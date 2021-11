Geteilte Makler-Provision: ein Zwischenfazit

Wer in Deutschland bis Ende 2020 eine Immobilie über einen Makler erworben hat, musste nicht nur Haus oder Wohnung bezahlen, sondern auch die komplette Vermittlercourtage. Mit der Neueinführung des Gesetzes zur geteilten Maklerprovision gehört dies der Vergangenheit an: Seit seinem Inkrafttreten müssen Verkäufer zur Entlastung der Käufer die anfallende Maklerprovision in der Regel zur Hälfte übernehmen. Nach einem halben Jahr fällt die erste Bilanz jedoch ernüchternd aus .

Was ist die geteilte Maklerprovision?

Grundsätzlich erhalten Immobilien- und Grundstücksmakler bei erfolgreicher Vermittlung von Haus-, Wohnungs- oder Grundstückseigentum eine Maklerprovision nach § 652 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Bislang waren offiziell ausschließlich Käufer zur Begleichung des Betrags verpflichtet. Am 23.12.2020 gab es für sie mit dem „Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser“ ein Weihnachtsgeschenk – wir berichteten. Geregelt in § 656 BGB, gilt seitdem:

Käufer und Verkäufer teilen sich hälftig die anfallenden Maklergebühren

Werden Makler für eine Partei unentgeltlich tätig, dürfen sie auch von der anderen Partei keine Gebühr verlangen

Unter Umständen darf der Verkäufer die Gesamtsumme übernehmen

Jede Einigung bedarf der Schriftform

Der Geltungsbereich der Provisionsteilung erstreckt sich auf sämtliche Kaufverträge über Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Mehrfamilienhäuser, Grundstücke und Gewerbeimmobilien sind ebenso ausgenommen wie Mietvereinbarungen.

Für wen ist die Teilung vorteilhaft?

Immobilienpreise steigen, Rentenansprüche sinken: Mit verschiedenen Förderprogrammen begünstigt der Staat Ankauf und Bebauung von Immobilien zum Zweck einer privaten Altersvorsorge. Ziel des Gesetzes zur geteilten Maklercourtage ist die Unterstützung der Käufer durch eine Reduzierung der anfallenden Erwerbsnebenkosten.

Warum brauchte es ein Gesetz?

Lange wurde um die Gesetzesvorlage gerungen. Kritiker sehen in ihr einen unnötigen staatlichen Eingriff in freie Vertragsgestaltungen, andere verweisen auf die bereits übliche Praxis der freiwilligen anteiligen Kostenübernahme durch Verkäufer. Die Begründung der Befürworter basiert auf dem Fairnessgedanken – schließlich profitierten Käufer und Verkäufer gleichermaßen.

Wunsch nach bundesweiter Einheitlichkeit

Bis zum Inkrafttreten des neuen § 656 BGB waren Aufteilung und Höhe von Maklerprovisionen bei Wohnimmobilien Ländersache – doch einzig in den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg sowie in Brandenburg und Hessen trugen Käufer die kompletten Maklerkosten. Deren Höhe lag bis zum 23. Dezember 2020 inklusive Mehrwertsteuer in

Berlin, Brandenburg bei 7,14%

Hamburg bei 6,25%

Hessen, Bremen bei 5,95%

In allen anderen Ländern übernahmen Käufer und Verkäufer jeweils 3,75 Prozent des vereinbarten Provisionssatzes.

Nach der bundesweiten Anpassung betragen die zu gleichen Teilen zahlbaren Courtagen maximal noch immer zwischen 5,95 und 7,14 Prozent vom Verkaufspreis, noch immer ist die exakte Höhe frei verhandelbar. Nicht alle Makler verlangen den angegebenen Höchstsatz.

Hinweis: Im europäischen Vergleich werden Immobilienvermittler in Deutschland großzügig vergütet. Niederländische Makler erhalten zwei, schwedische Makler fünf Prozent vom Kaufpreis.

Steigenden Immobilienpreisen entgegenwirken

Seit Jahren kennen Preise für Wohnimmobilien nur den Weg nach oben. Aufgrund steigender Nachfragen bei gleichzeitig unzureichenden Angeboten in Ballungsgebieten, Mangel an Bauland und einer anhaltenden Niedrigzinspolitik hat sich der Quadratmeterpreis für bebaubares Land in Deutschland innerhalb der vergangenen 15 Jahre durchschnittlich mehr als verdoppelt. Die Kosten für bezugsfertige Eigentumswohnungen in guter Lage stiegen zwischen 2009 und 2019 in Köln durchschnittlich um 114 Prozent.

Aufgrund regionaler Unterschiede variieren Immobilienpreise in Nordrhein-Westfalen stark: Die Spanne liegt zwischen 700 und knapp 9000 Euro pro Quadratmeter. Besonders teuer ist neben Düsseldorf auch Münster; günstig sind Gelsenkirchen oder Fröndenberg an der Ruhr.

Wie reagieren Immobilienprofis nach einem halben Jahr auf das Gesetz?

Sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Provisionsverteilung bat „Marktmonitor Immobilien“ gewerbliche Wohnungs-, Haus- und Grundstücksmakler um eine erste Einschätzung. Das ernüchternde Gesamtresultat: Nur gut 30 Prozent halten die Vorschriften für erfolgreich, über zwei Drittel zeigen sich aus hauptsächlich zwei Gründen unzufrieden.

Keine Käuferentlastung

Bereits vor Gesetzeseinführung sollen sich Käufer und Verkäufer in rund drei Vierteln aller Fälle deutschlandweit die Vermittlergebühren geteilt haben. Die erhoffte Entlastungswirkung blieb daher vielfach aus; entsprechend gab es im Großen und Ganzen keinen Zuwachs an Interessenten.

Gestiegener Aufwand

Mit über 40 Prozent der Befragten beklagen zumeist Kleinbetriebe einen erhöhten Arbeitsaufwand zur Anpassung herkömmlicher Vereinbarungen oder bei der doppelten Rechnungsstellung. Auch der Zahlungseingang erfolge verzögert: Käufer sind erst im Anschluss an die Verkäufer zur Überweisung verpflichtet.

Alternativvorschläge

Der Kritik schließen sich konstruktive Vorschläge zur finanziellen Entlastung für Immobilienkäufer an.

Steuerliche Vorzüge

Fast ausnahmslos plädieren die Befragten für Entlastungen im Steuerrecht. Vorschläge variieren von einer generellen prozentualen Senkung der Grunderwerbssteuer über einen festgelegten Freibetrag bis zu einem einmaligen komplett steuerfreien Immobilienerwerb für den Eigenbedarf.

Die Erwerbsnebenkosten können bis zu zwölf Prozent vom Kaufpreis betragen. Sie sind neben pauschalen Notargebühren von 1,5 Prozent größtenteils durch die Grunderwerbssteuer bedingt. Sie beträgt in

Bayern, Sachsen 3,5%

Hamburg 4%

Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt 5%

Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern 6%

Schleswig-Holstein, Brandenburg, Saarland, Thüringen, Nordrhein-Westfalen 6,5%

Weder Immobilienkäufer noch -verkäufer können als Privatpersonen steuerliche Begünstigungen beanspruchen. Einzig bei reinen Kapitalanlagen lassen sich Maklerprovisionen als Anschaffungskosten absetzen.

Übernahme des Bestellerprinzips

Ein weiterer Vorschlag zielt auf die Übernahme des Bestellerprinzips aus dem Mietrecht, nach dem der Auftraggeber die Courtage an den Makler entrichten muss. Zudem können hier in Einzelfällen Maklerleistungen als Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden.