: Worauf sollte man bei der Auswahl besonders achten?

Vor einigen Jahren war beispielsweise eine Investition in das sogenannte Betongold fast immer eine gute Wahl. Gerade eine Investition in Ferienimmobilien war eine Entscheidung, die sich regelmäßig und schnell in barer Münze auszahlte, vorausgesetzt man hatte das richtige Objekt, in Verbindung mit einer professionelle Vermarktung, gefunden.

Doch wie geht man heute vor, wenn man sein Kapital anlegen und vermehren möchte und dazu Beratung sucht? In diesem Beitrag wurde einigen wichtigen Fragen der Finanzberatung nachgegangen und beantwortet.

Warum sind Bewertungsportale bei der Suche nach einem Dienstleister so wichtig?

Den richtigen Dienstleister zu finden ist allein schon aufgrund der immens großen Auswahl an Unternehmen sehr schwierig geworden. Vielleicht wird die Wahl schon etwas einfacher, weil man die Suche lokal eingeschränkt, sich beispielsweise auf ein Bundesland konzentriert, wie NRW, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen und dann vielleicht noch auf die Stadt seiner Wahl, zum Beispiel Münster.

Hat man sich für einen Anbieter entschieden, sollte man sich unter anderem fragen, ob er gute Referenzen hat, wie lange er Berufserfahrung vorzuweisen hat bzw. am Markt tätig ist und vor allem welche Erfolge er für seine Kunden vorweisen kann.

Eine wichtige Rolle bei der Auswahl des geeigneten Unternehmens, ob regional oder überregional, spielen inzwischen zunehmend sogenannte Vergleichsportale oder Bewertungsportale wie trustlocal.de.

Auf derartigen Plattformen findet man eine große Anzahl an Dienstleistern bzw. Unternehmen. Diese Auswahl wird nochmals erleichtert, wenn Portale auch eine Bewertung dieser vornehmen und veröffentlichen. Das Vergleichen der Unternehmen ist so recht einfach.

Der Interessent kann sich ein objektives Bild des Unternehmens machen und bei Bedarf dann selbst weitere Erkundigungen einholen. Dieses erübrigt sich aber oft, weil bei qualitativ guten Portalen eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen aus diversen öffentlichen Quellen, in Verbindung mit echten Kundenbewertungen, schon für ein zuverlässiges Bild des Anbieters sorgen. Idealerweise wird so ein Kontakt hergestellt und es erfolgt im Anschluss eine erste Online-Beratung.

Ab wann ist ein Finanzberater sinnvoll?

Generell sollte immer die Höhe der Investition bzw. Kapitalanlage eine Rolle spielen.

Bekanntlich gehen besondere Erwartungen an die Rendite regelmäßig mit einem erhöhten Risiko einher.

Die Verfügbarkeit und Handelbarkeit der Kapitalanlage ist unter anderem auch mit dem persönlichen Anlagehorizont des Anlegers in Einklang zu bringen.

Ein Finanzberater sollte grundsätzlich immer unabhängig beraten und die Vergütung für seine Dienstleistung nach vorher vereinbarten, klar beschriebenem Leistungsumfang erhalten.

Dieses kann beispielsweise auf Basis eines Stundenhonorars geschehen oder einer Provision von abgeschlossenen Vereinbarungen oder Finanzierungen. Aber auch die erfolgsabhängige Vergütung ohne, oder in Verbindung mit einem vereinbarten Basishonorar, sind gängige Varianten der Entlohnung.

Foto: unsplash.com

Vor- und Nachteile eines Finanzberaters

Ein Finanzberater, wenn er unabhängig berät, wird immer mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Er zeigt einem aber andererseits verschiedene Möglichkeiten auf, die von einem angestellten Anlageberater bzw. Finanzberater eines Institutes so nicht unbedingt offeriert werden.

Diese liegt zum einen regelmäßig an den Vorgaben des jeweiligen Institutes aber auch an den unterschiedlichen Renditemöglichkeiten, die sich für den Berater ergeben.

Bei einem guten unabhängigen Finanzberater spielen solche Punkte keine Rolle, denn er erhält ein vereinbartes Honorar oder ggfls. auch eine Erfolgsbeteiligung. Das ist der wesentliche Vorteil eines unabhängigen Finanzberaters.

Spezialisierter Finanzberater

Ein spezialisierte Finanzberater ist immer dann sinnvoll, wenn es sich um komplexe Themen handelt. Aber auch bei Themen, die nicht zum Standard gehören, ist die Wahl eines Spezialisten immer dem allgemeinen Finanzberater vorzuziehen.

Fazit

Vergleichsportale bzw. Bewertungsportale sind heutzutage ein wichtiges Instrument bei der Suche nach dem geeigneten Unternehmen oder Dienstleister. Auf solchen Plattformen werden Informationen aus unterschiedlichen Quellen nach einem festgelegten Bewertungsschema ausgewertet und für den Interessenten nachvollziehbar dargestellt, der so eine objektive Darstellung zur Entscheidungsfindung erhält.