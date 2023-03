FinTech: Wie die Technologie das Finanzwesen verändert

In der Vergangenheit hatte dieser Geldverkehr eine natürliche Entwicklung hin zu einer Zentralisierung, bei der die Methoden der Verteilung von einer Reihe von Institutionskonglomeraten bestimmt werden konnten, wobei der einzelne Erdenbürger in seiner Entscheidung, wie er seinen persönlichen Geldverkehr verwalten möchte, eingeschränkt war. Ein Beispiel dafür war das Jahr 2008, als Lehman Brothers Konkurs anmeldete und die Welt in eine Kreditkrise stürzte. Infolge dieses Ereignisses kam der Markt für Interbankenkredite zum Erliegen und verursachte eine Kaskade von Bankzusammenbrüchen, die allein in den Vereinigten Staaten zur Schließung von 460 Banken führte.

Vielleicht hatten diese Ereignisse, die sich aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Finanzmitteln negativ auf kleine Unternehmen auswirkten, die notwendige Injektion für den rasanten Anstieg der Finanztechnologie, die die Art und Weise, wie Geld auf den Märkten bewegt wird, verändert.

Viele Konzepte in der Terminologie

Es gibt keine einheitliche Definition dafür, was Finanztechnologie ist, aber man kann sie zusammenfassend als den Einsatz technologischer Entwicklungen wie z.B. Computersoftware zur Erleichterung des Geldverkehrs auf nicht-traditionelle Weise bezeichnen.

Mit anderen Worten, es handelt sich um den Einsatz von Technologie zur Verbesserung der Prozesse, Datenbanken und Anwendungen, die die Finanzaktivitäten steuern.

Neue Wege der Kreditvergabe

Menschen und Unternehmen haben schon immer Kredite für unterschiedliche Zwecke benötigt. Der Zugang zu solchen Finanzmitteln war oft ein mühsamer Vorgang, der dem Antragsteller viel abverlangte. Was FinTech der Branche gebracht hat, sind nicht nur mehr Informationen, sondern auch einfachere Wege, um Kredite zu erhalten.

Es ist jetzt ganz einfach, eine Webseite zum Kreditvergleich zu besuchen und Zugang zu vielen verschiedenen Kreditanbietern und einer großen Auswahl an Kreditkonditionen zu haben, was früher nur begrenzt möglich war. Die Technologie hat es den Menschen ermöglicht, Kredite zu finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen, und sie können die Kreditbedingungen auf einfachere Weise kennenlernen.

Transaktionsrevolution

Entwicklungen in der Transaktionstechnologie gibt es schon lange, etwa seit den 50er Jahren, als die Welt Geldautomaten und Kreditkarten kennenlernte. Seit dieser Zeit stagniert jedoch die Verfügbarkeit von einfacheren Methoden, Geld zu bewegen, als physisch anwesend sein zu müssen, um Zahlungen, Einzahlungen und Abhebungen vorzunehmen.

Das Internet und Fintech-Anwendungen haben diese Aspekte des Finanzwesens in einer Weise revolutioniert, die für einen Laien kaum vorstellbar ist. Heutzutage können Menschen mit Hilfe von mobilen Anwendungen Überweisungen und Zahlungen von ihren Geräten aus vornehmen. Zu den weiteren Verbesserungen, die diese Apps mit sich gebracht haben, gehört, dass Transaktionen zu sehr niedrigen Kosten oder manchmal sogar kostenlos für den Kunden durchgeführt werden können.

Geldverwaltung

Andere Innovationen, die der Finanzbranche Fortschritte gebracht haben, betreffen die Verwaltung der persönlichen Finanzen. Heutzutage ist es nicht mehr notwendig, dass die Menschen auf ihre Konto- und Transaktionsdaten warten und ihre verschiedenen Konten manuell konsolidieren, um Ausgabenmuster zu ermitteln oder um ein Budget zu erstellen.

Es gibt inzwischen Unternehmen, die Apps anbieten, die diese Funktionen mithilfe von Algorithmen ausführen und dem Einzelnen dabei helfen, den Überblick über seine Finanzen zu behalten. Einige bieten auch Sicherheit, indem sie den Kunden vor möglichem Betrug und verdächtigen Aktivitäten auf seinen Konten warnen.

Langsamer aber unvermeidlicher Wandel

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie die Technologie die Finanzwelt verändert, die hier nicht erwähnt wurden, und die aktuelle Technologie ist weitaus schneller als die Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass Innovationen in der Regel Zeit brauchen, bevor sie sich voll entfalten. Alles, was es braucht, ist die schrittweise Aufklärung und Akzeptanz durch die Massen.